ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ - литературно-художественный и общественно-политический журнал.

Ос­но­ван в 1939 году в Мо­ск­ве как аль­ма­нах. Пер­во­на­чаль­но вы­хо­дил не­ре­гу­ляр­но, с 1949 года - раз в два ме­ся­ца. С 1955 года еже­ме­сяч­ный жур­нал. Пуб­ли­ка­ции ( про­за и по­эзия , пуб­ли­ци­сти­ка , кри­тические ста­тьи, ре­цен­зии) зна­ко­ми­ли с дос­ти­же­ния­ми куль­ту­ры в рес­пуб­ли­ках СССР; с 1992 года основная те­ма жур­на­ла - со­ци­аль­но-куль­тур­ная си­туа­ция на пост­со­вет­ском про­стран­ст­ве. Сре­ди ав­то­ров - С. А. Алек­сие­вич, Ч. Айт­ма­тов, В. Бы­ков, С. А. Ба­руз­дин (главный ре­дак­тор в 1966-1991 годах), Д. А. Гра­нин, И. Дру­цэ, Н. В. Дум­бад­зе, И. Зие­до­нис, В. Я. Лак­шин, Г. И. Ма­те­во­сян, В. А. Пье­цух.

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