ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ВИВЛИОФИКА
ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ВИВЛИОФИКА - первое крупное периодическое издание документов и исследований по истории России.
Выходило в Санкт-Петербурге в 17730-1775 годах (10 частей) и в Москве в 1788-1791 годах (20 частей; с несколько изменённым названием). Осуществлялось Н. И. Новиковым, предназначалось для широкого круга читателей, было посвящено императрице Екатерине II, которая оказывала изданию существенную финансовую поддержку. В нём публиковались документы, хранившиеся в Московском архиве Коллегии иностранных дел, библиотеках: Петербургской Академии наук, Патриаршей, Успенского собора в Москве, Киево-Печерской лавры. В поиске и подборе материалов участвовали сам Новиков, историки Н. Н. Бантыш-Каменский, Г. Ф. Миллер, М. М. Щербатов, библиограф Дамаскина (Д. Е. Семёнов-Руднев).
В издании опубликованы: договорные грамоты Новгородской республики с великими князьями владимирскими, тверскими и московскими (1263-1571 годы), духовные, договорные и другие грамоты рязанских, суздальских, смоленских и прочих удельных князей (1328-1585 годы), описание путешествия русских посольства во главе с митрополитом Исидором во Флоренцию на Ферраро-Флорентийский собор (1437-1440 годы), отрывки из записок «Московия» А. Поссевино (вторая половина XVI века) и из «Вояжа Иоанна Стрюса в Москву и Персиду и в прочие страны…» (вторая половина XVII века), собрание жалованных грамот и указов царя Алексея Михайловича (1654-1662 годы).
В издании также опубликованы составленные М. М. Щербатовым «Краткое историческое повествование о начале родов князей российских…», родословные князей Голицыных, Засекиных, Куракиных, Мосальских, Одоевских, Солнцевых, Шаховских, Щербатовых и других, кроме того - топографические описания Симбирского и Иркутского наместничеств, описание Нерчинских рудников.