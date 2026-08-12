ДУБОВСКОЙ НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ
ДУБОВСКОЙ НИКОЛАЙ НИКОНОРОВИЧ - российский живописец, график.
Родился в семье донского казака. Учился в петербургской Академии художеств (1877-1881 годы) у М. К. Клодта, но не окончил курса, отказавшись участвовать в конкурсе. В 1880-х годах посещал рисовальные вечера у И. Е. Репина. Экспонент (с 1884 года) и член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1886 года; член правления с 1899 года), один из главных представителей пейзажной живописи поздних передвижников. В 1893-1916 годах неоднократно посещал страны Европы и Ближнего Востока.
Создал свыше 1000 этюдов и около 400 картин; под влиянием французской импрессионизма использовал метод пленэрной живописи. От лирических пейзажей небольшого размера («Зима», 1884 год, Государственная Третьяковская галерея; «Весна», 1885 год, Государственный Русский музей) в 1890-х годах перешёл к крупноформатным эпическим полотнам («На Волге», 1892 год, Государственная Третьяковская галерея; «Родина», 1903-1905 годы, Музей изобразительных искусств, Омск); наиболее значительное произведение - «Притихло» (1890 год, Государственный Русский музей; варианты в Государственной Третьяковской галереи и других музеях).
Литературно-философский подтекст лучших пейзажей Дубовского сближает его с И. И. Левитаном. Писал также марины («Океан», 1898-1899 годы; «Море», 1912 год, Музей донского казачества, Новочеркасск) и горные пейзажи («Набережная Невы вечером», 1898 год, «Московский Кремль», 1902 год, оба - Государственный Русский музей). Исполнял акварели и иллюстрации (для юбилейного издания сочинений М. Ю. Лермонтова, тома 1-2, 1889-1891 годы). Преподавал в петербургской Академии художеств с 1909 года (профессор с 1911 года). Завещал родному городу коллекцию произведений русских художников, в том числе много своих работ (ныне - в Музее донского казачества, Новочеркасск).