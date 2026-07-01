ДУХАВИН ИВАН ПЕТРОВИЧ

ДУХАВИН ИВАН ПЕТРОВИЧ - регент, учитель церковного пения.

Родился в семье придворного служащего (гардеробного помощника). В 70-х годах XIX века окончил курс санкт-петербургского Исаакиевского духовного училища, в 1886 году - регентский класс Придворной певческой капеллы с аттестатом 2-го разряда и званием регента. В годы учебы был помощником регента Исаакиевского собора. С 1886 года жил в Тамбове, преподавал пение и музыку в Екатерининском учительском институте (с 20 сентября 1886 года по октябрь 1904 года). В 1890-1893 годах хор института часто исполнял на народных чтениях произведения духовного содержания, понятные и знакомые слушателям. Духавин обучал церковному пению воспитанниц Александрийского института благородных девиц (с 31 октября 1892 года) и женской гимназии (с 1 января 1889 года). Духавин внимательно относился к вопросу религиозно-нравственного воспитания через хоровое пение, поэтому настоял на том, чтобы в Александрийском институте благородных девиц церковный хор посещали не только старшекурсницы, но и учащиеся 2-го и 3-го классов и на предмет «церковное пение» было увеличено количество часов. В 90-х годах Духавин разработал собственную программу занятий для проведения уроков пения в объединенных классах (1-й со 2-м; 3-й с 4-м; 5-й с 6, 7 и 8-м).

Духавин обучил пению более 500 народных учителей. Ему поручали управление соединенными хорами мужских и женских гимназий, реального училища и Екатерининского института (200 человек).

Духавин составил «Обиход церковного пения» для учебных заведений и «Учебник пения» (в рукописях), которые использовали в педагогической деятельности тамбовские учителя пения. Современники называли его «талантливым регентом», «недюжинным педагогом» (Местная хроника. С. 3).

Осенью 1904 года Духавин переехал в Санкт-Петербург, где получил место помощника регента хора Исаакиевского собора (с 8 октября 1904 года). Продолжил педагогическую деятельность учителя пения в гимназии при Императорском историко-филологическом институте и в Елизаветинском институте благородных девиц, а также в гимназии Человеколюбивого общества. С 1908 года преподавал в 5-й мужской гимназии, в 1913-1917 годах - в Смольном институте (церковное пение).

Духавин был награжден орденами св. Александра Невского, св. Станислава 3-й степени (1900), св. Анны 3-й степени (1902 год), серебряной медалью в память царствования имп. Александра III (1896 год), Вензельным знаком в память 100-летия ведомственных учреждений императрицы Марии (1897 год).

Исторические источники:

ГАТО. Ф. 108. Оп. 25. Д. 8. Л. 1-2;

Оп. 34. Д. 2. Л. 52, 59, 61;

Оп. 34. Д. 13. 11 л.