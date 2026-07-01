ДУХОВНО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ДУХОВНО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ - специализированные учебные заведения, готовят служителей религиозных культов и дают богословское образование.

Раз­де­ля­ют­ся на три ка­те­го­рии. К выс­шим ду­хов­ным учеб­ным за­ве­де­ни­ям от­но­сят­ся тео­ло­ги­че­ские (бо­го­слов­ские) уни­вер­си­те­ты и ин­сти­ту­ты, ака­де­мии; к сред­ним – ду­хов­ные се­ми­на­рии, бо­го­слов­ские кол­лед­жи и ли­цеи (хри­сти­ан­ские), мед­ре­се (бы­ва­ют так­же выс­ши­ми), ие­ши­бо­ты и ие­ши­вы (иу­даи­ст­ские) и др.; к низ­шим - Духовно-учебным-заведениям различных на­име­но­ва­ний.

Пер­вые Духовно-учебные-заведения воз­ник­ли при хра­мах Древ­не­го Егип­та и Древ­ней Ва­ви­ло­нии (II-е тысячелетие до н. э.). В I-м тысячелетии до н. э. в Ин­дии су­ще­ст­во­ва­ли осо­бые шко­лы брах­ма­нов, чья дея­тель­ность бы­ла свя­за­на с под­го­тов­кой к ис­пол­не­нию ри­ту­аль­ных дей­ст­вий. С рас­про­стра­не­ни­ем буд­диз­ма в Ин­дии, а позд­нее и в стра­нах Центральной и Юго-Восточной Азии роль Духовно-учебных-заведений бы­ла вос­при­ня­та мо­на­сты­ря­ми, осу­ще­ст­в­ляю­щи­ми её по­ны­не (например, в Ти­бе­те, Мон­го­лии).

С воз­ник­но­ве­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва поя­ви­лись Духовно-учебные-заведения но­во­го ти­па: в Алек­сан­д­рии (Еги­пет) - пер­вая ка­те­хи­зи­че­ская шко­ла (конец II века), в Ие­ру­са­ли­ме, Ри­ме и других го­ро­дах Римской им­пе­рии - епи­скоп­ские шко­лы и шко­лы эк­зе­ге­тов (ис­тол­ко­ва­те­лей Свя­щен­но­го Пи­са­ния). По­сте­пен­но сло­жи­лась сис­те­ма хри­сти­ан­ских Духовно-учебных-заведений: ар­хие­рей­ские (епи­скоп­ские), ка­те­хи­зи­че­ские, мо­на­стыр­ские пас­тор­ско-мо­на­ше­ские шко­лы, шко­лы-об­ще­жи­тия при мо­на­сты­рях. С ор­га­ни­за­ци­ей в Западной Ев­ро­пе университетов (XII век) в них ста­ли уч­ре­ж­дать­ся бо­го­слов­ские факультеты.

Ка­то­лическая цер­ковь соз­да­ла сеть тео­ло­гических университетов - в Сор­бон­не, Бо­ло­нье, Окс­фор­де, Кёль­не, Лу­ве­не и др. Позд­нее сло­жи­лись сле­дую­щие ти­пы Духовно-учебных-заведений: бо­го­слов­ские университеты и ака­де­мии, тео­ло­гические факультеты при свет­ских университетах, се­ми­на­рии, кол­лед­жи, кол­ле­гиу­мы. В Ри­ме бы­ли ос­но­ва­ны Гри­го­ри­ан­ский (XVI век), Ур­ба­ни­ан­ский (XVII век) и другие университеты, Пап­ская Академия наук (1603 год), Цер­ков­ная ака­де­мия (1701 год).

На Ру­си пер­вое упо­ми­на­ние о Духовно-учебных-заведениях от­но­сит­ся ко вре­ме­ни прав­ле­ния Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го. В по­сле­дую­щие сто­ле­тия под­го­тов­ка кли­ри­ков осу­ще­ст­в­ля­лась при мо­на­сты­рях и ар­хие­рей­ских дво­рах, а совторой половины XVI века в брат­ских шко­лах. В первой половине XVII века по­яв­ля­ет­ся пер­вая бо­го­слов­ская шко­ла - Ки­ев­ская ду­хов­ная ака­де­мия. В конце XVII века в Мо­ск­ве ос­но­ва­на Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ская ака­де­мия. Во второй четверти XVIII века ар­хие­рей­ские шко­лы с 8-лет­ней про­грам­мой обу­че­ния ста­ли на­зы­вать­ся се­ми­на­рия­ми. С конца XVIII века под­го­тов­ка слу­жи­те­лей куль­та осу­ще­ст­в­ля­лась в Санкт-Пе­тер­бург­ской и Ка­зан­ской ду­хов­ных ака­де­ми­ях (обе ос­но­ва­ны в 1797 году). С 1814 года ста­ла дей­ст­во­вать Московская ду­хов­ная ака­де­мия. В 1913 году функ­цио­ни­ро­ва­ли 4 ака­де­мии (Мо­с­ков­ская ду­хов­ная ака­де­мия, Санкт-Пе­тер­бург­ская ду­хов­ная ака­де­мия, Ки­ев­ская ду­хов­ная ака­де­мия и Ка­зан­ская ду­хов­ная ака­де­мия ​), 57 ду­хов­ных се­ми­на­рий, 186 ду­хов­ных учи­лищ. До 1917 года в Рос­сии су­ще­ст­во­ва­ли рим­ско-ка­то­лическая ака­де­мия, ка­то­лические кол­ле­гии и се­ми­на­рии, а так­же про­тес­тант­ский бо­го­слов­ский факультет Юрь­ев­ско­го уни­вер­си­те­та.

В начале XXI века в РПЦ дей­ст­ву­ют 5 ду­хов­ных ака­де­мий (Мо­с­ков­ская ду­хов­ная ака­де­мия, Санкт-Пе­тер­бург­ская ду­хов­ная ака­де­мия, Ки­ев­ская ду­хов­ная ака­де­мия, Мин­ская ду­хов­ная ака­де­мия, Ки­ши­нёв­ская ду­хов­ная ака­де­мия; срок обу­че­ния 4 го­да), 2 бо­го­слов­ских университета (Пра­во­слав­ный Свя­то-Ти­хо­нов­ский гу­ма­ни­тар­ный университет, Ио­ан­но-Бо­го­слов­ский пра­во­слав­ный университет; Мо­ск­ва, срок обу­че­ния 6 лет), 37 се­ми­на­рий (срок обу­че­ния 4 го­да), 38 ду­хов­ных учи­лищ (срок обу­че­ния от 2 до 4 лет), од­ни пас­тыр­ские кур­сы (срок обу­че­ния 2 го­да).

За ру­бе­жом пра­во­слав­ных слу­жи­те­лей куль­та го­то­вят в Выс­шей бо­го­слов­ской шко­ле на острове Хал­ки, на бо­го­слов­ских факультетах уни­вер­си­те­тов (Афи­ны, Са­ло­ни­ки) и в се­ми­на­ри­ях; в Фин­лян­дии дей­ст­ву­ет ду­хов­ная се­ми­на­рия в Куо­пио, в Ли­ва­не - Бель­мент­ская се­ми­на­рия в Три­по­ли, на Ки­пре - се­ми­на­рия в Ни­ко­сии, в США - греческая бо­го­слов­ская шко­ла в Брук­ли­не, пра­во­слав­ный бо­го­слов­ский институт в Гре­ст­ву­де и се­ми­на­рии в Джонс­тау­не и Джор­дан­вил­ле. Кро­ме то­го, под юрис­дик­ци­ей Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та дей­ст­ву­ет ряд Духовно-учебных-заведений: на Кри­те - Выс­шая цер­ков­ная шко­ла в Ирак­лио­не, Пра­во­слав­ная ака­де­мия Кри­та (в Ка­лим­ба­ри); Пра­во­слав­ный Свя­то-Сер­ги­ев­ский бо­го­слов­ский ин­сти­тут в Па­ри­же; в Американской ар­хи­епи­ско­пии - бо­го­слов­ский кол­ледж Святого Кре­ста (Брук­лин, Мас­са­чу­сетс), Греческий кол­ледж (Брук­лин, Мас­са­чу­сетс); в Ав­ст­ралийском ар­хи­епи­ско­пии - кол­ледж Апостола Ан­д­рея (Сид­ней); при Мюн­хен­ском университете су­ще­ст­ву­ет от­дел пра­во­слав­но­го бо­го­сло­вия; при Пра­во­слав­ном цен­тре Все­лен­ско­го пат­ри­ар­ха­та в Шам­бе­зи (Же­не­ва, Швей­ца­рия) дей­ст­ву­ет ас­пи­ран­ту­ра пра­во­слав­но­го бо­го­сло­вия; в Ми­ла­не - Институт пра­во­слав­ных ис­сле­до­ва­ний Святого Гри­го­рия Па­ла­мы; при Ка­надской ми­тро­по­лии - Пра­во­слав­ная бо­го­слов­ская ака­де­мия (То­рон­то).

В начале XXI века са­мую боль­шую сеть Духовно-учебных-заведений всех ти­пов име­ет ка­то­лическая цер­ковь: се­ми­на­рии и ли­цеи; тео­ло­гические университеты и факультеты при государственных университетах, даю­щие выс­шее бо­го­слов­ское об­ра­зо­ва­ние, не обя­за­тель­но свя­зан­ное с при­ня­ти­ем са­на; пап­ские ака­де­мии и учеб­ные за­ве­де­ния спе­ци­аль­но­го (выс­ше­го) ти­па, го­то­вя­щие пре­ла­тов выс­ше­го ран­га, цер­ков­ных ди­пло­ма­тов, ру­ко­во­дя­щие и на­учные кад­ры Церк­ви и др. Круп­ней­ший центр под­го­тов­ки слу­жи­те­лей куль­та - Ва­ти­кан, где дей­ст­ву­ют 11 бо­го­слов­ских пап­ских университетов и институтов. Наи­бо­лее из­вест­ны пап­ские университеты: Гри­го­ри­ан­ский, Ур­ба­ни­ан­ский, Ла­те­ран­ский. В Ва­ти­ка­не 9 пон­ти­фи­каль­ных ака­де­мий, 29 се­ми­на­рий и 94 кол­лед­жа. Во мно­гих учеб­ных за­ве­де­ни­ях ве­дёт­ся под­го­тов­ка мис­сио­не­ров. Кро­ме то­го, в Ита­лии бо­лее 60 Духовно-учебных-заведений различных мо­на­ше­ских ор­де­нов, де­сят­ки мо­на­стыр­ских школ и ре­гио­наль­ных се­ми­на­рий.

В начале XXI века в Рос­сии су­ще­ст­ву­ет выс­шая ка­то­лическая ду­хов­ная се­ми­на­рия «Ма­рия - Ца­ри­ца Апо­сто­лов» (ос­но­ва­на в 1993 году в Мо­ск­ве, с 1995 года - в Санкт-Пе­тер­бур­ге), це­лью ко­то­рой яв­ля­ет­ся под­го­тов­ка к свя­щен­ст­ву кан­ди­да­тов из 4 российских ка­то­лических епар­хий, а так­же из других католических епар­хий и мо­на­ше­ских ор­де­нов и кон­гре­га­ций (срок обу­че­ния 6 лет). Кро­ме то­го, в Мо­ск­ве дей­ст­ву­ет Институт фи­ло­со­фии, тео­ло­гии и ис­то­рии Святого Фо­мы Ак­вин­ско­го, го­то­вя­щий спе­циа­ли­стов в об­лас­ти ре­ли­гио­ве­де­ния (срок обу­че­ния 5,5 лет).

В конце XX века про­тес­тант­ские церк­ви име­ли Духовно-учебные-заведения различных ти­пов: в Западной Ев­ро­пе на­счи­ты­ва­лось свыше 100 ду­хов­ных се­ми­на­рий, тео­ло­гических кол­лед­жей, бо­го­слов­ских учи­лищ и школ, до 70 ду­хов­ных ака­де­мий, университетов и тео­ло­гических фа­куль­те­тов.

Пер­вые упо­ми­на­ния о му­сульм. Духовно-учебных-заведений (мед­ре­се) от­но­сят­ся к IX веку. Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния в мед­ре­се в те­че­ние мно­гих ве­ков вклю­ча­ет как тео­ло­гические, язы­ко­вые и религиозно-юри­дические пред­ме­ты, так и фи­ло­со­фию, при­клад­ные нау­ки. В ря­де стран име­ют­ся ис­лам­ские университеты: Аз­хар (Еги­пет) и Зей­тун (Ту­нис), го­то­вя­щие кад­ры ду­хо­вен­ст­ва для мно­гих араб­ских стран Аф­ри­ки; Али­гарх­ский (Ин­дия), Пенд­жаб­ский (Па­ки­стан), Ан­кар­ский (Тур­ция) и др. В ря­де национальных университетов су­ще­ст­ву­ют ис­лам­ские тео­ло­гические факультеты, специальные факультеты по изу­че­нию ис­лам­ских дог­ма­тов, ве­ро­уче­ния ша­риа­та, фи­ло­со­фии и религиозной мыс­ли.

В начале XXI века в Рос­сии сло­жи­лись 2 основных ти­па мед­ре­се: свет­ско­го ха­рак­те­ра, пред­став­ляю­щие со­бой сред­нюю или выс­шую об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ную шко­лу, и на­чаль­но-ре­ли­ги­оз­но­го. В Рос­сии за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 130 му­сульманских ду­хов­ных об­ра­зо­ва­тель­ных уч­ре­ж­де­ний (2005). Московский ис­лам­ский университет го­то­вит спе­циа­ли­стов в об­лас­ти тео­ло­гии и лин­гвис­ти­ки (срок обу­че­ния 4 го­да).

В начале XXI в Рос­сии, США, не­ко­то­рых стра­нах Западной Ев­ро­пы и Ближ­не­го Вос­то­ка су­ще­ст­ву­ют ие­ши­бо­ты и ие­ши­вы, го­то­вя­щие слу­жи­те­лей иу­дей­ско­го куль­та и учё­ных-тал­му­ди­стов. В чис­ло наи­бо­лее из­вест­ных ев­рей­ских Духовно-учебных-заведений вхо­дят так­же ие­ши­ва «Мир» (Ие­ру­са­лим) и ие­ши­ва в городн Лейк­вуд (Нью-Джер­си, США). С 1990 года в Мо­ск­ве дей­ст­ву­ет ие­ши­ва «То­рат Ха­им», го­то­вя­щая рав­ви­нов и спе­циа­ли­стов-тео­ло­гов (срок обу­че­ния 4 го­да).

В стра­нах буд­дий­ской ду­хов­ной тра­ди­ции (пре­ж­де все­го Ти­бет, Мон­го­лия, а так­же Бу­тан, Не­пал и др.) ду­хов­ное об­ра­зо­ва­ние реа­ли­зу­ет­ся пре­имущественно в буд­дий­ских мо­на­сты­рях и вклю­ча­ет «пять боль­ших на­ук» (ло­ги­ку, ти­бет­скую куль­ту­ру и ис­кус­ст­во, сан­ск­рит, ме­ди­ци­ну, фи­ло­со­фию) и «пять ма­лых на­ук» (по­эзию, му­зы­ку, дра­ма­тическое искусство, ас­т­ро­ло­гию и сло­вес­ность). На­чаль­ный пе­ри­од об­ра­зо­ва­ния (с 6 лет) вклю­ча­ет изу­че­ние ти­бет­ской грам­ма­ти­ки, ос­нов буд­дий­ской ре­лигиозной тра­ди­ции. По­сле ос­вое­ния этих пред­ме­тов по­сту­пив­шие в мо­на­стырь об­ра­ща­ют­ся к изу­че­нию бо­лее слож­ных дис­ци­п­лин, что сов­па­да­ет с пе­ре­хо­дом по­сту­пив­ших (ге­цу­лы) в соб­ст­вен­но мо­на­ше­ский ста­тус (ге­лон­ги).

В Рос­сии сис­те­ма буд­дий­ско­го ду­хов­но­го об­ра­зо­ва­ния воз­ро­ж­да­ет­ся лишь с конца 1990-х годов. Круп­ны­ми цен­тра­ми буд­дий­ской учё­но­сти яв­ля­ют­ся Эли­ста (Кал­мы­кия), где дей­ст­ву­ют шко­ла по под­го­тов­ке лам, а так­же один из круп­ней­ших цен­тров ти­бет­ской ме­ди­ци­ны, и да­ца­ны Бу­ря­тии (Ивол­гин­ский и др.). В начале XXI сис­те­ма буд­дий­ско­го ду­хов­но­го об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии сле­ду­ет ка­но­нам и пе­ре­ни­ма­ет струк­ту­ру ду­хов­ных школ Ти­бе­та и Мон­го­лии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)