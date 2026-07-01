ДУЭЛЬ
ДУЭЛЬ - поединок по вызову между двумя или несколькими лицами с применением одинакового оружия, проходящий по заранее согласованным правилам либо в соответствии с существующими обычаями, которые обеспечивают участникам поединка равные условия и шансы на успех.
Историч. корни дуэли восходят к известной с древних времён традиции поединка, который являлся способом решения вопроса о власти, обладании чем-либо, отмщения, защиты чести и т. п., а также военного противоборства (например, в древнегреческих мифах - поединок Париса и Менелая). Особенно широкое распространение он получил в средние века - в форме рыцарских поединков. Использовался также как один из способов «Божьего суда» в целях доказательства правоты, невиновности одной из сторон, принимающих участие в судебном разбирательстве. По свидетельству античных авторов (Юлий Цезарь, Тацит), судебный поединок был широко распространён у германских племён.
В записях обычного права впервые зафиксирован в Бургундской правде (Lex Burgundionum; конец V - начало VI веков). В VIII-X веках законность и процедура судебных поединков неоднократно подтверждались Людовиком Благочестивым, Оттоном I Великим и другими. В XII-XIII веках роль судебных поединков в Западной Европе заметно снизилась в результате их осуждения в 1215 году Латеранским собором Римско-католической церкви, рецепции римского права и общего реформирования судопроизводства. В юридической практике Русского государства судебный поединок (поле) применялся в XIII-XVI веках (в последний раз упоминается как имеющий законную силу метод решения споров в Судебнике 1589 года).
С XV века в Испании, Италии, Франции, а затем и в других европейских странах сложилась практика дуэли в её современном понимании - как поединка с целью получения удовлетворения (сатисфакции) за нанесённую личную обиду или оскорбление чести. Первоначально дуэль считалась «привилегией» дворян и лиц, имевших право на ношение оружия (офицеры, студенты), позднее стала практиковаться также в буржуазных кругах. Предпринимавшиеся с XVI века попытки государственной власти в европейских странах запретить дуэли (например, согласно ордонансу 1566 года французского короля Карла IX её участники подлежали смертной казни) успеха не имели (только в 1594-1610 годах на дуэлях во Франции погибли около 8 тысяч дворян и офицеров).
Вплоть до начала XX века общественные настроения в европейских странах и Америке были на стороне дуэлянтов, а человек, отказавшийся участвовать в поединке, отторгался социальной средой, к которой принадлежал; в частности, офицер не мог рассчитывать на продолжение службы в армии. В XVII-XVIII веках были выработаны детальные правила проведения дуэли, опубликованные позднее в виде своего рода «кодексов» (ирландский «Code Duello», 1777 год; французский «Essai sur le duel», 1836 год; венгерский «Die Regeln des Duells», 1880 год; австрийский «Duell-Codex», 1891 год, и др.). В XIX веке, учитывая отношение к дуэли в обществе, преследование властями участников дуэли приобрело формальный характер. Так, согласно германскому уголовному уложению 1871 года, дуэлянты подлежали заключению в крепость на срок от 3 месяцев до 5 лет, однако на деле, как правило, либо полностью освобождались от ответственности, либо получали более мягкое наказание.
В России дуэль впервые была запрещена императором Петром I в 1701 году, затем в 1715 году «Патентом о поединках и начинании ссор» и Воинским уставом 1716 года. Обнажение оружия дуэлянтами каралось смертной казнью, убийство на дуэли - повешением (убитый на дуэли - также подлежал повешению - за ноги). Императрица Екатерина II, предоставившая дворянству различные льготы, манифестом 1787 года о поединках значительно уменьшила наказание за дуэли (каторжные работы, лишение дворянства, чинов и воинского звания). Основные его положения вошли в Свод законов 1832 года. Однако в России, как и за рубежом, участникам дуэли в большинстве случаев выносились более мягкие приговоры. Так, Ж. Дантес, смертельно ранивший А. С. Пушкина, был наказан «разжалованием» и высылкой из России, а Н. С. Мартынов, застреливший М. Ю. Лермонтова, приговорён к 3-месячному аресту на гауптвахте и церковному покаянию.
Уложение о наказаниях 1845 года и все позднейшие издания российского законодательства до 1917 года относили статью о дуэли в главу преступлений против жизни и назначали уменьшенное наказание за убийство на дуэли. 13(25).05.1894 года офицеры были высочайше освобождены от действия общего узаконения в вопросе о поединках и были изданы «Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде», в которых подчёркивалась обязательность дуэли для офицеров, если суд общества офицеров считал это необходимым. Отказ от дуэли влёк увольнение со службы. Правила 1894 года были подтверждены в 1912 году.
Отмирание дуэли как социального феномена началось по окончании Первой мировой войны в результате процессов демократизации и демилитаризации, крушения европейских монархий и утраты дворянством господствующих общественных позиций. Уголовное законодательство большинства стран перестало выделять дуэли из общего ряда преступлений (в ФРГ только с 1969 года), связанных с убийством, покушением на убийство, нанесением тяжких телесных повреждений и т. д. Однако законами ФРГ, Австрии и Швейцарии до сих пор не запрещается проведение студенческой дуэли (немецкий Mensur) холодным рубящим оружием (поединки на эспадронах) при соблюдении определённых правил и использовании защитного обмундирования, предотвращающего смертельный исход дуэли и получение её участниками тяжёлых ранений.
Дополнительная литература:
Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни по русскому праву. СПб., 1870. Т. 2;
Mader H. Duellwesen und altösterreichisches Offiziersethos. Osnabrück, 1983.
Иллюстрации:
«Поединок на саблях между германскими студентами». Почтовая карточка начала 1900-х годов. Художник Г. Мюльберг. Архив БРЭ.
«Дуэль между американскими политиками А. Гамильтоном и А. Берром 11 июля 1804 года». С картины художника Дж. Манда. Архив БРЭ.