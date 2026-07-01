ДУГЛАС, ФРЕДЕРИК

Дуглас (англ. Douglas), Фредерик (наст. имя Фредерик Огастес Вашингтон Бейли) (?.02.1818, округ Тэлбот, шт. Мэриленд — 20.02.1895, Вашингтон, округ Колумбия) — американский аболиционист, публицист, оратор и писатель.

Родился в семье рабов, хозяева неоднократно перепродавали его, в 12 лет овладел грамотой и стал вести воскресные религиозные занятия для рабов. Несколько неудачных попыток побега завершились успехом в 1838. Д. получил убежище в Нью-Йорке у аболициониста Д. Рагглса. Прославился автобиографией «Повесть о жизни Фредерика Дугласа, американского раба» (1845), два года читал лекции в Европе о борьбе с рабовладением в США, заработанные средства позволили ему выкупиться из рабства и основать «Северную звезду» (1847—1860) — самую влиятельную газету аболиционистов. Пропагандист силовых методов освобождения рабов, участник деятельности тайной организации противников рабства «Подземная железная дорога», в 1850-е — идейный союзник Дж. Брауна, активно участвовал в формировании черных подразделений в армии северян в период Гражданской войны и Реконструкции в США (1861—1865). Советник президента А. Линкольна , руководитель Национальной лиги борьбы за равноправие, с 1870 — глава Национального союза цветных рабочих, в 1877—1886 — на правительственной службе, в 1889—1891 — посланник США на Гаити. Его идейное наследие и публицистические работы широко использовались активистами движения за гражданские права в США в 1950—1960-е, выдвинутые им концепции периода «Реконструкции Юга» — культурологами, борцами за гендерное равенство, черными радикалами.

Лит.: Грэхем Ш. Ф. Дуглас. М., 1959; Митрохин Л. И. Негритянское движение в США. Идеология и практика. М., 1974.