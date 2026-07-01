ДУНЛИНЬ (АКАДЕМИЯ)
ДУНЛИ́НЬ (дунлинь шуюань) - академия (частное учебное заведение и гуманитарное научное учреждение) в Китае в XII и XVII веках.
Располагалась в лесу в восточном предместье города Уси (ныне в провинции Цзянсу, КНР). Создана в начале XII века Ян Ши (1053-1135 годы), учеником основоположников неоконфуцианства, братья Чэн И и Чэн Хао, возглавлялась виднейшим представителем неоконфуцианства Чжу Си. Закрыта в XII века Возрождена в 1604 году братья Гу Сяньчэн и Гу Яньчэн, разработавшими её руководящий документ - «Положение о Дунлиньском сходе» («Дунлинь хуэйюэ») с «Правилами ученичества в Пещере Белого Оленя» («Байлудун сюэ гуй»), название которых подчёркивало продолжение традиций знаменитого частного учебного заведения древности.
После смерти Гу Сяньчэна в 1612 году академию, объединявшую свыше 300 членов и имевшую тысячи последователей, создавших дочерние академии, возглавил Гао Паньлун. Идеология Дунлинь основывалась на идее восстановления норм конфуцианской этики в качестве главного регулятора общественного и частной жизни. Вокруг академии сложилось особое идейное течение - Дунлинь сюэпай (дунлиньская школа) и идейно-политическое движение, известное как Дунлинь дан (Дунлиньская партия). В 1625-1926 годах в результате политического поражения дунлиньцев академия была закрыта и разрушена, Гао Паньлун в 1626 года покончил с собой. Под началом его ученика У Гуйсэня в 1628-1629 годах Дунлинь была восстановлена, после смерти последнего в 1632 году бездействовала до 1643 года, пока её не возглавил племянник Гао Паньлуна - Гао Шитай. В 1680-х годах стала государственным учреждением.