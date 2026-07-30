ДУКЕЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Американский и российский композитор.
В 1916-1919 годах учился в Киевской консерватории у Р. М. Глиэра и М. Домбровского. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов эмигрировал, с 1922 года жил в Нью-Йорке, Париже, Лондоне. Для Русских сезонов С. П. Дягилева написал балет «Зефир и Флора» (в 1925 году поставлена в Монте-Карло и Париже). С 1936 года гражданин США. С 1926 года писал лёгкую музыку под псевдонимом Вернон Дьюк (Vernon Duke).
Большим успехом пользовался поставленный в 1940 году на Бродвее мюзикл «Cabin in the Sky» («Лифт в небо» - современный парафраз легенды о Фаусте, действие которого разыгрывается в афроамериканской семье). Автор музыки к фильму «Апрель в Париже» (1952 год; главная тема, написана ещё в 1932 году, стала популярным джазовым «стандартом»), песен «Не могу начать» («I can’t get started»), «Осень в Нью-Йорке», «Ну что тут скажешь» («What is there to say»). Среди других сочинений: 3 симфонии, фортепиано концерт (1924 год), «Сюрреалистическая сюита» для фортепиано (1940 год), Вариации на древнерусского распев для гобоя и струнного оркестра (1958 год).
Сочинения:
Passport to Paris. Boston, 1955;
Listen here!: a critical essay on music depreciation. N. Y., 1963.