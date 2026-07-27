ДУКАТ
ДУКАТ - золотая монета Венеции с 1284 года до захвата республики Наполеоном I в 1797 году; одной пробы и типа.
Весовые нормы дуката соответствовали флорину Флоренции. На одной стороне, под влиянием византийских монет, изображался Христос, на другой - коленопреклонённый дож, принимающий из рук св. Марка знамя. На лицевой стороне круговая надпись: «Sit tibi Christe datus, quem tu regis ducatus» («Тебе, Христос, посвящается управляемое тобой герцогство»), от её последнего слова произошло название «дукат», первоначально народно-разговорное, затем вытеснившее «цехин» (от наименования венецианского монетного двора).
В Центральной Европе появились подражания флоринам и венецианским дукатам. в трех основных вариантах: венгерский дукат - с 1325 года (с изображением св. Ласло); германский дукат - в соответствии с императорским монетным уставом 1559 года (со стоящим правителем); голландский дукат - с 1586 года (со стоящим воином, держащем в руке пучок стрел). Германский император Фердинанд I Габсбург в середине XVI века сделал дукат золотой единицей Священной Римской империи (чистая масса золота 3,44 г при общей массе 3,49 г). В России и Польше выпускались подражания голландского дуката. В XX веке монеты в 1, 2, 5 и 10 Д. чеканила Австрия (в соответствии с федеральными законами 1951 года и 1964 года с датой «1915»), в 1923-1939 годах - Чехословакия.
С дукатом связан дукатоне (итал. ducatone), монета в 100 сольдо, впервые чеканенная в 1551 году императором Карлом V в Милане (30,485 г серебра при общей массе 33,5 г; позднее она несколько снижалась), с 1566 года дукатоне выпускала и Савойя. На основе дукатоне появился дукатон, серебряная монета Гельдерна и Фризии в 1582-1585 годах (чистая масса серебра 22,98 г при общей массе 27,13 г). В Нидерландах дукатон введён в 1618 году как серебряный эквивалент дуката, он равнялся 3 гульденам, имел чистую массу серебра 30 (позднее 28,88) г при общей массе 32,5 г, выпуск продолжался до 1792 года.
Иллюстрация:
Дукат. Золото. 1284-1400 годы. Венеция. Архив БРЭ.