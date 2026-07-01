ДУЭТ
ДУЭ́Т.
1) ансамбль из двух музыкантов-исполнителей.
2) Вокальная пьеса для двух голосов с инструментальным сопровождением в опере, оратории, кантате (в оперетте - ведущий вид вокального ансамбля); существует и как самостоятельный жанр камерной вокальной музыки. Дуэттино (итальянский duettino - уменьшительный от duetto) - небольшой дуэт (часто встречается в операх В. А. Моцарта).
3) Инструментальная пьеса для двух исполнителей-солистов (как с сопровождением, так и без него). Название применялось, в частности, к ансамблевым сонатам XVIII века.
Также двухголосная полифоническая пьеса для одного исполнителя (четыре дуэта И. С. Баха для клавира BWV 202–205).