ДУАЛА

ДУАЛА - город на юго-западе Камеруна , административный центр провинции Прибрежная.

Население 1405 тысяч человек (2007 год, круп­ней­ший го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Ву­ри, в 20 километрах от по­бе­ре­жья Гви­ней­ско­го залива. Транс­порт­ный узел. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт. Мос­том (конец 1950-х годов; дли­на 1800 метров) свя­зан с рас­по­ло­жен­ным на пра­вом бе­ре­гу реки Ву­ри пор­том Бо­на­бе­ри. Пор­то­вый ком­плекс Дуала - Бо­на­бе­ри - один из круп­ней­ших на западном по­бе­ре­жье Аф­ри­ки (об­слу­жи­ва­ет внеш­нюю тор­гов­лю Ка­ме­ру­на, ЦАР и Ча­да). Гру­зо­обо­рот свыше 5 миллионов тон в год (середина 2000-х годов); вы­воз ко­фе, ка­као, ба­на­нов, паль­мо­вых оре­хов и паль­мо­во­го мас­ла, дре­ве­си­ны, хлоп­ка, алю­ми­ния.

Воз­ник во второй половине XVII - начале XVIII веков на мес­те трёх по­се­ле­ний (Бо­на­нджо, Бо­наку, Бо­на­бе­ла) на­ро­да дуа­ла . До середины XIX века. важ­ный центр транс­ат­лан­тической ра­бо­тор­гов­ли, на­хо­див­ший­ся в ру­ках пор­ту­галь­цев (из­вес­тен так­же под названием Ка­ме­рунс-Та­ун). По­сле 1860 года центр тор­гов­ли паль­мо­вым мас­лом, ко­то­рую кон­тро­ли­ро­ва­ли германские тор­гов­цы. С 1884 года под вла­стью Гер­ма­нии (пе­ре­име­но­ван в Ка­ме­рун­штадт), до 1901 года сто­ли­ца германского Ка­ме­ру­на. В 1902 году, по другим дан­ным, в 1907 году, го­ро­ду воз­вра­ще­но название Дуа­ла. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван анг­ло-­французскими вой­ска­ми. С 1919 года в со­ста­ве французского Ка­ме­ру­на (с 1922 года Восточный Ка­ме­рун). В 1940-1946 годах сто­ли­ца Восточного Ка­ме­ру­на.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - зда­ние двор­ца ко­ро­ля Р. М. Бел­ла в фор­ме па­го­ды (вторая половина XIX века.; ны­не биб­лио­те­ка), Дво­рец юс­ти­ции (начало XX века), Ка­фед­раль­ный ка­то­лический со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в нео­ро­ман­ском сти­ле (1936 год), цер­ковь, по­стро­ен­ная в честь 100-ле­тия с мо­мен­та на­ча­ла мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти А. Сей­ке­ра (1945 год), поч­тамт (1959-1960 годы). Па­мят­ник ко­ро­лю Д. Ак­ве, ста­туя Сво­бо­ды Нджунд­жу. Научно-исследовательский институт мас­лич­ных куль­тур (1949 год), Национальная ме­тео­ро­ло­гическая служ­ба (1934 год), Ис­сле­до­вательский центр тек­стиль­ных во­ло­кон. Университет Дуала (1977 год). Му­зеи: го­род­ской, мор­ской. «Зе­лё­ный те­атр», «Стран­ст­вую­щий те­атр» Э. Пе­на, куль­тур­ный центр «Дуал’арт». Фут­боль­ные клу­бы «Орикс» (5-крат­ный чем­пи­он Ка­ме­ру­на, об­ла­да­тель Куб­ка африканских чем­пио­нов 1964 года) и «Уни­он Спор­тив» (4-крат­ный чем­пи­он Ка­ме­ру­на, об­ла­да­тель Куб­ка африканских чем­пио­нов 1979 года) - од­ни из силь­ней­ших в стра­не. В 1972 году на «Ста­дио­не Вос­со­еди­не­ния» (30 тысяч мест) про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та Аф­ри­ки по фут­бо­лу.

Дуала - круп­ней­ший тор­го­вый и ин­ду­стри­аль­ный центр Ка­ме­ру­на. Пи­ще­вая промышленность (в том числе очи­ст­ка ко­фе и ка­као-бо­бов, про­изводство мас­ла ка­као, паль­мо­во­го мас­ла, му­ки, пи­ва, пе­ре­ра­бот­ка ры­бы и мо­ре­про­дук­тов). Тек­стиль­ные, ко­же­вен­но-обув­ные, хи­ми­че­ские (ми­неральные удоб­ре­ния, мы­ло, сти­раль­ный по­ро­шок и другое), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие (в том числе вы­пуск спи­чек) пред­при­ятия. Производство строй­ма­те­риа­лов (в том числе це­мен­та). Сбор­ка ве­ло­си­пе­дов и мо­пе­дов. Су­до­ре­монт.

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