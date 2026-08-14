ДУХОВСКОЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ДУХОВСКОЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии.
Потомственный дворянин (с 1855 года). Окончил Николаевскую инженерную академию (1857 год) и Николаевскую академию Генштаба (1862 год). С 1855 года на военной службе, в 1863-1864 годах участвовал в Кавказской войне 1817-1864 годов. В 1864 году исполняющий должность начальника штаба, в 1865-1867 годах начальник штаба 14-й пехотной дивизии, в 1867-1870 годах начальник штаба войск Кубанской области, в 1870-1872 годах помощник начальник штаба Кавказского военного округа, в 1872-1876 годах и 1877-1879 годах состоял для особых поручений при главнокомандующем Кавказской армией, в 1876-1877 годах начальник штаба действующего корпуса на кавказско-турецкой границе; в 1878 году военный губернатор Эрзерумской области, в 1879-1893 годах начальник штаба Московского военного округа. В 1893-1898 годах приамурский генерал-губернатор и командующий войсками Приамурского военного округа.
По инициативе Духовского учреждены Приамурский отдел Русского географического общества (1894 год), первая официальная газета в крае («Приамурские ведомости», 1894 год), ряд учебных заведений в Хабаровске, организованы научные экспедиции для исследования Сихотэ-Алиня (1894-1895 годы). По настоятельным требованиям Духовского для активизации отношений с Китаем, Кореей и Японией учреждена должность дипломатического чиновника при канцелярии генерал-губернатора (1896 год). В 1898-1900 годах туркестанский генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа. В 1898 году руководил подавлением восстания в Андижане, направленного против российских властей, а также пресечением эпидемии чумы в крае. Член Государственного совета (1901 год). Действительный член Русского географического общества (1892 год).
Сочинения:
Даховский отряд на южном склоне кавказских гор в 1864 г. СПб., 1864;
Русские в Эрзеруме в 1878 году. С планом города и чертежом памятника. СПб., 1878.