ДУДУК

ДУДУК - духовой инструмент .

1) армянский ду­хо­вой языч­ко­вый ин­ст­ру­мент с двой­ной тро­стью. От­ли­ча­ет­ся кра­си­вым неж­ным зву­ком. При иг­ре на дудуке при­ме­ня­ет­ся тех­ни­ка цир­ку­ляр­но­го (не­пре­рыв­но­го) ды­ха­ния. Ис­поль­зу­ет­ся обыч­но в па­ре: на од­ном дудуке иг­ра­ют ме­ло­дию, на дру­гом - бур­дон. Наи­бо­лее ха­рак­тер­ная часть ре­пер­туа­ра - ли­рические пес­ни с ор­на­мен­ти­ро­ван­ной ме­ло­ди­кой. Ин­ст­ру­мент со­хра­ня­ет по­пу­ляр­ность сре­ди профессиональных и народных му­зы­кан­тов. Встре­ча­ет­ся так­же у азер­бай­джан­цев, у гру­зин (ду­ду­ки).

2) На­зва­ние различных флейт у бол­гар, сер­бов, ту­рок, кур­дов, бош­ня­ков, ал­бан­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)