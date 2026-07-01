ДУХОВНЫЙ ГОД ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА

ДУХОВНЫЙ ГОД ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА - один из первых русских христианских журналов.

Издавался в 1816 году два раза в месяц в Санкт-Петербурге Обществом любителей христианства. Всего вышли 24 книжки, объединенные в шесть частей. На титульном листе шестой части местом издания указана Москва, имелся подзаголовок «Журнал нравственно-христианский на 1816-й год». Редактором был Я. В. Уткин. В каждой книжке содержались духовно-нравственные поучения , расположенные в календарном порядке, по две-три на каждый день. В большинстве случаев их выбирали из сочинений Ф. Фенелона (420 текстов) или Франциска Сальского (264 текста), по одному-два отрывка из Ж. Б. Массийона, Ф. Р. де Шатобриана, И. Арндта, Фомы Кемпийского, также приведено стихотворение А. Поупа, около 60 анонимных текстов не атрибутировано.

Кроме того, в журнале публиковались отрывки из Библии на церковнославянском языке. Лишь некоторые поучения связаны с праздниками, как общими для восточной и западной церковных календарей, так и относящимися только к западным. В конце 5 книжек помещены объявления о продаже книг («Известия о книгах»), в т. ч. под 14 февраля - о книге И. В. Лопухина «Некоторые черты о внутренней Церкви» (Санкт-Петербург, 1816 год) с публикацией отрывка «О знаках истинной Церкви Божией» - единственного непереводного авторского текста.

Типологически и содержательно журнал примыкает к таким мистическим и пиетистским изданиям, как «Утренний свет» (1777-1780 годы) и «Вечерняя заря» (1782 год) Н. И. Новикова, переведенные с немецкого языка «Беседы с Богом» (1787-1789 годы), а также «Сионский вестник» (1806 год, 1817-1818 годы) А. Ф. Лабзина.

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