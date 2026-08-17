ДУБЕЛЬТ ЛЕОНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ДУБЕЛЬТ ЛЕОНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии.
Из лифляндских дворян. Окончил Горный кадетский корпус (1807 год); затем на военной службе в Псковском пехотном полку. Участвовал в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов. В Отечественную войну 1812 года состоял адъютантом генерала от инфантерии Д. С. Дохтурова; отличился в Бородинском, Тарутинском и Малоярославецком сражениях. Во время заграничных походов русской армии 1813-1814 годов участвовал в Дрезденском и Лейпцигском сражениях.
В 1815 году произведён в майоры и назначен дежурным штаб-офицером в 3-й пехотный корпус. В 1819 году переведён в Московский пехотный полк. Командир Старооскольского пехотного полка (1822-1828 годы). Из-за ссоры с начальником дивизии - генерал-лейтенантом С. Ф. Желтухиным в 1828 году уволен в отставку. Масон, член ложи «Палестина» в Санкт-Петербурге (1817-1819 годы), член-основатель и наместный мастер ложи «Соединённые славяне» в Киеве (1818-1822 годы). Был близок к декабристам М. Ф. Орлову, С. Г. Волконскому и другим; в 1826 привлекался к следствию, однако был оправдан.
С февраля 1830 года в должности дежурного штаб-офицера Корпуса жандармов. Начальник штаба Корпуса жандармов (1835-1856 годы); одновременно - управляющий Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1839-1856 годы).
По инициативе Дубельта было разработано Положение об учреждении Отдельного корпуса жандармов (1836 год), введена единая система делопроизводства, создан общий архив Третьего отделения, разработана методика составления отчётов на высочайшее имя и «нравственно-политических обозрений» империи. Член Главного управления цензуры (1839 год), Секретного комитета о раскольниках (1839 год), цензурного «Комитета 2 апреля 1848 года», Комиссии по разбору дела петрашевцев и Кирилло-Мефодиевского братства (1849 год). Принимал участие в посмертном разборе бумаг А. С. Пушкина. С 1839 года помощник попечителя, а с 1846 года попечитель и почетный член Демидовского дома призрения трудящихся, член Санкт-Петербургского комитета попечительного о тюрьмах общества и попечитель Санкт-Петербургской детской больницы (1843-1861 годы). В отставке с 1856 года. Автор дневниковых записей.
Сочинения:
Заметки // Голос минувшего. 1913. № 3;
Заметки и дневники // Российский архив. М., 1995. Вып. 6;
Записки для сведения. 1849 год // Российский архив. (Новая серия). М., 2005. Вып. 14;
«В городе, благодаря Бога, все тихо и благополучно» (Записки для сведения. 1855 год) // Исторический архив. 2005. № 5.
Исторические источники:
Письма А. Н. Дубельт к мужу // Российский архив. М., 2001. Вып. 11;
Доносы на Л. В. Дубельта (из материалов секретного архива III Отделения) // Российский архив. (Новая серия). М., 2005. Вып. 14.
Иллюстрация: Архив БРЭ.