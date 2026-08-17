ДРЖИЧ МАРИН
ДРЖИЧ МАРИН - хорватский драматург.
Сменил множество занятий: был студентом и одновременно проректором Сиенского университета, затем переводчиком, секретарём, диаконом, писарем, капелланом и так далее. В 1566 году безуспешно подстрекал герцога Флоренции Козимо I Медичи свергнуть власть аристократии в Дубровнике.
Начал писать в конце 1540-х годов; обращался к жанрам учёной комедии (commedia erudita) [«Дядюшка Марое» («Dundo Maroje»), «Скупой» («Skup»), «История со Станцем» («Novela od Stanca»)] и пасторальной драмы с чертами комедии [«Тирена» («Tirena»), «Венера и Адонис» («Venera i Adon»), «Плакир» («Plakir»)]. Традиции Плавта сочетались у Држича с реалистической достоверностью в изображении далматино-дубровницкой жизни.
В лучшей комедии «Дядюшка Марое» (сохраняется в репертуаре современного хорватского театра; поставлен в Московском театре имени Евгения Вахтангова, 1963 год) о пребывании дубровчан в Риме ренессансная идея наслаждения жизнью оттесняется на второй план новыми мотивами (образ расчётливого торговца, апология верности семейным ценностям). В основе пасторальных драм Држича - переплетение фантастического и обыденного, мифологического и бытового, возвышенного и комического. Творчество Држича имело большое значение для становления дубровницкого театра. Своими произведениями Држич утверждал превосходство дубровницкой независимости над неволей Далмации, порабощённой Венецией; в то же время критиковал общественную жизнь родного города, мечтая о царстве социальной справедливости. Писал также стихи в духе петраркизма, подражая поэзии Ш. Менчетича.
Сочинения:
Поэты Далмации эпохи Возрождения XV–XVI вв. М., 1959. С. 162–165;
Izabrana dela. Beograd, 1963.