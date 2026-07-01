ДРИОП (др.-греч. Δρύοψ)

В древнегреческой мифологии царь и эпоним племени дриопов.

Дриоп – сын речного божества Сперхия и данаиды Полидоры, другой вариант – Аполлона и Дии, дочери царя Аркадии Ликаона, поэтому Страбон называет его аркадцем (Strab., VIII, 6, 13, p. 373). У Павсания засвидетельствован культ Дриопа в городе дриопов Асина в Мессении, где каждые два года совершали в честь него таинства, а также находилось святилище божества и его древняя статуя (Paus., IV, 34, 11). Его дочь, согласно одной из версий мифа, от Гермеса родила лесного демона Пана (Hom. Hymn., XIX, 28-47). Автор упомянутого мифа «К Пану» не называет ее имени, но в других источниках она обычно именуется Дриопой . Имя Дриопа (как и имя его дочери), происходящее от др.-греч. δρῦς «дуб», «дерево», указывает на архаичность образа этого божества, связанного с почитанием деревьев.

Автор статьи: О.В. Кулишова