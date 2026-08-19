ДУКА

ДУКА - один из высших военных чинов в Византии .

В IV-VI веках ко­ман­дую­щий вой­ска­ми по­гра­нич­но­го ок­ру­га, не об­ла­дав­ший (за ред­ки­ми ис­клю­че­ния­ми) гражданской вла­стью. Позд­нее, по ме­ре упад­ка позд­не­рим­ской во­ен­но-административной сис­те­мы, зва­ние дука за­кре­п­ля­ет­ся за пол­ко­вы­ми ко­ман­ди­ра­ми сред­не­го зве­на. Со второй половины X века тер­мин воз­ро­ж­да­ет­ся как выс­ший во­енный чин, при­сваи­вае­мый на­ме­ст­ни­ку вновь об­ра­зо­ван­ных при­гра­нич­ных ок­ру­гов: Ан­ти­охии, Хал­дии, Фес­са­ло­ник, Ад­риа­но­по­ля, Ме­со­по­та­мии, Ита­лии (близ­кий по зна­че­нию чин - кате­па­но). Ти­тул «ве­ли­кий дука» (ме­га­дук) но­сил глав­но­ко­ман­дую­щий фло­том. С XII века дуками на­зы­ва­ют­ся на­чаль­ни­ки про­вин­ций (фем); впо­след­ст­вии во­енное зна­че­ние фем­ных дуков па­да­ет, их главными функ­ция­ми ста­но­вят­ся гражданское управ­ле­ние и суд.

К латинскому тер­ми­ну «dux» вос­хо­дят ев­ропейский ти­тул гер­цо­га (франц. duc, англ. duke) и на­име­но­ва­ние пра­ви­те­ля Ве­не­ции ( дож ).

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