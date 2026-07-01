ДУИЛИЙ, ГАЙ

Дуилий (лат. Duil(l)ius), Гай (III в. до н. э.) — римский консул 260 до н. э., из плебеев.

Во время Первой Пунической войны командовал сухопутными войсками на Сицилии, но после поражения флота у Липарских островов возглавил римский флот. Благодаря применению неизвестных карфагенянам абордажных воронов Д. наголову разбил при Милах флот Ганнибала Гискона, захватив или уничтожив 50 вражеских кораблей. Д. отпраздновал первый в истории Рима триумф, в 258 до н. э. был избран цензором, получил почетное пожизненное право иметь при себе факельщика и флейтиста. Ростральная колонна на римском Форуме, украшенная носами захваченных им кораблей и добавленной при императоре Клавдии почетной надписью, стала знаменитым памятником его победе.

Лит.: Скрицкий Н. 100 великих адмиралов. М., 2003; Gundel H. G. Duilius // Der Kleine Pauly Lexikon der Antike. Bd. II. Stuttgart, 1964. S. 173—174.