ДРЕВО ИЕССЕЕВО

ДРЕВО ИЕССЕЕВО - композиция с изображением родословного древа Иисуса Христа ; сложилась в IX веке и получила широкое распространение в христинском искусстве.

Литературной основой изображения являются тексты Ветхого Завета и Нового Завета и гимнография. В Евангелиях о праведном Иосифе сказано: «...из дома Давидова» (Лк 1. 27), ангел обращается к нему: «Иосиф, сын Давидов» (Мф 1. 20). В Апокалипсисе Иисус назван «корень и потомок Давида» (Откр 22. 16), пророчество Исаии приводит апостол Павел: «...будет корень Иессеев» (Рим 15. 12). В Новом Завете исполняются пророчества Исаии (Ис 7. 14; 11. 1; 53) и Валаама (Числ 24. 17). Евангелист Матфей (Мф 1. 1) приводит родословие Иисуса Христа, «Сына Давидова». Раннехристианские писатели, начиная с Оригена и Тертуллиана, называют род Давидов «Корень Иессеев», Деву Марию - «Лоза из Корня», а Ее Сына - «Цветок Лозы». Согласно святителю Кириллу Александрийскому, Лоза Иессеева является знаком Царства Христа. Эта тема нашла развитие в латинских гимнах : Venantius Fortunatus (Рождество Христово), в песнопениях Павла Диакона (Варнефрида) на Вознесение Богородицы, епископа Фульберта Шартрского на Рождество Богородицы, Адама Сен-Викторского и др.

По мнению ряда исследователей, иконография «Древо Иессеево» сложилась в западноевропейском искусстве (Mâle E. L'art du XII siècle en France. P., 1924). В. Н. Лазарев и др. считают, что тема получила развитие параллельно в искусстве Запада и Востока. Первые примеры изображения родословия Христа известны по памятникам западноевропейского искусства, например по изображениям в лицевых Евангелиях как иллюстрация текста Мф 1. 1-16 (Codex Aureus из Лорша, 810 год) и в иллюстрированных комментариях на Апокалипсис Беата Лиебанского (X век). В соответствии с различными текстами существуют многочисленные варианты композиции. Развитие шло по пути постепенного увеличения числа персонажей, включения в композицию сцен, связанных с пророчествами о воплощении Христа и Его искупительной жертве. В соотнесении персонажей и сюжетов раскрывается тема искупления греха первозданного Адама Вторым Адамом - Христом, в соответствии с ветхозаветными пророчествами Исаии и песнопениями служб, главным образом Рождества Христова. Древо, лоза соотносятся с райским древом и крестным древом, о чем говорил еще святитель Кирилл Александрийский . На бронзовых вратах собора Сан-Дзено Маджоре в Вероне (1000 год) изображен спящий на ложе Иессей, над которым поднимается лоза, симметрично разделяющаяся на 2 ветви. В 4 завитках лозы представлены по пояс 4 праотца, в центре над ветвями восседает благословляющий Христос. Поза лежащего Иессея повторяет позу спящего Адама. В Лекционарии из Зигбурга (Lond. Brit. Lib. Harl. 2889, 1164 г.) Иессей изображен мертвым, лежащим во гробе, сквозь к-рый из земли произрастает дерево, несущее на 7 ветвях, выходящих из цветка, голубей (7 даров Святого Духа), что указывает на соотнесение древа Иессеева с райским древом и древом Животворящего Креста Господня. Эту тему в западном богословии развивал Бернард Клервоский. В соответствии с пророчеством Исаии о Деве Марии, о Которой он говорит как об «отрасли от корня Иессеева» (Ис 11. 1), в композицию «Древо Иессеево» было включено изображение Богоматери . На миниатюре из сочинения Герарды Ландсбергской «Hortus deliciarum» (Сад наслаждений) (1175-1185 годы) Иессей изображен сидящим на горе у корня дерева, разделяющегося на 2 ветви с 3 медальонами в виде завитков на каждой. В медальонах по пояс группами изображены предки Христа по плоти, в центре между ветвями представлены оглавно рядами цари. Над головой последнего возвышается раздваивающийся стебель с несколькими завитками и цветами, внутри которого фигура сидящей Богоматери, из Ее нимба произрастает цветок с полуфигурой Христа. На миниатюре в Евангелии из аббатства Грос-Санкт-Мартин в Кёльне (Evangelistar, Köln, 1-я четверть XIII века) представлен спящий на ложе Иессей, над ним - Богоматерь «Полевой Цвет», выше - Христос, Которому поклоняются ангелы. Из нимба Христа выходят 7 коротких стеблей с медальонами с изображениями Святого Духа в виде голубей, образующих цветок или корону. В композицию включены также 2 жены, изображенные оглавно, но предков Христа по плоти нет - ветви и завивающиеся стебли покрыты только цветами и листьями. Впервые полная генеалогия Христа дана в иллюстрации Евангелия царя Вратислава (Прага, 1085 год) с 54 полуфигурами, начиная от Авраама.

В восточнохристианском искусстве изображения «Древа Иессеева» известны с XII века. В византийском искусстве существует 2 варианта иконографии. В основе одного лежит родословие Христа по Евангелию от Матфея (например, фрески в нартексе церкви апостолов Петра и Павла в Тырнове, конец XV века, фрески испосницы Петра Коришского (до 1343 года)). В др. варианте иконографии помимо изображений предков Христа представлены изображения пророков с развернутыми свитками пророчеств и отдельные сцены из Ветхого и Нового заветов, соответствующие темам воплощения, рождения и искупительной жертвы Христа. В композицию могут быть также включены античные философы, поэты и сивиллы со свитками, содержащими пророчества о событиях Нового Завета .

Согласно описанию несохранившихся мозаик 1169 года в базилике Рождества Христова в Вифлееме, композиция «Древа Иессеева» состояла из изображений пророков, среди к-рых была помещена и сивилла, и предков Христа в медальонах. Руй Гонсалес де Клавихо (XV век) в описании путешествия ко двору Тимура упоминает об изображении «Древа Иессеева» в портике монастыря Богородицы Перивлепты в Константинополе (XI век).

В XIII-XIV веках «Древо Иессеево» становится широко распространенной темой в росписях византийских храмов: Святой Троицы монастыря Сопочани, Сербия (около 1265 года); святого Ахиллия в Арилье, Сербия (1296 год); Спасителя в монастыре Жича, Сербия (роспись около 1220 года, обновлена в 1309-1316 годах); Богородицы Левишки в Призрене, Сербия (1310-1313 годы); Вознесения монастыря Дечаны, Косово и Метохия (1348-1350 годы); Богородицы Мавриотиссы в Кастории, Греция (1259-1265 годы); Святой Софии в Трапезунде (1260-1270 годы); святых Апостолов в Фессалонике (после 1315 года); грузинских церквей в Кинцвиси (1207 год) и Сафаре (1-я половина XIV века).

Композиция обычно помещается на наружных стенах (башня монастыря в Студенице, Сербия, XIII век) или в нартексе, где, как правило, располагаются циклы прообразовательного характера, «Страшный Суд», «Вселенские Соборы», а также портреты царей, ктиторов и местных святителей. В этом контексте «Древо Иессеево» отражает связь Ветхого и Нового Заветов, раскрывает в образах темы воплощения и спасительной жертвы Христа. В начале XIV века в искусстве Сербии по образцу «Древа Иессеева» была создана композиция «Лоза Неманичей», представляющая родословие сербских государей (церковь Успения Богородицы монастыря Грачаница, Косово и Метохия, около 1320 года).

Наиболее пространная и сложная по составу композиция «Древа Иессеева» представлена в росписи нартекса церкви Вознесения монастыря Дечаны. Над лежащим Иессеем в «стволе», образованном стеблями, выходящими из цветков, представлены 11 фигур в рост. По сторонам от «ствола» в завитках боковых побегов помещены сцены из Ветхого и Нового Заветов и отдельные фигуры, а в цветках на концах побегов - полуфигуры святых. Над Иессеем изображен праотец Иаков на престоле, держащий в руке миндалевидный медальон с фигуркой Младенца Христа. Надпись: «И истече звезда от Иакова», выше - 8 фигур царей, Богоматерь на престоле из сцены «Благовещение» и Спас на престоле, по сторонам Которого в медальонах - завитках лозы, вероятно, апостолы Петр и Павел (надписей нет). По сторонам расположены ветхозаветные (Явление ангела Валааму, Помазание Давида, Пророк Иона в Ниневии, Вознесение пророка Илии, Гибель Содома и Гоморры, Руно Гедеоново, Явление Ангела Исаии и др.) и евангельские (Рождество Христово, Крещение, Сретение, Вход в Иерусалим, Распятие и Сошествие во ад) сцены. Композиционное построение, взаимосвязь вертикальных и горизонтальных рядов фигур и сюжетных сцен демонстрируют многоплановое сопоставление тем Ветхого и Нового Заветов, близкое к поэтике литургических песнопений, в которых раскрывается домостроительство Спасения. Богородица и Христос, венчающие центральный ряд фигур, прославляются как Царица Небесная и Небесный Царь.

Иконография некоторых сцен из «Древа Иессеева» в Дечанах имеет сюжетное сходство с росписями в церкви святых Апостолов в Фессалонике («Помазание царя Давида», «Руно Гедеоново», «Звезда Иакова»), в церкви монастыря в Мораче (живопись XIII века, поновлена в XVI веке с изменениями в иконографии, например первоначальная сцена «Звезда Иакова» получила название «Преображение») сцены напоминают роспись храма в Сопочани. Роспись в Дечанах повторяет композиции «Звезда Иакова», «Руно Гедеоново», «Сретение» и «Гибель Содома и Гоморры» из церкви Богородицы Левишки. В росписях на тему «Древа Иессеева» встречаются и отличия. Так, в церкви святых Апостолов в Фессалонике и в Мораче имеется сцена «Видение Иезекииля», которой нет ни в Дечанах, ни в церкви Богородицы Левишки.

К XIII веку в монументальном искусстве сложилась композиция «Древа Иессеева», являющаяся протографом последующих и известная на примере резьбы фасада собора в Орвието (1310-1320 годы). Архетип композиции включал 9 фигур по центру - 7 царей, Богоматери и Христа, 32 изображения предков Христа, 24 пророка, 12 античных философов, а также 12 сцен из пророчеств. Однако в византийском искусстве подобный развернутый извод появился только в XVI веке (фрески Афона, Румынии). Пример росписи Дечан показывает, что в XIV веке эта тема развивалась в византийском искусстве в разнообразных формах.

Наиболее обширные и стабильные по составу композиции известны в росписях XVI века на Афоне (трапезная Лавры святого Афанасия, 1536 год; Дохиар, 1568 год) и в наружных росписях церквей на территории Румынии (церковь святой Марии монастыря в Хуморе, 1535 год; великомученика Георгия в Сучаве, около 1532-1534 годов; Благовещения в Молдовице, 1537 год; великомученика Георгия в селе Воронец, 1547 год; церковь Вознесения монастыря Сучевица, около 1600 года). Композиции делятся на 7 ярусов. Над лежащим Иессеем изображаются ветхозаветные цари, начиная с Давида, по сторонам - пророки и праотцы, в т. ч. 12 сыновей Иакова, ветхозаветные прообразовательные сцены: «Три отрока в пещи огненной», «Руно Гедеоново», «Помазание царя Давида», «Лествица Иакова» и др.- и новозаветные: «Рождество Христово», «Сретение», «Распятие», «Вознесение», представленные в сокращенных изводах. Помимо библейских и евангельских сцен в композицию включены иллюстрация к 84-му псалму «Правда с небес прииде», «Проклятие Иерусалима», «Благословение Вифлеема», пророчество сивиллы Южской, а также изображения античных философов.

В русском искусстве «Древо Иессеево» впервые появилось в росписи Благовещенского собора Московского Кремля, созданной Феофаном Греком в 1405 году (не сохранилось). Ныне существующая роспись на эту тему середины XVI века представляет обширный цикл, расположенный на сводах северной и западной галерей, в котором помимо 14 ветхозаветных царей, пророков, античных мудрецов представлены 12 апостолов и апостолы из числа 70. Таким образом «Древо Иессеево» дополнено композицией «Христос-лоза», называемой также «Собор апостолов» или «Союзом любви связуемые апостолы». Композиция в Благовещенском соборе близка к композиции росписей храмов Афона и Румынии. Изображения на стенах галерей князей из московского дома подчеркивают тему богоизбранности московских государей. В XVII веке эта тема получила развитие в росписи галерей Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря, где в побегах лозы изображены русские князья.

В XVII-XVIII веках композиция получила распространение в румынской миниатюре, в лицевых свитках, именуемых «Родословие Богородицы». По сведениям А. А. Турилова, один такой свиток 2-й четверти (30-х годов) XVIII века хранится в библиотеке Пантелеимонова монастыря на Афоне (текст на румынском языке кириллицей).

В Ерминии Дионисия Фурноаграфиота (XIII век) «Древо Иессеево» рекомендуется изображать так: «Праведный Иессей спит. Из-под плеча его выходят три ствола с ветвями, из них два малые обвились около него, а третий, великий, растет вверх, и на нем в ветвистых кругах видны еврейские цари от Давида до Христа: первый Давид с арфой, выше его Соломон с книгой закрытой, выше Соломона прочие цари по порядку, с скипетрами в руках, а на вершине ветвистого ствола - Рождество Христово, и по обе стороны его, в ветвях, пророки с пророчествами взирают и указывают на Христа» (Ерминия ДФ. 1868 год. С. 570).

Дополнительная литература:

Mâle É. L'art religieux du XIIe siècle en France. P., 1922, 19988;

Henry P. L'arbre de Jessé dans les églises de Bukovine // Mélanges de la Bibliothèque de l'Instit. Français des Hautes Études en Roumanie. Bucarest, 1929. Vol. 2. P. 1-31;

Ligtenberg R. De genealogie... Utrecht, 1929. (Oudheidkudig Jaarboek. Ser. 3; Bd. 9/1);

Watson A. The Early Iconographie of the Tree of Jesse. L., 1934;

Réau. Iconographie. Vol. 2/2. P. 129-140;

Schiller G. Ikonographie der christlichen Kunst. Gütersloh, 1966. Bd. 1. S. 23-33;

Thomas A. Wurzel Jesse // LCI. 1972; 1994. Bd. 4. Sp. 549-558;

Taylor M. D. The Prophetic Scenes in the Tree of Jesse at Orvieto // The Art Bull. N. Y., 1972. Vol. 54. P. 403-417.

Иллюстрации:

Древо Иессеево. Роспись церкви Богородицы Мавриотиссы в Кастории, Греция. 1259 - 1265 годы. Архив ПЭ.

Древо Иессеево. Роспись нартекса церкви Вознесения монастыря Дечаны, Косово и Метохия. 1348 - 1350 годы. Архив ПЭ.

Древо Иессеево. Фрагмент росписи свода галереи Благовещенского собора Московского Кремля. Середина XVI века. Архив ПЭ.

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