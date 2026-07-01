ДУАРТЕ КРАСНОРЕЧИВЫЙ

Дуарте Красноречивый (порт. Duarte o Eloquente) (31.10.1391, Визеу — 09.09.1438, Томар) — король Португалии в 1433—1438 из Ависской династии .

Сын Жоана I и Филиппы Ланкастерской. В браке (22 сентября 1428) с Леонор (1402—1455), сестрой короля Арагона Альфонса V Великодушного (см. Альфонс V Арагонский ), имел 4 сыновей и 5 дочерей. Как наследный принц участвовал в делах управления королевством с 1412; взошел на трон 14 августа 1433. Принимал участие в экспедиции в Сеуту , где был посвящен в рыцари Жоаном I (20 августа 1415).

Д. продолжил политику отца по привлечению представителей сословий к решению государственных дел и за время царствования собирал кортесы 5 раз. Д. начал разработку нового законодательства — Установлений Дуарте, которые в окончательной форме появились в 1446 (Ordenações Afonsinas). 8 апреля 1434 он издал закон Lei Mental, который запрещал отчуждение переданных в держание имуществ и прав короны и ввел их наследование в режиме майората . Д. уделял внимание военной организации страны; вывел ряд пограничных территорий из-под юрисдикции испанских военных орденов.

В спорах с Кастилией Д. отстаивал приоритет Португалии в вопросе о владении Канарскими островами. Активно содействовал португальским морским экспедициям вдоль западного побережья Африки; в царствование Д. получили первые практические результаты географических открытий: удалось достичь мыса Бохадор и продвинуться далее на юг. Наименее успешным предприятием царствования Д. была экспедиция в Танжер (Марокко) в 1437. Финансовое состояние королевства было неблагоприятно для военных расходов. На совете в Лейрии в августе 1435 против кампании возражали братья Д. — инфанты Жоан, Афонсу и Педру. Поддержки Святого Престола тоже не удалось получить. Экспедиция вышла 22 августа 1437 и 27 августа прибыла в Сеуту. В составе экспедиции оказалось на 25—50 % меньше участников, чем предполагалось. 9 сентября войска вышли из Сеуты пешим порядком в направлении Танжера; Фернанду двинулся морем. Атака города началась 13 сентября. Уже 9 октября положение португальцев стало безнадежным; 16 октября они отступили, бросив артиллерию, оружие, коней. Условия мира потребовали возвращения Сеуты и оставления одного из инфантов в залог. Брат короля Д. Фернанду был взят заложником и умер в плену, за что получил прозвание Святого инфанта.

Хорошо образованный, Д. обладал гуманистическим образом мышления и эрудицией. Он является автором ряда произведений, в том числе сборника этико-религиозных. размышлений «Верный Советник» (Leal Conselheiro), книги по обучению верховой езде и других. Умер от чумы в монастыре ордена Христа в Томаре, похоронен в Баталье. После его смерти королева была регентом в малолетство Афонсу V Африканца до 1440, пока общественное мнение не склонилось в пользу того, что инфанты Педру, Энрике и Жоан более достойны быть регентами. Она удалилась в Испанию, умерла в Толедо.

Соч.: Leal Conselheiro / Ed. crítica de J. Piel. Lisboa, 1942; Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela / Ed. crítica de J. Piel. Lisboa, 1986

Лит.: Amora A. S. El-Rei Dom Duarte e o «Leal Conselheiro». São Paulo, 1948; Botelho A. D. Duarte. Lisboa, 1993; Sousa M. de. Reis e rainhas de Portugal. Lisboa, 2003.