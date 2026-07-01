ДУЭТ

ДУЭ́Т.

1) ан­самбль из двух му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей.

2) Во­каль­ная пье­са для двух го­ло­сов с ин­ст­ру­мен­таль­ным со­про­во­ж­де­ни­ем в опе­ре , ора­то­рии , кан­та­те (в опе­рет­те - ве­ду­щий вид во­каль­но­го ан­самб­ля); су­ще­ст­ву­ет и как са­мо­сто­ятельный жанр ка­мер­ной во­каль­ной му­зы­ки. Ду­эт­ти­но (итальянский duet­tino - умень­шительный от duetto) - не­боль­шой дуэт (час­то встре­ча­ет­ся в опе­рах В. А. Мо­цар­та).

3) Ин­ст­ру­мен­таль­ная пье­са для двух ис­пол­ни­те­лей-со­лис­тов (как с со­про­во­ж­де­ни­ем, так и без не­го). На­зва­ние при­ме­ня­лось, в ча­ст­но­сти, к ан­самб­ле­вым со­на­там XVIII века.

Так­же двухго­лос­ная по­ли­фо­ническая пье­са для од­но­го ис­пол­ни­те­ля (четыре ду­эта И. С. Ба­ха для кла­ви­ра BWV 202–205).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)