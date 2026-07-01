ДУНЛИНЬ (АКАДЕМИЯ)

ДУНЛИ́НЬ (дунлинь шуюань) - академия (ча­ст­ное учеб­ное за­ве­де­ние и гу­ма­ни­тар­ное на­учное уч­ре­ж­де­ние) в Китае в XII и XVII веках.

Рас­по­ла­га­лась в ле­су в восточном пред­ме­стье города Уси (ны­не в провинции Цзян­су, КНР). Соз­да­на в начале XII века Ян Ши (1053-1135 годы), уче­ни­ком ос­но­во­по­лож­ни­ков не­окон­фу­ци­ан­ст­ва, братья Чэн И и Чэн Хао, воз­глав­ля­лась вид­ней­шим пред­ста­ви­те­лем не­окон­фу­ци­ан­ст­ва Чжу Си. За­кры­та в XII века Воз­ро­ж­де­на в 1604 году братья Гу Сянь­чэн и Гу Янь­чэн, раз­ра­бо­тав­ши­ми её ру­ко­во­дя­щий до­ку­мент - «По­ло­же­ние о Дун­линь­ском схо­де» («Дун­линь ху­эй­юэ») с «Пра­ви­ла­ми уче­ни­че­ст­ва в Пе­ще­ре Бе­ло­го Оле­ня» («Бай­лу­дун сюэ гуй»), на­зва­ние ко­то­рых под­чёр­ки­ва­ло про­дол­же­ние тра­ди­ций зна­ме­ни­то­го ча­ст­но­го учеб­но­го за­ве­де­ния древ­но­сти.

По­сле смер­ти Гу Сянь­чэ­на в 1612 году ака­де­мию, объ­е­ди­няв­шую свыше 300 чле­нов и имев­шую ты­ся­чи по­сле­до­ва­те­лей, соз­дав­ших до­чер­ние ака­де­мии, воз­гла­вил Гао Пань­лун. Идео­ло­гия Дунлинь ос­но­вы­ва­лась на идее вос­ста­нов­ле­ния норм кон­фу­ци­ан­ской эти­ки в ка­че­ст­ве главного ре­гу­ля­то­ра об­щественного и ча­ст­ной жиз­ни. Во­круг ака­де­мии сло­жи­лось осо­бое идей­ное те­че­ние - Дун­линь сю­эпай (дун­линь­ская шко­ла) и идей­но-­по­ли­тическое дви­же­ние, из­вест­ное как Дун­линь дан (Дун­линь­ская пар­тия). В 1625-1926 годах в ре­зуль­та­те по­ли­тического по­ра­же­ния дун­линь­цев ака­де­мия бы­ла за­кры­та и разру­ше­на, Гао Пань­лун в 1626 года по­кон­чил с со­бой. Под на­ча­лом его уче­ни­ка У Гуй­сэ­ня в 1628-1629 годах Дунлинь бы­ла вос­ста­нов­ле­на, по­сле смер­ти по­след­не­го в 1632 году без­дей­ст­во­ва­ла до 1643 года, по­ка её не воз­гла­вил пле­мян­ник Гао Пань­лу­на - Гао Ши­тай. В 1680-х годах ста­ла государственным уч­ре­ж­де­ни­ем.

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