ДУБНОВ, СЕМЁН МАРКОВИЧ

Дубнов, Семён Маркович (Шимен Меерович) (29.08[10.09].1860, Мстиславль, Могилевская губ. — 08.12.1941, Рига) — историк, публицист и общественный деятель.

Получил традиционное еврейское образование. Учился в русской школе.

С 1883 публиковался по проблемам еврейской истории и иудаизма . В 1890—1903 в Одессе входил в кружок еврейских литераторов, в котором участвовал также известный писатель Шолом-Алейхем. В 1900—1901 выпустил «Учебник еврейской истории», получивший популярность. Основатель еврейской секции Конституционно-демократической партии . Член Союза для достижения полноправия еврейского народа в России (до 1905). В 1906 основал Еврейскую народную партию . Один из создателей еврейского университета в Петербурге, «Еврейской энциклопедии». Редактор ежегодника «Еврейская старина». В 1906 читал курс истории в Вольном университете Лесгафта, с 1908 — на Высших курсах еврейского знания. Член Общества для распространения просвещения между евреями в России, Еврейского литературного общества, Еврейского историко-этнографического общества (1908). С 1922 в эмиграции. Убит при уничтожении Рижского гетто .

Соч.: Всемирная история еврейского народа от древнейших времен до настоящего. Рига, 1939; История евреев в Европе от начала их поселения до конца XVIII века. М., 2003; Краткая история евреев. М., 1996 и др.

Лит.: Фрумкин Я. Г. Из истории русского еврейства // Книга о русском еврействе. Нью-Йорк, 1960; Кельнер В. Е. Миссионер истории. Жизнь и труды Семёна Марковича Дубнова. СПб., 2008.