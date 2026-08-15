ДУБРОВИН Николай Федорович

Историк, археограф.

Обучался в Полоцком кадетском корпусе и Константиновском кадетском корпусе. Окончив Михайловскую артиллерийскую академию. Служил в Генеральном штабе, дослужился до чина генерала от артиллерии. Адъюнкт АН (1890), экстраординарный (1890), ординарный академик (1903) Императорской АН. С 1893 ученый секретарь АН. Редактор журнала «Русская старина» (1896-1904).

Специалист по военной истории. Придерживался официальной концепции русской истории. Труды отличались описательностью и основывались на широком круге источников, многие из которых использовались впервые. Первым ввел в научный оборот многие документы, связанные с восстанием Пугачева.

Сочинения:

Закавказье от 1803 г. до 1866 г. СПб., 1866;

Материалы по истории Крымской войны и обороны Севастополя. Т. 1-6. СПб., 1871-1875;

История войн и владычества на Кавказе. Т. 1-6. СПб., 1871, 1886-1888;

Восточная война, 1853-1856. Обзор событий по поводу сочинений М.И. Богдановича. СПб., 1877;

Отечественная война в письмах современников. СПб., 1882;

Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (с 1807 по 1829). СПб., 1883;

Пугачев и его сообщники. Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II. Т.1-3. СПб., 1884;

Георгий XII, последний царь Грузии и присоединение ее к России. СПб., 1897;

История Крымской войны и оборона Севастополя. СПб., 1900.