ДУАЛА
ДУАЛА - город на юго-западе Камеруна, административный центр провинции Прибрежная.
Население 1405 тысяч человек (2007 год, крупнейший город страны). Расположен на левом берегу реки Вури, в 20 километрах от побережья Гвинейского залива. Транспортный узел. Международный аэропорт. Мостом (конец 1950-х годов; длина 1800 метров) связан с расположенным на правом берегу реки Вури портом Бонабери. Портовый комплекс Дуала - Бонабери - один из крупнейших на западном побережье Африки (обслуживает внешнюю торговлю Камеруна, ЦАР и Чада). Грузооборот свыше 5 миллионов тон в год (середина 2000-х годов); вывоз кофе, какао, бананов, пальмовых орехов и пальмового масла, древесины, хлопка, алюминия.
Возник во второй половине XVII - начале XVIII веков на месте трёх поселений (Бонанджо, Бонаку, Бонабела) народа дуала. До середины XIX века. важный центр трансатлантической работорговли, находившийся в руках португальцев (известен также под названием Камерунс-Таун). После 1860 года центр торговли пальмовым маслом, которую контролировали германские торговцы. С 1884 года под властью Германии (переименован в Камерунштадт), до 1901 года столица германского Камеруна. В 1902 году, по другим данным, в 1907 году, городу возвращено название Дуала. В годы Первой мировой войны оккупирован англо-французскими войсками. С 1919 года в составе французского Камеруна (с 1922 года Восточный Камерун). В 1940-1946 годах столица Восточного Камеруна.
Среди достопримечательностей - здание дворца короля Р. М. Белла в форме пагоды (вторая половина XIX века.; ныне библиотека), Дворец юстиции (начало XX века), Кафедральный католический собор Святых Петра и Павла в неороманском стиле (1936 год), церковь, построенная в честь 100-летия с момента начала миссионерской деятельности А. Сейкера (1945 год), почтамт (1959-1960 годы). Памятник королю Д. Акве, статуя Свободы Нджунджу. Научно-исследовательский институт масличных культур (1949 год), Национальная метеорологическая служба (1934 год), Исследовательский центр текстильных волокон. Университет Дуала (1977 год). Музеи: городской, морской. «Зелёный театр», «Странствующий театр» Э. Пена, культурный центр «Дуал’арт». Футбольные клубы «Орикс» (5-кратный чемпион Камеруна, обладатель Кубка африканских чемпионов 1964 года) и «Унион Спортив» (4-кратный чемпион Камеруна, обладатель Кубка африканских чемпионов 1979 года) - одни из сильнейших в стране. В 1972 году на «Стадионе Воссоединения» (30 тысяч мест) проходили матчи чемпионата Африки по футболу.
Дуала - крупнейший торговый и индустриальный центр Камеруна. Пищевая промышленность (в том числе очистка кофе и какао-бобов, производство масла какао, пальмового масла, муки, пива, переработка рыбы и морепродуктов). Текстильные, кожевенно-обувные, химические (минеральные удобрения, мыло, стиральный порошок и другое), деревообрабатывающие (в том числе выпуск спичек) предприятия. Производство стройматериалов (в том числе цемента). Сборка велосипедов и мопедов. Судоремонт.