ДУНЛИНЬ

Дунлинь — течение в неоконфуцианстве и политическая группировка в Китае в конце XVI — 1-й половине XVII в.

Названа по имени частной академии «Дунлинь шуюань» (букв. «Книжные палаты восточного леса»), созданной в 1604 в предместье г. Уси (в совр. провинции Цзянсу) в противовес официальной придворной академии Ханьлинь .

Политическая деятельность членов Д. приходится на правление минского императора Шэнь-цзуна (1573—1620). В это время продолжались преобразования, направленные на преодоление кризиса в стране, которые сначала проводил под покровительством императора Чжан Цзюйчжэн (1525—1582), а затем сам государь до конца своего правления в 1620.

Д. была основана Гу Сяньчэном (1550—1612) — представителем третьего поколения последователей Ван Янмина. Создатели Д. подчеркивали ее преемственность с традициями учебного заведения, которое возглавлял Чжу Си (1130—1200). 300 членов академии образовывали Дунлиньскую группировку (дунлинь дан) при дворе. В основном это были высокопоставленные чиновники, попавшие в опалу в начале 1590-х.

В области исследования конфуцианского учения Д. противостояла тайчжоуской школе последователей Ван Янмина (конец XV — начало XVI в.). Сторонники Д. говорили о целостности человеческого существования, в котором свобода согласуется с нормами социальной жизни. Они критиковали некоторые положения янминизма и чжусианства, выступая за преодоление даосско-буддийских влияний и ориентируясь на конфуцианство эпохи Хань . В основе идеологии Д. лежало стремление к возрождению исконных норм и ценностей конфуцианской этики в качестве основы для регулирования общественной жизни.

В 1612 после смерти Гу Сяньчэна руководителем Д. стал Гао Паньлун. Число последователей течения возросло. В 1620 сторонники Д. способствовали возведению на престол старшего сына Шэнь-цзуна императора Гуан-цзуна. При его поддержке Гу Сяньчэн и другой дунлиньский реформатор, Ли Саньцай предприняли попытку возобновить реформы, со многих дунлиньцев сняли опалу и они возвратились ко двору, заняв высокие должности, в том числе императорского секретаря — дасюэши (Е Сянгао) и главы Ведомства чинов (Чжао Наньсин), что позволило влиять на назначения и увольнения чиновников. Но император удержался у власти только 2 месяца.

Дунлиньцы сохраняли некоторые позиции при дворе в течение двух лет (1622—1624) после восшествия на престол третьего сына Шэнь-цзуна, императора Си-цзуна (1621—1627). В 1622 они создали в Пекине учебную академию Шоушань. В 1623 ко двору решили вернуть разжалованного до этого в простолюдины Ли Саньцая, но он умер по дороге. Это ослабило группировку дуньлиньцев. В ходе придворной борьбы фактическая власть до 1628 находилась в руках евнуха Вэй Чжунсяня, выступавшего против продолжения преобразований, несмотря на усиливавшуюся опасность со стороны маньчжур и рост недовольства населения. Дунлиньцы подверглись репрессиям. В 1625 академия была запрещена. В 1628—1629 ее восстановили, но она так и не получила прежнего значения, а в ХХ в. превратилась в обычную школу.

Лит.: Короткова А. Из истории политической борьбы в Китае в конце XVI и начале XVII в. // Сборник статей по истории стран Дальнего Востока. М., 1952; Китайская философия: Энциклопедический словарь. М., 1994; Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002; Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. 1. Философия. М., 2006; Ульянов М. Ю. Лекции по истории Китая в средние века и раннее Новое время (рукопись); Hucker Ch. О. The Tung-lin Movement of the Late Ming Period // Chinese Thought and Institutions. Chicago, 1957.