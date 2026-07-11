ДУМНОРИГ

Думнориг (лат. Dumnorix, галльск. Dubnoreix от галльск. dubno-, dumno- — «мир» и rix — «цар») (ум. 54 до н. э.) — галльский аристократ из племени эдуев, младший брат Дивитиака (вероятно, от другой матери).

Известен в основном из «Записок о галльской войне» Цезаря . Около 60 до н. э. заключил союз со знатным гельветом Оргеторигом и секваном Кастиком с целью захватить власть над Галлией (B. G. I, 3). С этой целью Д. женился на дочери Оргеторига, а свою мать и теток выдал замуж за знатных галлов из других племен (B. G. I, 18). После гибели Оргеторига Д. организовал проход гельветов через территорию секванов (B. G. I, 9). Придя в Галлию (58 до н. э.), Цезарь узнал, что Д. из-за стремления к царской власти и союза с гельветами мешает эдуям выполнять союзнические обязанности перед римлянами. Цезарь хотел наказать Д., но сжалился над ним, вняв просьбам Дивитиака, который опасался, что народ будет винить его в гибели брата. Цезарь высказал Д. свое неудовольствие и приставил к нему охрану. В 54 до н. э. Цезарь, собираясь в Британию, решил взять с собой в качестве заложников знатных галлов, в том числе и Д. По словам Цезаря, Д. распускал слухи о том, что Цезарь якобы собирается предоставить ему верховную власть над эдуями (regnum civitatis deferri, B. G. V, 6), из чего следует, что его брат Дивитиак к тому времени уже умер. Д. отказывался плыть с Цезарем в Британию, отговариваясь в том числе «религиозными соображениями». Неизвестно, шла речь о религиозном запрете личного характера или о правиле, которое должен был соблюдать друид или глава племени («гейсы», аналогичные табу в древней Ирландии, могли быть как личными, так и связанными с должностью). Однако Цезарь настаивал, и Д. попытался бежать с эдуйскими всадниками, но был убит римлянами.

Лит.: Биркхан Г. Кельты: история и культура / Пер. с нем. Н. Чехонадской. Москва, 2007; Dobesch G. Einige Beobachtungen zu Politik und Tod des Haeduers Diviciacus und seines Bruders Dumnorix // Tyche. 2004. Vol. 19. S. 19—74; Ellis Evans D. Gaulish Personal Names: A Study of some Continental Celtic Formations. Oxford, 1967.