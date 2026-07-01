ДРОБНОЕ ЗНАМЯ

ДРОБНОЕ ЗНАМЯ - способ фиксации напева в древнерусской крюковой знаменной, путевой и демественной нотациях .

Существовавшие в песнопениях тайнозамкненные начертания (смотрите статью Тайнозамкненность) мелодических формул (фит, лиц, попевок) записывались с помощью последовательности простых знамен - крюков, стрел, стопиц, то есть. в виде развода. С помощью дробного знамени могут быть также расшифрованы отдельные сложные знамена, встречающиеся за пределами тайнозамкненных начертаний и обозначающие мотив из нескольких звуков (например, полкулизмы, мечик, два в челну, тряска и другие). Такая форма записи дает возможность воспринимать мелодическое содержание песнопений, сложность и богатство их распевов, которые в тайнозамкненном виде оказались бы скрытыми за условно-краткими начертаниями лиц и фит.

Дробное знамя применяется в певческих стилях, песнопения которых имеют пространный торжественный мелос, с включением мелизматических формул и с развитым внутрислоговым распевом (большой распев, демественный распев, путевой распев, некоторые песнопения столпового знаменного распева).

В рамках различных стилей возникновение записи дробного знамени датируется по-разному. В графике демественного распева не существует тайнозамкненных начертаний, в зашифрованном виде обозначающих распевы мелизматических формул, подобных фитам и лицам знаменного распева. Песнопения демественного распева, по мнению исследователей, существовали в «дробном» виде с момента возникновения в последней четверти XV века. Один из ранних списков, содержащих подобную редакцию демественного песнопения, датирован 40-ми годами XVI века. (ГИМ. Епарх. № 172. Л. 201: «На реке Вавилонстей» (Пс 136)).

В отличие от демества в большом распеве дробное знамя использовалось для развода песнопений, ранее уже существовавших в тайнозамкненных графических редакциях. К песнопениям этого стиля, разведенным дробным знаменем, относятся циклы евангельских стихир, воскресных светильнов и воскресных богородичнов. Возникновение дробного знамени в большом распеве относится к более позднему времени. Его можно приблизительно датировать 80-ми годами XVI века - на основании списка 1584 года (ГИМ. Единоверч. № 37. Л. 224). Из ранних списков, содержащих разведенные варианты песнопений большого распева, известна также рукопись РГБ. Ф. 304. № 427. Л. 790 об., датированная временем царя Феодора Иоанновича, то есть 80-90-ми годами XVI века. С конца XVI века «дробнознаменная» графическая редакция евангельских стихир, светильнов и богородичнов большого распева повсеместно сменяет бытовавшую прежде тайнозамкненную.

В XVII веке дробное знамя применялось также для фиксации новых мелодических редакций большого распева. Так, большим знаменем были заново распеты циклы задостойников и догматиков, ранее распространенные в столповой знаменной редакции (например, РГБ. Ф. 379. № 4. Л. 92 об., последняя четверть XVII века; ГИМ. Син. певч. № 105. Л. 185, конец XVII века; № 219. Л. 295, конец XVII века).

Дополнительная литература:

Христофор, [инок]. Ключ знаменной. 1604 / Публ., пер.: М. В. Бражников, Г. А. Никишов; предисл., коммент., исслед.: Г. А. Никишов. М., 1983. (ПРМИ; 9);

Шиндин Б., Ефимова И. Демественный распев: Монодия и многоголосие. Новосиб., 1991. С. 44-95

Иллюстрация:

Лицо "кулизма большая" из первой Евангельской стихиры большого распева. Тайнозамкненная запись (ГИМ. Епарх. № 184. Л. 229, кон. ХV - нач. XVI в.) и развод дробным знаменем (ГИМ. Син. певч. № 135. Л. 272, кон. XVII в.). Архив ПЭ.

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