ДУБЕЛЬТ ЛЕОНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ДУБЕЛЬТ ЛЕОНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии.

Из лиф­лянд­ских дво­рян. Окон­чил Гор­ный ка­дет­ский кор­пус (1807 год); за­тем на во­енной служ­бе в Псков­ском пехотном пол­ку. Уча­ст­во­вал в русско-прусско-французской вой­не 1806-1807 годов . В Отечественную вой­ну 1812 года со­сто­ял адъ­ю­тан­том генерала от инфантерии Д. С. Дох­ту­ро­ва; от­ли­чил­ся в Бо­ро­дин­ском, Та­ру­тин­ском и Ма­ло­яро­сла­вец­ком сра­же­ни­ях . Во вре­мя за­гра­нич­ных по­хо­дов русской ар­мии 1813-1814 годов уча­ст­во­вал в Дрез­ден­ском и Лейп­циг­ском сра­же­ни­ях.

В 1815 году про­из­ве­дён в май­о­ры и на­зна­чен де­жур­ным штаб-офи­це­ром в 3-й пехотный кор­пус. В 1819 году пе­ре­ве­дён в Московский пехотный полк. Ко­ман­дир Ста­ро­ос­коль­ско­го пехотного пол­ка (1822-1828 годы). Из-за ссо­ры с начальником ди­ви­зии - генерал-лейтенантом С. Ф. Жел­ту­хи­ным в 1828 году уво­лен в от­став­ку. Ма­сон , член ло­жи «Па­ле­сти­на» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1817-1819 годы), член-ос­но­ва­тель и на­ме­ст­ный мас­тер ло­жи «Со­еди­нён­ные сла­вя­не» в Кие­ве (1818-1822 годы). Был бли­зок к де­каб­ри­стам М. Ф. Ор­ло­ву, С. Г. Вол­кон­ско­му и другим; в 1826 при­вле­кал­ся к след­ст­вию, од­на­ко был оп­рав­дан.

С февраля 1830 года в долж­но­сти де­жур­но­го штаб-офи­це­ра Кор­пу­са жан­дар­мов. Начальник шта­ба Кор­пу­са жан­дар­мов (1835-1856 годы); од­но­вре­мен­но - управ­ляю­щий Треть­им от­де­ле­ни­ем Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии (1839-1856 годы).

По ини­циа­ти­ве Дубельта бы­ло раз­ра­бо­та­но По­ло­же­ние об уч­ре­ж­де­нии Отдельного кор­пу­са жан­дар­мов (1836 год), вве­де­на еди­ная сис­те­ма де­ло­про­из­вод­ст­ва, соз­дан об­щий ар­хив Третье­го от­де­ле­ния, раз­ра­бо­та­на ме­то­ди­ка со­став­ле­ния от­чё­тов на вы­со­чай­шее имя и «нрав­ст­вен­но-по­ли­ти­че­ских обо­зре­ний» им­пе­рии. Член Главного уп­рав­ле­ния цен­зу­ры (1839 год), Сек­рет­но­го комитета о рас­коль­ни­ках (1839 год), цен­зур­но­го «Комитета 2 ап­ре­ля 1848 года», Ко­мис­сии по раз­бо­ру де­ла пет­ра­шев­цев и Ки­рил­ло-­Ме­фо­ди­ев­ско­го брат­ст­ва (1849 год). При­ни­мал уча­стие в по­смерт­ном раз­бо­ре бу­маг А. С. Пуш­ки­на. С 1839 года по­мощ­ник по­пе­чи­те­ля, а с 1846 года по­пе­чи­тель и почетный член Де­ми­дов­ско­го до­ма при­зре­ния тру­дя­щих­ся, член Санкт-Пе­тербургского комитета по­пе­чи­тель­но­го о тюрь­мах об­ще­ст­ва и по­пе­чи­тель Санкт-Пе­тербургской дет­ской боль­ни­цы (1843-1861 годы). В от­став­ке с 1856 года. Ав­тор днев­ни­ко­вых за­пи­сей.

Сочинения:

За­мет­ки // Го­лос ми­нув­ше­го. 1913. № 3;

За­мет­ки и днев­ни­ки // Рос­сий­ский ар­хив. М., 1995. Вып. 6;

За­пис­ки для све­де­ния. 1849 год // Рос­сий­ский ар­хив. (Но­вая се­рия). М., 2005. Вып. 14;

«В го­ро­де, бла­го­да­ря Бо­га, все ти­хо и бла­го­по­луч­но» (За­пис­ки для све­де­ния. 1855 год) // Ис­то­ри­че­ский ар­хив. 2005. № 5.

Ис­торические источники:

Пись­ма А. Н. Ду­бельт к му­жу // Рос­сий­ский ар­хив. М., 2001. Вып. 11;

До­но­сы на Л. В. Ду­бель­та (из ма­те­риа­лов сек­рет­но­го ар­хи­ва III От­де­ле­ния) // Рос­сий­ский ар­хив. (Но­вая се­рия). М., 2005. Вып. 14.

Иллюстрация: Архив БРЭ.