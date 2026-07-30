ДУКЕЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Американский и российский композитор.

В 1916-1919 годах учил­ся в Ки­ев­ской консерватории у Р. М. Гли­эра и М. Дом­бров­ско­го. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов эмиг­ри­ро­вал, с 1922 года жил в Нью-Йор­ке, Па­ри­же, Лон­до­не. Для Рус­ских се­зо­нов С. П. Дя­ги­ле­ва на­пи­сал ба­лет «Зе­фир и Фло­ра» (в 1925 году поставлена в Мон­те-Кар­ло и Па­ри­же). С 1936 года гра­ж­да­нин США. С 1926 года пи­сал лёг­кую му­зы­ку под псевдонимом Вер­нон Дьюк (Vernon Duke).

Боль­шим ус­пе­хом поль­зо­вал­ся по­став­лен­ный в 1940 году на Брод­вее мю­зикл «Cabin in the Sky» («Лифт в не­бо» - современный па­ра­фраз ле­ген­ды о Фау­сте, дей­ст­вие ко­то­ро­го ра­зыг­ры­ва­ет­ся в аф­роа­ме­ри­кан­ской се­мье). Ав­тор му­зы­ки к фильму «Ап­рель в Па­ри­же» (1952 год; главная те­ма, на­пи­са­на ещё в 1932 году, ста­ла по­пу­ляр­ным джа­зо­вым «стан­дар­том»), пе­сен «Не мо­гу на­чать» («I can’t get started»), «Осень в Нью-Йор­ке», «Ну что тут ска­жешь» («What is there to say»). Сре­ди других со­чи­не­ний: 3 сим­фо­нии, фортепиано кон­церт (1924 год), «Сюр­реа­ли­сти­че­ская сюи­та» для фортепиано (1940 год), Ва­риа­ции на древнерусского рас­пев для го­боя и струн­но­го ор­ке­ст­ра (1958 год).

Сочинения:

Passport to Paris. Boston, 1955;

Listen here!: a critical essay on music depreciation. N. Y., 1963.