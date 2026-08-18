ДУБИНДА ПАВЕЛ ХРИСТОФОРОВИЧ

Гвардии старшина Красной Армии , участник Великой Отечественной войны , Герой Советского Союза (1945), полный кавалер ордена Славы (1944, 1944, 1945).

Биография

Родился 12 (по новому стилю — 25) июля 1914 года в селе Прогной (ныне — Геройское Голопристанского района Херсонской области Украины). После окончания семи классов трудился в рыбхозе. В 1936 году призван в ВМФ СССР. К началу войны служил старшиной 1-й статьи на крейсере «Червона Украина».

Великая Отечественная война

С самых первых дней войны на своём крейсере участвовал в постановке минных заграждений под Севастополем, Новороссийском, а также в переправе моряков-добровольцев в Одессу. Когда 12 ноября 1941 года крейсер был потоплен гитлеровской авиацией у Графской пристани в Севастополе, командир корабля ошибочно посчитал его дезертировавшим, о чём было составлено соответствующее донесение. На самом деле Дубинда сумел выжить при авианалёте и был зачислен в 8-ю бригаду морской пехоты. В её составе он оборонял город от немецко-румынских войск , при этом получил тяжёлую контузию и был взят в плен. Через некоторое время сумел бежать и вернуться на родину.

13 марта 1944 года Дубинда повторно призван на службу и назначен командиром отделения 293-го гвардейского стрелкового полка. Многократно отличался в боях. Так, при штурме польского населённого пункта Скорлуки он в числе первых ворвался в немецкую траншею, уничтожив 7 вражеских солдат. Своими смелыми действиями он дал возможность пехотинцам закрепиться на новом рубеже и освободить вышеупомянутый населённый пункт. За это Дубинда получил свою первую боевую награду — орден Славы 3-й степени.

Смело действовал Дубинда и при захвате полотна на подступах к станции Мостувка в Варшавском воеводстве, а также в бою непосредственно за сам одноимённый населённый пункт 20 августа 1944 года. Приняв на себя обязанности сначала командира взвода, а затем командира роты, он предпринял стремительную атаку, выбив противника с занимаемого им оборонительного рубежа и перерезав железную дорогу. В том бою было уничтожено более 15 солдат и офицеров. В разгар сражения Дубинда получил ранение, но оставался в строю. За это он был удостоен ордена Славы 2-й степени.

В дальнейшем был назначен старшиной стрелковой роты того же полка. 21-25 октября 1944 года при прорыве мощной, глубоко эшелонированной немецкой обороны в районе города Шталупенена в Восточной Пруссии Дубинда принял на себя командование взвода взамен раненого офицера и по сигналу повёл подразделение на штурм укреплений. В числе первых он ворвался в немецкую траншею у села Пешикен, в ожесточённой схватке уничтожив 4 солдат. Заняв новые рубежи, стрелки в значительной степени содействовали успешному наступлению на данном участке. За этот бой Дубинда получил орден Славы 1-й степени, став полным кавалером этого ордена.

На завершающем этапе войны Дубинда командовал взводом того же полка. 21 января 1945 года в ожесточённых боях за укреплённый оборонительный рубеж противника около восточно-прусского населённого пункта Гедупхен он силами своего подразделения предпринял смелую атаку. Достигнув немецкой траншеи и ворвавшись в неё, Дубинда выбил врага с занимаемой позиции, заставив его оставить около 1 километра траншей. В тот день благодаря его бесстрашным действиям противник потерял более 30 солдат и офицеров убитыми, а также был вынужден оставить несколько населённых пунктов. За это отважный комвзвода был награждён орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.

13-21 марта 1945 года взвод Дубинды принимал активное участие в ликвидации группировки вермахта к юго-западу от Кёнигсберга, в частности, в штурме таких населённых пунктов, как: Дидерсдорф, Бладьяу, Киршантен, Штутенен. 13 марта после артиллерийской подготовки он поднял своих бойцов в атаку на господский двор Шперзинен и стремительным броском достиг немецких траншей, уничтожив 12 и захватив в плен 30 солдат и офицеров. 15 марта 1945 года, развивая достигнутый успех, Дубинда ворвался в Бладьяу, в котором его взвод уничтожил до роты стрелков и захватил 2 орудия. 21 марта немецкие части попытались предпринять на его рубежах контратаку крупными силами. В разгар ожесточённого боя, когда кончились боеприпасы, отбивался гранатами, а затем захватил пулемёт и открыл из него огонь по противнику. Потеряв до 2 рот пехоты, немецкие подразделения откатились назад, и на их плечах он, оставшись всего с 10 бойцами, ворвался на хутор Штутенен, захватив в плен 40 солдат. За это Дубинда был удостоен звания Героя, став одним из четырёх обладателей обоих высших воинских наград СССР.

Послевоенная жизнь

После окончания войны в звании гвардии старшины был демобилизован. Некоторое время жил в Заполярье, работал боцманом на китобойном кораблей. Позднее переехал в Херсон. Умер 22 октября 1992 года.