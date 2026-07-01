ДУЭЛЬ

ДУЭЛЬ - поединок по вызову между двумя или несколькими лицами с применением одинакового оружия, проходящий по заранее согласованным правилам либо в соответствии с существующими обычаями, которые обеспечивают участникам поединка равные условия и шансы на успех.

Ис­то­рич. кор­ни дуэли вос­хо­дят к из­вест­ной с древ­них вре­мён тра­ди­ции по­един­ка, ко­то­рый яв­лял­ся спо­со­бом ре­ше­ния во­про­са о вла­сти, об­ла­да­нии чем-либо, от­мще­ния, за­щи­ты чес­ти и т. п., а так­же во­енного про­ти­во­бор­ст­ва (например, в древнегреческих ми­фах - по­еди­нок Па­ри­са и Ме­не­лая). Осо­бен­но ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние он по­лу­чил в сред­ние ве­ка - в фор­ме ры­цар­ских по­един­ков. Ис­поль­зо­вал­ся так­же как один из спо­со­бов «Божь­е­го су­да» в це­лях до­ка­за­тель­ст­ва пра­во­ты, не­ви­нов­но­сти од­ной из сто­рон, при­ни­маю­щих уча­стие в су­деб­ном раз­би­ра­тель­ст­ве. По сви­де­тель­ст­ву ан­тич­ных ав­то­ров (Юлий Це­зарь, Та­цит), су­деб­ный по­еди­нок был ши­ро­ко рас­про­стра­нён у германских пле­мён.

В за­пи­сях обыч­но­го пра­ва впер­вые за­фик­си­ро­ван в Бур­гунд­ской прав­де (Lex Burgun­dionum; конец V - начало VI веков). В VIII-X веках за­кон­ность и про­це­ду­ра су­деб­ных по­един­ков не­од­но­крат­но под­твер­жда­лись Лю­до­ви­ком Бла­го­чес­ти­вым , От­то­ном I Ве­ли­ким и другими. В XII-XIII веках роль су­деб­ных по­един­ков в Западной Ев­ро­пе за­мет­но сни­зи­лась в ре­зуль­та­те их осу­ж­де­ния в 1215 году Ла­те­ран­ским со­бо­ром Римско-ка­то­лической церк­ви, ре­цеп­ции рим­ско­го пра­ва и об­ще­го ре­фор­ми­ро­ва­ния су­до­про­из­вод­ст­ва. В юри­дической прак­ти­ке Русского государства су­деб­ный по­еди­нок (по­ле) при­ме­нял­ся в XIII-XVI веках (в по­след­ний раз упо­ми­на­ет­ся как имею­щий за­кон­ную си­лу ме­тод ре­ше­ния спо­ров в Су­деб­ни­ке 1589 года).

С XV века в Ис­па­нии, Ита­лии, Фран­ции, а за­тем и в других ев­ропейских стра­нах сло­жи­лась прак­ти­ка дуэли в её современном по­ни­ма­нии - как по­един­ка с це­лью по­лу­че­ния удов­ле­тво­ре­ния (са­тис­фак­ции) за на­не­сён­ную лич­ную оби­ду или ос­корб­ле­ние чес­ти. Пер­во­на­чаль­но дуэль счи­та­лась «при­ви­ле­ги­ей» дво­рян и лиц, имев­ших пра­во на но­ше­ние ору­жия (офи­це­ры, сту­ден­ты), позд­нее ста­ла прак­ти­ко­вать­ся так­же в бур­жу­аз­ных кру­гах. Пред­при­ни­мав­шие­ся с XVI века по­пыт­ки государственной вла­сти в ев­ропейских стра­нах за­пре­тить дуэли (например, со­глас­но ор­до­нан­су 1566 года французского ко­ро­ля Кар­ла IX её уча­ст­ни­ки под­ле­жа­ли смерт­ной каз­ни) ус­пе­ха не име­ли (толь­ко в 1594-1610 годах на дуэлях во Фран­ции по­гиб­ли около 8 тысяч дво­рян и офи­це­ров).

Вплоть до начала XX века об­щественные на­строе­ния в ев­ропейских стра­нах и Аме­ри­ке бы­ли на сто­ро­не ду­элян­тов, а че­ло­век, от­ка­зав­ший­ся уча­ст­во­вать в по­един­ке, от­тор­гал­ся со­ци­аль­ной сре­дой, к ко­то­рой при­над­ле­жал; в ча­ст­но­сти, офи­цер не мог рас­счи­ты­вать на про­дол­же­ние служ­бы в ар­мии. В XVII-XVIII веках бы­ли вы­ра­бо­та­ны де­таль­ные пра­ви­ла про­ве­де­ния дуэли, опуб­ли­ко­ван­ные позд­нее в ви­де сво­его ро­да «ко­дек­сов» (ирландский «Co­de Duello», 1777 год; французский «Essai sur le du­el», 1836 год; венгерский «Die Regeln des Du­ells», 1880 год; австрийский «Duell-Codex», 1891 год, и др.). В XIX веке, учи­ты­вая от­но­ше­ние к дуэли в об­ще­ст­ве, пре­сле­до­ва­ние вла­стя­ми уча­ст­ни­ков дуэли при­об­ре­ло фор­маль­ный ха­рак­тер. Так, со­глас­но германскому уго­лов­но­му уло­же­нию 1871 года, ду­элян­ты под­ле­жа­ли за­клю­че­нию в кре­пость на срок от 3 ме­ся­цев до 5 лет, од­на­ко на де­ле, как пра­ви­ло, ли­бо пол­но­стью ос­во­бо­ж­да­лись от от­вет­ст­вен­но­сти, ли­бо по­лу­ча­ли бо­лее мяг­кое на­ка­за­ние.

В Рос­сии дуэль впер­вые бы­ла за­пре­ще­на императором Пет­ром I в 1701 году, за­тем в 1715 году «Па­тен­том о по­един­ках и на­чи­на­нии ссор» и Во­ин­ским ус­та­вом 1716 года. Об­на­же­ние ору­жия ду­элян­та­ми ка­ра­лось смерт­ной каз­нью, убий­ст­во на дуэли - по­ве­ше­ни­ем (уби­тый на дуэли - так­же под­ле­жал по­ве­ше­нию - за но­ги). Императрица Ека­те­ри­на II, пре­дос­та­вив­шая дво­рян­ст­ву различные льго­ты, ма­ни­фе­стом 1787 года о по­един­ках зна­чи­тель­но умень­ши­ла на­ка­за­ние за дуэли (ка­торж­ные ра­бо­ты, ли­ше­ние дво­рян­ст­ва, чи­нов и во­ин­ско­го зва­ния). Ос­нов­ные его по­ло­же­ния во­шли в Свод за­ко­нов 1832 года. Од­на­ко в Рос­сии, как и за ру­бе­жом, уча­ст­ни­кам дуэли в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев вы­но­си­лись бо­лее мяг­кие при­го­во­ры. Так, Ж. Дан­тес, смер­тель­но ра­нив­ший А. С. Пуш­ки­на, был на­ка­зан «раз­жа­ло­ва­ни­ем» и вы­сыл­кой из Рос­сии, а Н. С. Мар­ты­нов, за­стре­лив­ший М. Ю. Лер­мон­то­ва, при­го­во­рён к 3-ме­сяч­но­му аре­сту на га­упт­вах­те и цер­ков­но­му по­кая­нию.

Уло­же­ние о на­ка­за­ни­ях 1845 года и все позд­ней­шие из­да­ния российского за­ко­но­да­тель­ст­ва до 1917 года от­но­си­ли ста­тью о дуэли в гла­ву пре­сту­п­ле­ний про­тив жиз­ни и на­зна­ча­ли умень­шен­ное на­ка­за­ние за убий­ст­во на дуэли. 13(25).05.1894 года офи­це­ры бы­ли вы­со­чай­ше ос­во­бо­ж­де­ны от дей­ст­вия об­ще­го уза­ко­не­ния в во­про­се о по­един­ках и бы­ли из­да­ны «Пра­ви­ла о раз­би­ра­тель­ст­ве ссор, слу­чаю­щих­ся в офи­цер­ской сре­де», в ко­то­рых под­чёр­ки­ва­лась обя­за­тель­ность дуэли для офи­це­ров, ес­ли суд об­ще­ст­ва офи­це­ров счи­тал это не­об­хо­ди­мым. От­каз от дуэли влёк уволь­не­ние со служ­бы. Пра­ви­ла 1894 года бы­ли под­твер­ж­де­ны в 1912 году.

От­ми­ра­ние дуэли как со­ци­аль­но­го фе­но­ме­на на­ча­лось по окон­ча­нии Первой ми­ро­вой вой­ны в ре­зуль­та­те про­цес­сов де­мо­кра­ти­за­ции и де­ми­ли­та­ри­за­ции, кру­ше­ния ев­ропейских мо­нар­хий и ут­ра­ты дво­рян­ст­вом гос­под­ствую­щих об­щественных по­зи­ций. Уго­лов­ное за­ко­но­да­тель­ст­во боль­шин­ст­ва стран пе­ре­ста­ло вы­де­лять дуэли из об­ще­го ря­да пре­сту­п­ле­ний (в ФРГ толь­ко с 1969 года), свя­зан­ных с убий­ст­вом, по­ку­ше­ни­ем на убий­ст­во, на­не­се­ни­ем тяж­ких те­лес­ных по­вре­ж­де­ний и т. д. Од­на­ко за­ко­на­ми ФРГ, Ав­ст­рии и Швей­ца­рии до сих пор не за­пре­ща­ет­ся про­ве­де­ние сту­денческой дуэли (немецкий Mensur) хо­лод­ным ру­бя­щим ору­жи­ем (по­един­ки на эс­пад­ро­нах) при со­блю­де­нии оп­ре­де­лён­ных пра­вил и ис­поль­зо­ва­нии за­щит­но­го об­мун­ди­ро­ва­ния, пре­дот­вра­щаю­ще­го смер­тель­ный ис­ход дуэли и по­лу­че­ние её уча­ст­ни­ка­ми тя­жё­лых ра­не­ний.

Дополнительная литература:

Та­ган­цев Н. С. О пре­сту­п­ле­ни­ях про­тив жиз­ни по рус­ско­му пра­ву. СПб., 1870. Т. 2;

Mader H. Duellwesen und al­tös­ter­rei­chi­sches Offiziersethos. Osnabrück, 1983.

Иллюстрации:

«По­еди­нок на саб­лях меж­ду гер­ман­ски­ми сту­ден­та­ми». Поч­то­вая кар­точ­ка начала 1900-х годов. Ху­дож­ник Г. Мюль­берг. Архив БРЭ.

«Дуэль меж­ду аме­ри­кан­ски­ми по­ли­ти­ка­ми А. Га­миль­то­ном и А. Бер­ром 11 ию­ля 1804 года». С кар­ти­ны ху­дож­ни­ка Дж. Ман­да. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)