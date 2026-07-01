ДУХОВНО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ДУХОВНО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ - специализированные учебные заведения, готовят служителей религиозных культов и дают богословское образование.
Разделяются на три категории. К высшим духовным учебным заведениям относятся теологические (богословские) университеты и институты, академии; к средним – духовные семинарии, богословские колледжи и лицеи (христианские), медресе (бывают также высшими), иешиботы и иешивы (иудаистские) и др.; к низшим - Духовно-учебным-заведениям различных наименований.
Первые Духовно-учебные-заведения возникли при храмах Древнего Египта и Древней Вавилонии (II-е тысячелетие до н. э.). В I-м тысячелетии до н. э. в Индии существовали особые школы брахманов, чья деятельность была связана с подготовкой к исполнению ритуальных действий. С распространением буддизма в Индии, а позднее и в странах Центральной и Юго-Восточной Азии роль Духовно-учебных-заведений была воспринята монастырями, осуществляющими её поныне (например, в Тибете, Монголии).
С возникновением христианства появились Духовно-учебные-заведения нового типа: в Александрии (Египет) - первая катехизическая школа (конец II века), в Иерусалиме, Риме и других городах Римской империи - епископские школы и школы экзегетов (истолкователей Священного Писания). Постепенно сложилась система христианских Духовно-учебных-заведений: архиерейские (епископские), катехизические, монастырские пасторско-монашеские школы, школы-общежития при монастырях. С организацией в Западной Европе университетов (XII век) в них стали учреждаться богословские факультеты.
Католическая церковь создала сеть теологических университетов - в Сорбонне, Болонье, Оксфорде, Кёльне, Лувене и др. Позднее сложились следующие типы Духовно-учебных-заведений: богословские университеты и академии, теологические факультеты при светских университетах, семинарии, колледжи, коллегиумы. В Риме были основаны Григорианский (XVI век), Урбанианский (XVII век) и другие университеты, Папская Академия наук (1603 год), Церковная академия (1701 год).
На Руси первое упоминание о Духовно-учебных-заведениях относится ко времени правления Ярослава Владимировича Мудрого. В последующие столетия подготовка клириков осуществлялась при монастырях и архиерейских дворах, а совторой половины XVI века в братских школах. В первой половине XVII века появляется первая богословская школа - Киевская духовная академия. В конце XVII века в Москве основана Славяно-греко-латинская академия. Во второй четверти XVIII века архиерейские школы с 8-летней программой обучения стали называться семинариями. С конца XVIII века подготовка служителей культа осуществлялась в Санкт-Петербургской и Казанской духовных академиях (обе основаны в 1797 году). С 1814 года стала действовать Московская духовная академия. В 1913 году функционировали 4 академии (Московская духовная академия, Санкт-Петербургская духовная академия, Киевская духовная академия и Казанская духовная академия), 57 духовных семинарий, 186 духовных училищ. До 1917 года в России существовали римско-католическая академия, католические коллегии и семинарии, а также протестантский богословский факультет Юрьевского университета.
В начале XXI века в РПЦ действуют 5 духовных академий (Московская духовная академия, Санкт-Петербургская духовная академия, Киевская духовная академия, Минская духовная академия, Кишинёвская духовная академия; срок обучения 4 года), 2 богословских университета (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Иоанно-Богословский православный университет; Москва, срок обучения 6 лет), 37 семинарий (срок обучения 4 года), 38 духовных училищ (срок обучения от 2 до 4 лет), одни пастырские курсы (срок обучения 2 года).
За рубежом православных служителей культа готовят в Высшей богословской школе на острове Халки, на богословских факультетах университетов (Афины, Салоники) и в семинариях; в Финляндии действует духовная семинария в Куопио, в Ливане - Бельментская семинария в Триполи, на Кипре - семинария в Никосии, в США - греческая богословская школа в Бруклине, православный богословский институт в Грествуде и семинарии в Джонстауне и Джорданвилле. Кроме того, под юрисдикцией Константинопольского патриархата действует ряд Духовно-учебных-заведений: на Крите - Высшая церковная школа в Ираклионе, Православная академия Крита (в Калимбари); Православный Свято-Сергиевский богословский институт в Париже; в Американской архиепископии - богословский колледж Святого Креста (Бруклин, Массачусетс), Греческий колледж (Бруклин, Массачусетс); в Австралийском архиепископии - колледж Апостола Андрея (Сидней); при Мюнхенском университете существует отдел православного богословия; при Православном центре Вселенского патриархата в Шамбези (Женева, Швейцария) действует аспирантура православного богословия; в Милане - Институт православных исследований Святого Григория Паламы; при Канадской митрополии - Православная богословская академия (Торонто).
В начале XXI века самую большую сеть Духовно-учебных-заведений всех типов имеет католическая церковь: семинарии и лицеи; теологические университеты и факультеты при государственных университетах, дающие высшее богословское образование, не обязательно связанное с принятием сана; папские академии и учебные заведения специального (высшего) типа, готовящие прелатов высшего ранга, церковных дипломатов, руководящие и научные кадры Церкви и др. Крупнейший центр подготовки служителей культа - Ватикан, где действуют 11 богословских папских университетов и институтов. Наиболее известны папские университеты: Григорианский, Урбанианский, Латеранский. В Ватикане 9 понтификальных академий, 29 семинарий и 94 колледжа. Во многих учебных заведениях ведётся подготовка миссионеров. Кроме того, в Италии более 60 Духовно-учебных-заведений различных монашеских орденов, десятки монастырских школ и региональных семинарий.
В начале XXI века в России существует высшая католическая духовная семинария «Мария - Царица Апостолов» (основана в 1993 году в Москве, с 1995 года - в Санкт-Петербурге), целью которой является подготовка к священству кандидатов из 4 российских католических епархий, а также из других католических епархий и монашеских орденов и конгрегаций (срок обучения 6 лет). Кроме того, в Москве действует Институт философии, теологии и истории Святого Фомы Аквинского, готовящий специалистов в области религиоведения (срок обучения 5,5 лет).
В конце XX века протестантские церкви имели Духовно-учебные-заведения различных типов: в Западной Европе насчитывалось свыше 100 духовных семинарий, теологических колледжей, богословских училищ и школ, до 70 духовных академий, университетов и теологических факультетов.
Первые упоминания о мусульм. Духовно-учебных-заведений (медресе) относятся к IX веку. Система образования в медресе в течение многих веков включает как теологические, языковые и религиозно-юридические предметы, так и философию, прикладные науки. В ряде стран имеются исламские университеты: Азхар (Египет) и Зейтун (Тунис), готовящие кадры духовенства для многих арабских стран Африки; Алигархский (Индия), Пенджабский (Пакистан), Анкарский (Турция) и др. В ряде национальных университетов существуют исламские теологические факультеты, специальные факультеты по изучению исламских догматов, вероучения шариата, философии и религиозной мысли.
В начале XXI века в России сложились 2 основных типа медресе: светского характера, представляющие собой среднюю или высшую общеобразовательную школу, и начально-религиозного. В России зарегистрировано 130 мусульманских духовных образовательных учреждений (2005). Московский исламский университет готовит специалистов в области теологии и лингвистики (срок обучения 4 года).
В начале XXI в России, США, некоторых странах Западной Европы и Ближнего Востока существуют иешиботы и иешивы, готовящие служителей иудейского культа и учёных-талмудистов. В число наиболее известных еврейских Духовно-учебных-заведений входят также иешива «Мир» (Иерусалим) и иешива в городн Лейквуд (Нью-Джерси, США). С 1990 года в Москве действует иешива «Торат Хаим», готовящая раввинов и специалистов-теологов (срок обучения 4 года).
В странах буддийской духовной традиции (прежде всего Тибет, Монголия, а также Бутан, Непал и др.) духовное образование реализуется преимущественно в буддийских монастырях и включает «пять больших наук» (логику, тибетскую культуру и искусство, санскрит, медицину, философию) и «пять малых наук» (поэзию, музыку, драматическое искусство, астрологию и словесность). Начальный период образования (с 6 лет) включает изучение тибетской грамматики, основ буддийской религиозной традиции. После освоения этих предметов поступившие в монастырь обращаются к изучению более сложных дисциплин, что совпадает с переходом поступивших (гецулы) в собственно монашеский статус (гелонги).
В России система буддийского духовного образования возрождается лишь с конца 1990-х годов. Крупными центрами буддийской учёности являются Элиста (Калмыкия), где действуют школа по подготовке лам, а также один из крупнейших центров тибетской медицины, и дацаны Бурятии (Иволгинский и др.). В начале XXI система буддийского духовного образования в России следует канонам и перенимает структуру духовных школ Тибета и Монголии.