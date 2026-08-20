ДРИОПА (др.-греч. Δρυόπη)

В древнегреческой мифологии дочь Дриопа , одна из дриад .

Гомеровский гимн «К Пану» (Hom. Hymn., XIX, 28-47) называет Дриопу возлюбленной Гермеса , от которого родила сына; вид новорожденного испугал мать, потому что ребенок был волосат, рогат и имел козьи копыта, и Дриопа бросила сына и убежала, но Гермес отнес его на Олимп, где он всех развеселил своим видом и получил имя Пан.

Другой миф, получивший большое распространение и имевший много вариантов, связывал Дриопу с Аполлоном, от которого она родила Амфисса, эпонима города Амфисса; смертным мужем Дриопы был Андремон. Она была превращена в нимфу дерева лотоса, потому что погубила цветок лотоса и обитавшую там гамадриаду (Ov. Met., IX, 330-393), в другой версии мифа она становится нимфой источника.

Иллюстрация :

Дриада. Картина Эвелин Де Морган. 1884-1885. Лондон, Центр Де Морган.

Автор статьи: О.В. Кулишова