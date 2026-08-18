ДУГЛАС СТИВЕН АРНОЛЬД

ДУГЛАС СТИВЕН АРНОЛЬД - американский государственный и политический деятель.

Обу­чал­ся пра­ву в Уин­че­сте­ре (штат Ил­ли­нойс). В 1833 году на­чал ад­во­кат­скую прак­ти­ку в городе Джэксон­вилл. С 1835 года ок­руж­ной про­ку­рор , в 1836-1837 годах депутат кон­грес­са шта­та Ил­ли­нойс. С 1841 года су­дья в вер­хов­ном су­де шта­та. В 1843-1847 годах член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей Кон­грес­са США от Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США . С 1847 года и до кон­ца жиз­ни се­на­тор от шта­та Ил­ли­нойс. С 1852 года фак­тический ли­дер Де­мо­кра­тической пар­тии.

В сво­ей по­ли­тической дея­тель­но­сти Дуглас по­сле­до­ва­тель­но от­стаи­вал два клю­че­вых по­ли­тич. прин­ци­па: един­ст­ва США и «на­род­но­го су­ве­ре­ни­те­та». Для пре­дот­вра­ще­ния рас­ко­ла американского го­су­дар­ст­ва Дуглас счи­тал не­об­хо­ди­мым со­хра­нить раб­ст­во в южных шта­тах, что долж­но бы­ло слу­жить га­ран­ти­ей про­тив рос­та се­па­ра­ти­ст­ских на­строе­ний. Дуглас по­ла­гал, что «ре­ше­ние, быть или не быть раб­ст­ву в ка­ж­дом шта­те, дол­жен при­ни­мать на­род это­го шта­та», при этом под на­ро­дом он по­ни­мал толь­ко бе­лых гра­ж­дан.

Дуглас ини­ции­ро­вал при­ня­тие Кан­зас-Не­бра­ска бил­ля 1854 года, вы­год­но­го ра­бо­вла­дель­цам. За­щи­щал по­ли­ти­ку рас­ши­ре­ния тер­ри­то­рии США за счёт Мек­си­ки и ан­нек­сии Ку­бы, ра­то­вал за строи­тель­ст­во же­лез­ных до­рог «от океа­на до океа­на». В 1858 году Дуглас с тру­дом одер­жал по­бе­ду над А. Лин­коль­ном в борь­бе за ме­сто в Се­на­те (их пред­вы­бор­ные де­ба­ты вы­зва­ли ог­ром­ный ин­те­рес и при­нес­ли Лин­коль­ну из­вест­ность по всей стра­не). В ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния по­ли­тической си­туа­ции на­ка­ну­не Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов Дуглас пы­тал­ся обуз­дать се­па­ра­ти­ст­ские на­строе­ния де­мо­кра­тов Юга, что при­ве­ло к рас­ко­лу Де­мо­кра­тической пар­тии. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1860 года ус­ту­пил А. Лин­коль­ну. По­сле от­де­ле­ния южных шта­тов Дуглас под­дер­жал сво­его не­дав­не­го по­ли­тического про­тив­ни­ка, при­звав Лин­коль­на ре­ши­тель­но по­да­вить по­пыт­ки се­цес­сии Юга, и тем са­мым спо­соб­ст­во­вал кон­со­ли­да­ции се­ве­рян. В на­ча­ле Гражданской вой­ны умер от ти­фа.