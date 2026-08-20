ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1721

ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1721 года - законодательный акт, реформировавший систему управления Русской православной церкви.

Про­ект Духовного регламента по по­ру­че­нию ца­ря Пет­ра I со­став­лен епископом Псков­ским Фео­фа­ном Про­ко­по­ви­чем, яв­лял­ся од­ним из яр­ких об­раз­цов литературного твор­че­ст­ва ав­то­ра. По­сле мно­го­численных ис­прав­ле­ний и по­пра­вок ца­ря, а так­же са­мо­го ав­то­ра, се­на­то­ров и ду­хо­вен­ст­ва (епи­ско­пов, ар­хие­ре­ев, ар­хи­ман­д­ри­тов) был ут­вер­ждён ука­зом Пет­ра I от 25 января (5 февраля); в окон­ча­тель­ной ре­дак­ции опуб­ли­ко­ван 16(27) сен­тяб­ря.

Ис­точ­ни­ка­ми для Духовного регламента по­слу­жи­ли «Сто­глав» (до­ку­мент, при­ня­тый на Сто­гла­вом со­бо­ре 1551 года), Корм­чие кни­ги XIII-XVII веков, про­тес­тант­ские цер­ков­ные ус­та­вы (Kirchenordnungen) и др. Духовный регламент со­став­лен по об­раз­цу рег­ла­мен­тов ра­нее об­ра­зо­ван­ных гражданских уч­ре­ж­де­ний.

Со­сто­ял из трех час­тей: в первой час­ти да­но об­щее оп­ре­де­ле­ние но­во­го уст­рой­ст­ва цер­ков­но­го управ­ле­ния, во второй - оп­ре­де­лены обя­зан­но­сти Си­но­да, в третьей - свя­щен­ни­ков. Со­глас­но Духовному регламенту, цер­ковь бы­ла под­чи­не­на го­су­дар­ст­ву, пат­ри­ар­ше­ст­во уп­разд­не­но, вме­сто не­го уч­ре­ж­дён кол­ле­ги­аль­ный ор­ган управ­ле­ния РПЦ - Ду­хов­ный кол­ле­ги­ум (Си­нод). Царь объ­яв­лял­ся «край­ним су­ди­ёю» ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва, блю­сти­те­лем «пра­во­ве­рия и вся­ка­го в церк­ви Свя­той бла­го­чи­ния». Си­нод воз­глав­лял­ся пре­зи­ден­том (с мая 1722 года обер-про­ку­ро­ром Си­но­да, свет­ским чи­нов­ни­ком, пред­став­ляв­шим ин­те­ре­сы им­пе­ра­то­ра).

Духовный регламент пред­пи­сы­вал свя­щен­ни­кам за­бо­тить­ся о нрав­ст­вен­ном со­стоя­нии при­хо­жан, усерд­но чи­тать им про­по­ве­ди или цер­ков­ные кни­ги («…все­ко­неч­ная ну­ж­да есть име­ти не­кия крат­кия и про­стым че­ло­ве­кам ура­зу­ми­тель­ныя и яс­ныя кни­жи­цы, в ко­то­рых за­клю­чит­ся всё, что к на­род­но­му на­став­ле­нию до­воль­но есть; и тыя кни­жи­цы про­чи­то­вать по час­тям в не­дель­ные и празд­нич­ные дни в церк­ви пред на­ро­дом»); вме­нял при­ход­ско­му ду­хо­вен­ст­ву док­ла­ды­вать гражданским вла­стям о «зло­умыш­лен­ни­ках го­су­дар­ст­вен­ных», ко­то­рые «на ис­по­ве­ди не изъ­я­вят рас­кая­ния и от­ка­за от сво­его на­ме­ре­ния» (тре­бо­ва­ние прак­ти­че­ски не ис­пол­ня­лось).

Ду­хо­вен­ст­во долж­но бы­ло вес­ти мет­рические кни­ги. Ус­та­нав­ли­вал­ся воз­рас­тной ценз для по­стри­га в мо­на­ше­ст­во (30 лет для муж­чин и 50 для жен­щин). Так­же Духовный регламент обя­зы­вал Си­нод осу­ще­ст­в­лять цен­зу­ру всех ду­хов­ных со­чи­не­ний («Аще кто о чем Бо­го­слов­ское пись­мо со­чи­нит, и тое б не пе­ча­тать, но пер­вее пре­зен­то­вать в Кол­ле­ги­ум»). В 1917 году Духовный регламент был от­ме­нён По­ме­ст­ным со­бо­ром РПЦ

Ис­торические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 6. № 3718.

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