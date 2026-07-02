«ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ РОССИЯ»

«Древняя и Новая Россия» — ежемесячный иллюстрированный исторический журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1875—1881.

Организован по инициативе историка С. Н. Шубинского и библиографа П.А. Ефремова; издатель — чиновник Государственного банка В. И. Грацианский. В «Д. и Н. Р.» печатались статьи по истории, археологии, этнографии народов России, различные документальные материалы и мемуары. В журнале публиковались К.Н. Бестужев-Рюмин, С.М. Соловьев , Н.И. Костомаров , М.И. Сухомлинов, Я.К. Грот, Д.И. Иловайский , И.Е. Забелин , О.Ф. Миллер, Л.Н. Майков, В.И. Герье , Н.Я. Аристов, Е.Е. Замысловский, А.Н. Веселовский и др. Публикации исторических документов в «Д. и Н. Р.» в отличие от его предшественников («Русской старины» и «Русского архива») осуществлялись на высоком научном уровне с комментариями профессиональных историков. Журнал закрылся из-за финансовых сложностей.

Лит.: Корсаков Д. А. С. Н. Шубинский и «Древняя и Новая Россия» // Исторический вестник. 1914. Июнь. С. 977—986; Систематический указатель статей исторического журнала «Древняя и Новая Россия». 1875—1881. СПб., 1893.