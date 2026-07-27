ДУКАТ

ДУКАТ - золотая монета Венеции с 1284 года до захвата республики Наполеоном I в 1797 году; одной пробы и типа.

Ве­со­вые нор­мы дуката со­от­вет­ст­во­ва­ли фло­ри­ну Фло­рен­ции. На од­ной сто­ро­не, под влия­ни­ем ви­зантийских мо­нет, изо­бра­жал­ся Хри­стос, на дру­гой - ко­ле­но­пре­кло­нён­ный дож, при­ни­маю­щий из рук св. Мар­ка зна­мя. На ли­це­вой сто­ро­не кру­го­вая над­пись: «Sit tibi Christe da­tus, quem tu regis ducatus» («Те­бе, Хри­стос, по­свя­ща­ет­ся управ­ляе­мое то­бой гер­цог­ст­во»), от её по­след­не­го сло­ва про­изош­ло название «дукат», пер­во­на­чаль­но на­род­но-раз­го­вор­ное, за­тем вы­тес­нив­шее «це­хин» (от на­име­но­ва­ния ве­не­ци­ан­ско­го мо­нет­но­го дво­ра).

В Центральной Ев­ро­пе по­яви­лись под­ра­жа­ния фло­ри­нам и ве­не­ци­ан­ским дукатам. в трех основных ва­ри­ан­тах: венгерский дукат - с 1325 года (с изо­бра­же­ни­ем св. Лас­ло); германский дукат - в со­от­вет­ст­вии с императорским мо­нет­ным ус­та­вом 1559 года (со стоя­щим пра­ви­те­лем); голландский дукат - с 1586 года (со стоя­щим вои­ном, дер­жа­щем в ру­ке пу­чок стрел). Германский император Фер­ди­нанд I Габс­бург в середине XVI века сде­лал дукат зо­ло­той еди­ни­цей Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (чис­тая мас­са зо­ло­та 3,44 г при об­щей мас­се 3,49 г). В Рос­сии и Поль­ше вы­пус­ка­лись под­ра­жа­ния голландского дуката. В XX веке мо­не­ты в 1, 2, 5 и 10 Д. че­ка­ни­ла Ав­ст­рия (в со­от­вет­ст­вии с фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми 1951 года и 1964 года с да­той «1915»), в 1923-1939 годах - Че­хо­сло­ва­кия.

С дукатом свя­зан ду­ка­то­не (итал. du­ca­to­ne), мо­не­та в 100 соль­до, впер­вые че­ка­нен­ная в 1551 году императором Кар­лом V в Ми­ла­не (30,485 г се­реб­ра при об­щей мас­се 33,5 г; позд­нее она не­сколь­ко сни­жа­лась), с 1566 года ду­ка­то­не вы­пус­ка­ла и Са­войя. На ос­но­ве ду­ка­то­не поя­вил­ся ду­ка­тон, се­реб­ря­ная мо­не­та Гель­дер­на и Фри­зии в 1582-1585 годах (чис­тая мас­са сереб­ра 22,98 г при об­щей мас­се 27,13 г). В Ни­дер­лан­дах ду­ка­тон вве­дён в 1618 году как се­реб­ря­ный эк­ви­ва­лент дуката, он рав­нял­ся 3 гуль­де­нам, имел чис­тую мас­су сереб­ра 30 (позд­нее 28,88) г при об­щей мас­се 32,5 г, вы­пуск про­дол­жал­ся до 1792 года.

Иллюстрация:

Ду­кат. Зо­ло­то. 1284-1400 годы. Ве­не­ция. Архив БРЭ.

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