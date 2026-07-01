ДРЕВНЕБЕРИНГОМОРСКАЯ КУЛЬТУРА

ДРЕВНЕБЕРИНГОМОРСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура неолита и эпохи раннего металла в прибрежных районах Чукотки и на островах Берингова пролива.

На­зва­ние пред­ло­же­но в 1920-х годов но­во­зеландским ар­хео­ло­гом Д. Джен­нес­сом и американским ар­хео­ло­гом Г. Кол­лин­зом, про­во­див­ши­ми рас­коп­ки на островах Дио­ми­да и острове Св. Лав­рен­тия. С 1940-х годов ис­сле­дуется российскими ар­хео­ло­га­ми (Уэлен­ский и Эквенский могильники, Эквен­ское поселение и другие). По­се­ле­ния из 2-3 (ино­гда бо­лее 20) ста­цио­нар­ных жи­лых ком­плек­сов на по­бе­ре­жье, час­то на воз­вы­шен­но­стях.

На­зем­ные жи­ли­ща - валь­ка­ры из не­сколь­ких со­еди­нён­ных пря­мо­уголь­ных по­ме­ще­ний пло­ща­дью до 30 м2. Уро­вень по­ла длин­но­го ко­ри­дор­но­го вы­хо­да, ве­ду­ще­го обыч­но в сто­ро­ну мо­ря, был ни­же уров­ня по­ла в по­ме­ще­ни­ях, что обес­пе­чи­ва­ло до­пол­ни­тель­ную тер­мо­изо­ля­цию. Ота­п­ли­ва­лись и ос­ве­ща­лись жи­ро­вы­ми лам­па­ми, оча­ги рас­по­ла­га­лись за сте­на­ми по­ме­ще­ний. Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки с по­гре­бе­ния­ми в ямах глу­би­ной до 50-70 сантиметров, час­то с ук­ре­п­лён­ны­ми стен­ка­ми, вы­мос­ткой дна и пе­ре­кры­тия­ми из кам­ней, ки­то­вых кос­тей, де­ре­ва; ин­вен­тарь - охот­ни­чье сна­ря­же­ние, ору­дия тру­да, ри­ту­аль­ные пред­ме­ты. Ха­рак­тер­ны гар­пу­ны из мор­жо­во­го клы­ка, ка­мен­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, ко­пий, дро­ти­ков, но­жи, рез­цы, тёс­ла, мно­гие шли­фо­ван­ные; со­су­ды из де­ре­ва, гли­ны, ки­то­во­го уса; про­из­ве­де­ния кос­то­рез­но­го искусства (гра­ви­ров­ка на де­та­лях гар­пу­на, фи­гур­ки арк­тических жи­вот­ных). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - морской арк­тический зве­ро­бой­ный про­мы­сел. В фор­ми­ро­ва­нии Древнеберингоморской культуры при­ни­ма­ли уча­стие но­си­те­ли различных па­лео­эс­ки­мос­ских куль­тур Чу­кот­ки и Аля­ски, и, воз­мож­но, древ­не­чу­кот­ские и древ­не­але­ут­ские пле­ме­на. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей от­но­сит но­си­те­лей Древнеберингоморской культуры к древ­ним эс­ки­мо­сам. В кон­це 1-го тысячелетия Древнеберингоморская культура транс­фор­ми­ро­ва­лась в куль­ту­ру пу­нук.

Иллюстрация:

Фото Е. И. Желтова .Древ­не­бе­рин­го­мор­ская куль­ту­ра. Мо­гиль­ник Эк­вен (Чу­кот­ка, Россия). Пла­сти­ны из мор­жо­во­го клы­ка (2 – из­об­ра­жаю­щая нер­пу). 1-я пол. 1-го тыс. н. э. Рас­коп­ки К. А. Днеп­ров­ско­го. Му­зей Во­сто­ка (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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