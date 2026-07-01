ДРОХИЧИН

ДРОХИЧИН - город на востоке Польши, в Подляском воеводстве.

Население 2,1 тысяч человек (2005 год). Рас­по­ло­жен на реке Буг.

По­стро­ен в XI веке на мес­те славянского по­се­ле­ния по­след­них сто­ле­тий I-го тысячелетия нашей эры.. Впер­вые упо­мя­нут в 1142 году в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си как русский город До­ро­ги­чин (Дро­ги­чин). В хо­де ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний на тер­ри­то­рии Дрохичина най­де­ны не­оли­тические . по­се­ле­ние, мо­гиль­ник эпо­хи Ла­тен, арабские дир­хе­мы, че­ка­нен­ные в Пер­сии (ста­рей­шие да­ти­ро­ва­ны 712 годом). В чер­те го­ро­да, на мы­су-ос­тан­це пра­во­го бе­ре­га реки Буг на­хо­дит­ся в зна­чительной сте­пе­ни раз­мы­тое ре­кой го­ро­ди­ще (Зам­ко­ва го­ра). Ок­ру­жён­ная ча­стич­но со­хра­нив­шим­ся ва­лом и рвом оваль­ная (100×60 метров) пло­щад­ка воз­вы­ша­ет­ся на 36 метров над уров­нем ре­ки.

С за­па­да к го­ро­ди­щу при­мы­кал по­сад (300×100 метров), ве­ро­ят­но, так­же ук­ре­п­лён­ный. Об­на­ру­же­ны сви­де­тель­ст­ва за­ня­тий го­ро­жан ре­мёс­ла­ми (гон­чар­ст­во, об­ра­бот­ка кос­ти и ро­га, куз­неч­ное ре­мес­ло, про­изводство дёг­тя), пред­ме­ты до­маш­ней ут­ва­ри, ору­жие, де­та­ли кос­тю­ма и ук­ра­ше­ния, пре­имущественно ха­рак­тер­ные для ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры восточных сла­вян. В XI-XII веках Дрохичин - важ­ней­ший тор­го­вый и обо­ро­нительный пункт на русско-польской гра­ни­це, о чём сви­де­тель­ст­ву­ет мно­же­ст­во (около 10 тысяч) свин­цо­вых то­вар­ных пломб западно-ев­ропейская (свыше 7 тысяч) и русская (около 2 тысяч) про­ис­хо­ж­де­ния, в том числе со зна­ка­ми ки­ев­ских кня­зей Все­во­ло­да Яро­сла­ви­ча, Все­во­ло­да Оль­го­ви­ча и чер­ни­гов­ско­го князя Оле­га Свя­то­сла­ви­ча, а так­же нескольких кня­же­ских вис­лых свин­цо­вых пе­ча­тей XII - начала XII веков. Дрохичин не­од­но­крат­но слу­жил сбор­ным пунк­том русско-польских войск для по­хо­дов на ят­вя­гов.

Со второй половины XII века вхо­дил в со­став Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ско­го кня­же­ст­ва, позд­нее - Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го кня­же­ст­ва . В середине 1230-х годов за­хва­чен ма­зо­вец­ким князем Кон­ра­дом, ко­то­рый пе­ре­дал его ры­ца­рям Доб­жинь­ско­го ор­де­на. В 1238 году князь­я­ми Да­нии­лом Ро­ма­но­ви­чем и Ва­силь­ко Ро­ма­но­ви­чем воз­вра­щён Га­лиц­ко-Во­лын­ско­му княжеству. В 1241 году князем Да­ни­ил Ро­ма­но­вич по­стро­ил в Дрохичине церковь Бо­го­ро­ди­цы, а в 1253 году ко­ро­но­вал­ся здесь, став ко­ро­лём Га­ли­ции и Ло­до­ме­рии. В 1274 году Дрохичин за­нят вой­ска­ми ли­товского князя Трой­де­на, за­тем ра­зо­рён мон­го­ло-та­та­ра­ми. По до­го­во­ру ме­ж­ду ли­тоским кнзем Ге­ди­ми­ном и польским ко­ро­лём Вла­ди­сла­вом I Ло­ке­те­ком ос­тал­ся в со­ста­ве Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). С XIV века и до 1832 года Дрохичин - один из опор­ных цен­тров фран­ци­скан­цев . В 1366 году при­знан вла­де­ни­ем ли­товского князя Кей­сту­та. В 1390 году за­хва­чен ма­зо­вец­ким князем Яну­шем, в 1391 году Ягай­ло офи­ци­аль­но за­кре­пил за ним Дрохичин. В 1405 году Януш вер­нул го­род сво­ему тес­тю великому князю ли­тов­ско­му Ви­тов­ту. В XV веке яв­лял­ся объ­ек­том борь­бы ме­ж­ду Поль­шей и Великим княжеством Ли­тов­ским. В 1498 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1566-1795 годах центр Под­ляш­ско­го вое­вод­ст­ва Великого княжества Ли­тов­ско­го (с 1569 года Ре­чи По­спо­литой). В 1657 году, в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов, раз­ру­шен швед­ско-тран­силь­ван­ским вой­ском.

Те­че­ни­ем реки Буг Дрохичин раз­де­лял­ся на две час­ти - Ляц­кую на пра­вом бе­ре­гу ре­ки и Рус­скую на ле­вом бе­ре­гу. По 3-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (1795 год) пер­вая во­шла в со­став Прус­сии, а вто­рая - в со­став Ав­ст­рии. По­сле Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года Ляц­кая сто­ро­на во­шла в со­став Рос­сии, а Рус­ская сто­ро­на в 1809 году ока­за­лась в со­ста­ве Вар­шав­ско­го гер­цог­ст­ва (с 1815 года - Цар­ст­ва Поль­ско­го ). Пра­во­бе­реж­ный Дрохичин в 1808-1842 годах яв­лял­ся уезд­ным го­ро­дом Бе­ло­сто­кской области, в 1842-1919 годах за­штат­ным го­ро­дом Грод­нен­ской губернии. Ле­во­бе­реж­ный Дрохичин вхо­дил в со­став Сед­лец­ко­го уезда Под­ляс­ской (1837-1844 годы), Сед­лец­кой (1844-1912 годы), Люб­лин­ской (1912-1915 годы) гу­бер­ний, а в 1915-1918 годах на­хо­дил­ся на тер­ри­то­рии, ок­ку­пи­ро­ван­ной германскими вой­ска­ми.

В 1919-1939 обе час­ти Дрохичина - в со­ста­ве Поль­ши. По­сле за­ня­тия её тер­ри­то­рии Крас­ной Ар­ми­ей и германскими вой­ска­ми (смотрите Со­вет­ско-­гер­ман­ские до­го­во­ры 1939 года) Дрохичин вновь ока­зал­ся раз­де­лён де­мар­ка­ци­он­ной ли­ни­ей на две час­ти. Пра­во­бе­реж­ная вхо­ди­ла в со­став Се­мя­тич­ско­го района Бре­ст­ской области. В сентябре 1940 года советские вла­сти в це­лях во­енного обу­ст­рой­ст­ва по­гра­нич­ной по­ло­сы при­ка­за­ли унич­то­жить всю за­строй­ку Дрохичина на 700-800 метров от реки Буг. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в 1941-1944 годах го­род ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Люб­лин-Бре­ст­ской опе­ра­ции 1944 года, яв­ляв­шей­ся ча­стью Бе­ло­рус­ской опе­ра­ции 1944 года . С 1944 года Дрохичин - в со­ста­ве Поль­ши.

Со­хра­ни­лись кос­тё­лы - Святой Трои­цы (1696-1709 годы; ка­фед­раль­ный), фран­ци­скан­ский (1682-1715 годы), Всех Свя­тых (1733-1738 годы, про­ект архитектора Я. Фон­та­на); пра­во­слав­ная церковь Святого Ни­ко­лая (1798 год) и другие. Крае­ведческий му­зей. Му­зей Дро­хи­чин­ско­го дио­це­за.

Дополнительная литература:

Аве­на­ри­ус Н. П. Дро­ги­чин Над­буж­ский и его древ­но­сти // Ма­те­риа­лы по ар­хео­ло­гии Рос­сии. 1890. № 4;

Бол­су­нов­ский К. Дро­ги­чин­ские плом­бы. К., 1894;

Musianowicz K., Polinski D. Drohiczyn we wczesnym śred­nio­wieczu // Materialy wezesnegośredniowieczne. Wroclaw, 1969. T. 6.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)