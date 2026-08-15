ДУХОВНИК
ДУХОВНИК - в православной церкви - священник или старец-монах (в древности он мог не иметь хиротонии, но обладал высоким духовным авторитетом), регулярно принимающий тайную исповедь, помогающий духовному чаду и укрепляющий его на пути ко спасению молитвой и советами.
Духовники появляются около IV века; особый стимул развитию духовничества дала монашеская практика откровения помыслов. Постепенно к духовникам в монастырях начинают обращаться за наставлением миряне. Усиление роли монашества в восточной Церкви в иконоборческую и послеиконоборческую эпоху и окончательное исчезновение публичной покаянной дисциплины привели к тому, что практика духовничества получила широкое распространение.
В Русской православной церкви функции духовника может выполнять любой приходский священник; в греческих церквах духовник - только священник, имеющий особую хиротесию (смотрите Рукоположение) от епископа. При необходимости духовник может налагать ту или иную епитимию на духовных чад; залогом её исполнения служит свободный выбор, который привёл их к духовнику. Принято испрашивать благословения духовника на особо важные дела. В монастырях связь между духовниками и монашествующими более тесная и выражается в разного рода аскетических практиках (отсечении своей воли и т. п.).