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ДУДУК
ДУДУК - духовой инструмент.
1) армянский духовой язычковый инструмент с двойной тростью. Отличается красивым нежным звуком. При игре на дудуке применяется техника циркулярного (непрерывного) дыхания. Используется обычно в паре: на одном дудуке играют мелодию, на другом - бурдон. Наиболее характерная часть репертуара - лирические песни с орнаментированной мелодикой. Инструмент сохраняет популярность среди профессиональных и народных музыкантов. Встречается также у азербайджанцев, у грузин (дудуки).
2) Название различных флейт у болгар, сербов, турок, курдов, бошняков, албанцев.
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