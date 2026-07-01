ДРОХИЧИН
ДРОХИЧИН - город на востоке Польши, в Подляском воеводстве.
Население 2,1 тысяч человек (2005 год). Расположен на реке Буг.
Построен в XI веке на месте славянского поселения последних столетий I-го тысячелетия нашей эры.. Впервые упомянут в 1142 году в Ипатьевской летописи как русский город Дорогичин (Дрогичин). В ходе археологических исследований на территории Дрохичина найдены неолитические. поселение, могильник эпохи Латен, арабские дирхемы, чеканенные в Персии (старейшие датированы 712 годом). В черте города, на мысу-останце правого берега реки Буг находится в значительной степени размытое рекой городище (Замкова гора). Окружённая частично сохранившимся валом и рвом овальная (100×60 метров) площадка возвышается на 36 метров над уровнем реки.
С запада к городищу примыкал посад (300×100 метров), вероятно, также укреплённый. Обнаружены свидетельства занятий горожан ремёслами (гончарство, обработка кости и рога, кузнечное ремесло, производство дёгтя), предметы домашней утвари, оружие, детали костюма и украшения, преимущественно характерные для материальной культуры восточных славян. В XI-XII веках Дрохичин - важнейший торговый и оборонительный пункт на русско-польской границе, о чём свидетельствует множество (около 10 тысяч) свинцовых товарных пломб западно-европейская (свыше 7 тысяч) и русская (около 2 тысяч) происхождения, в том числе со знаками киевских князей Всеволода Ярославича, Всеволода Ольговича и черниговского князя Олега Святославича, а также нескольких княжеских вислых свинцовых печатей XII - начала XII веков. Дрохичин неоднократно служил сборным пунктом русско-польских войск для походов на ятвягов.
Со второй половины XII века входил в состав Владимиро-Волынского княжества, позднее - Галицко-Волынского княжества. В середине 1230-х годов захвачен мазовецким князем Конрадом, который передал его рыцарям Добжиньского ордена. В 1238 году князьями Даниилом Романовичем и Василько Романовичем возвращён Галицко-Волынскому княжеству. В 1241 году князем Даниил Романович построил в Дрохичине церковь Богородицы, а в 1253 году короновался здесь, став королём Галиции и Лодомерии. В 1274 году Дрохичин занят войсками литовского князя Тройдена, затем разорён монголо-татарами. По договору между литоским кнзем Гедимином и польским королём Владиславом I Локетеком остался в составе Великого княжества Литовского (ВКЛ). С XIV века и до 1832 года Дрохичин - один из опорных центров францисканцев. В 1366 году признан владением литовского князя Кейстута. В 1390 году захвачен мазовецким князем Янушем, в 1391 году Ягайло официально закрепил за ним Дрохичин. В 1405 году Януш вернул город своему тестю великому князю литовскому Витовту. В XV веке являлся объектом борьбы между Польшей и Великим княжеством Литовским. В 1498 году получил магдебургское право. В 1566-1795 годах центр Подляшского воеводства Великого княжества Литовского (с 1569 года Речи Посполитой). В 1657 году, в ходе Северной войны 1655-1660 годов, разрушен шведско-трансильванским войском.
Течением реки Буг Дрохичин разделялся на две части - Ляцкую на правом берегу реки и Русскую на левом берегу. По 3-му разделу Речи Посполитой (1795 год) первая вошла в состав Пруссии, а вторая - в состав Австрии. После Тильзитского мира 1807 года Ляцкая сторона вошла в состав России, а Русская сторона в 1809 году оказалась в составе Варшавского герцогства (с 1815 года - Царства Польского). Правобережный Дрохичин в 1808-1842 годах являлся уездным городом Белостокской области, в 1842-1919 годах заштатным городом Гродненской губернии. Левобережный Дрохичин входил в состав Седлецкого уезда Подлясской (1837-1844 годы), Седлецкой (1844-1912 годы), Люблинской (1912-1915 годы) губерний, а в 1915-1918 годах находился на территории, оккупированной германскими войсками.
В 1919-1939 обе части Дрохичина - в составе Польши. После занятия её территории Красной Армией и германскими войсками (смотрите Советско-германские договоры 1939 года) Дрохичин вновь оказался разделён демаркационной линией на две части. Правобережная входила в состав Семятичского района Брестской области. В сентябре 1940 года советские власти в целях военного обустройства пограничной полосы приказали уничтожить всю застройку Дрохичина на 700-800 метров от реки Буг. Во время Великой Отечественной войны в 1941-1944 годах город оккупирован германскими войсками. Освобождён в ходе Люблин-Брестской операции 1944 года, являвшейся частью Белорусской операции 1944 года. С 1944 года Дрохичин - в составе Польши.
Сохранились костёлы - Святой Троицы (1696-1709 годы; кафедральный), францисканский (1682-1715 годы), Всех Святых (1733-1738 годы, проект архитектора Я. Фонтана); православная церковь Святого Николая (1798 год) и другие. Краеведческий музей. Музей Дрохичинского диоцеза.
Дополнительная литература:
Авенариус Н. П. Дрогичин Надбужский и его древности // Материалы по археологии России. 1890. № 4;
Болсуновский К. Дрогичинские пломбы. К., 1894;
Musianowicz K., Polinski D. Drohiczyn we wczesnym średniowieczu // Materialy wezesnegośredniowieczne. Wroclaw, 1969. T. 6.