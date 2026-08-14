ДУХОВСКОЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ДУХОВСКОЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии.

По­том­ст­вен­ный дво­ря­нин (с 1855 года). Окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую инженерную ака­де­мию (1857 год) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1862 год) . С 1855 года на во­енной служ­бе, в 1863-1864 годах уча­ст­во­вал в Кав­каз­ской вой­не 1817-1864 годов . В 1864 году исполняющий должность начальника штаба, в 1865-1867 годах начальник шта­ба 14-й пехотной ди­ви­зии, в 1867-1870 годах начальник шта­ба войск Ку­бан­ской области, в 1870-1872 годах по­мощ­ник начальник шта­ба Кав­каз­ско­го военного округа, в 1872-1876 годах и 1877-1879 годах со­сто­ял для осо­бых по­ру­че­ний при глав­но­ко­мандующем Кав­каз­ской ар­ми­ей, в 1876-1877 годах начальник шта­ба дей­ст­вую­ще­го кор­пу­са на кав­каз­ско-турецкой гра­ни­це; в 1878 году во­енный гу­бер­на­тор Эр­зе­рум­ской области, в 1879-1893 годах начальник шта­ба Московского военного округа. В 1893-1898 годах при­амур­ский генерал-гу­бер­на­тор и ко­мандующий вой­ска­ми При­амур­ско­го военного округа.

По ини­циа­ти­ве Духовского уч­ре­ж­де­ны При­амур­ский от­дел Русского географического общества (1894 год), пер­вая официальная га­зе­та в крае («При­амур­ские ве­до­мо­сти», 1894 год), ряд учеб­ных за­ве­де­ний в Ха­ба­ров­ске, ор­га­ни­зо­ва­ны на­учные экс­пе­ди­ции для ис­сле­до­ва­ния Си­хо­тэ-Али­ня (1894-1895 годы). По на­стоя­тель­ным тре­бо­ва­ни­ям Духовского для ак­ти­ви­за­ции от­но­ше­ний с Ки­та­ем, Ко­ре­ей и Япо­ни­ей уч­ре­ж­де­на долж­ность ди­пло­ма­тического чи­нов­ни­ка при кан­це­ля­рии генерал-гу­бер­на­то­ра (1896 год). В 1898-1900 годах тур­ке­стан­ский генерал-гу­бер­на­тор и ко­мандующий вой­ска­ми Тур­ке­стан­ско­го военного округа. В 1898 году ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем вос­ста­ния в Ан­ди­жа­не, на­прав­лен­но­го про­тив российских вла­стей, а так­же пре­се­че­ни­ем эпи­де­мии чу­мы в крае. Член Государственного со­ве­та (1901 год). Дей­ст­вительный член Русского географического общества (1892 год).

Сочинения:

Да­хов­ский от­ряд на юж­ном скло­не кав­каз­ских гор в 1864 г. СПб., 1864;

Рус­ские в Эр­зе­ру­ме в 1878 го­ду. С пла­ном го­ро­да и чер­те­жом па­мят­ни­ка. СПб., 1878.