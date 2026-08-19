ДУМА

ДУМА - лиро-эпический жанр украинского словесно-музыкального фольклора .

Ге­не­ти­че­ски вос­хо­дит к при­чи­та­ни­ям, бы­ли­не, дру­жин­но­му ска­за­нию; ис­то­рическая ос­но­ва сбли­жа­ет думу с ис­то­ри­че­ской пес­ней. Струк­тур­ные осо­бен­но­сти думы - ас­т­ро­фич­ность, де­ле­ние на ин­то­на­ци­он­но-смы­сло­вые пе­рио­ды, ус­той­чи­вая 3-ча­ст­ная ком­по­зи­ция (за­чин, по­ве­ст­во­вательное яд­ро, об­ра­ще­ние к слу­ша­те­лям), ис­поль­зо­ва­ние сво­бод­но­го сти­ха с не­рав­ным ко­ли­че­ст­вом сло­гов (от 4 до 30).

Из­вест­но около 50 сю­же­тов (бо­лее чем в 300 ва­ри­ан­тах) пре­имущественно ге­рои­ко-­пат­рио­тического, а так­же со­ци­аль­но-бы­то­во­го со­дер­жа­ния. Тер­мин «дума» впер­вые за­фик­си­ро­ван в XVI веке ; наи­бо­лее ран­ний из­вест­ный об­ра­зец думы - «Ко­зак Го­ло­та» (1684 год). В думе от­ра­зи­лись дра­ма­тические со­бы­тия украинской ис­то­рии: та­тар­ско-ту­рец­кая и поль­ская экс­пан­сия, со­слов­ные и религиозные кон­флик­ты, национально-ос­во­бо­дительная вой­на под пред­во­ди­тель­ст­вом Б. М. Хмель­ниц­ко­го, воз­ник­но­ве­ние и упа­док ка­зац­кой го­су­дар­ст­вен­но­сти. Не­ко­то­рые об­раз­цы думы от­ра­зи­ли чер­ты народного бы­та и тра­диционного се­мей­но­го ук­ла­да.

Ме­ло­ди­ка им­про­ви­за­ци­он­ная, с ин­то­на­ция­ми пла­ча ; со­дер­жа­щий­ся в за­чи­не («за­плач­ке») ме­ло­дический обо­рот варь­и­ру­ет­ся в по­сле­дую­щих по­строе­ни­ях. Ха­рак­тер­ный лад - до­рий­ский с по­вы­шен­ной IV сту­пе­нью. Тра­диционное ис­пол­не­ние - ре­чи­та­тив­ное (ре­же ме­ло­ди­че­ское) соль­ное пе­ние в со­про­во­ж­де­нии бан­ду­ры ( коб­зы ) или ко­лёс­ной ли­ры. В XVII - начале XX веков думы бы­ли ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны в твор­че­ст­ве профессиональных му­зы­кан­тов-ска­зи­те­лей, сре­ди са­мых зна­ме­ни­тых - бан­ду­ри­сты (коб­за­ри) О. Ве­ре­сай, М. Крав­чен­ко, Е. Мов­чан.

По­эти­ка думы по­влия­ла на твор­че­ст­во К.Ф. Ры­лее­ва, Н. В. Го­го­ля, Т. Г. Шев­чен­ко, Е. П. Гре­бён­ки и других. Сре­ди со­бира­те­лей и ис­сле­до­ва­те­лей думы - Н. А. Цер­те­лев, М. А. Мак­си­мо­вич, Н. И. Кос­то­ма­ров, М. П. Дра­го­ма­нов, В. Б. Ан­то­но­вич, И. Я. Фран­ко, П. Г. Ты­чи­на, М. Ф. Рыль­ский, Н. В. Лы­сен­ко, Ф. М. Ко­лес­са и другие.

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