ДРЕВНЕБЕРИНГОМОРСКАЯ КУЛЬТУРА
ДРЕВНЕБЕРИНГОМОРСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура неолита и эпохи раннего металла в прибрежных районах Чукотки и на островах Берингова пролива.
Название предложено в 1920-х годов новозеландским археологом Д. Дженнессом и американским археологом Г. Коллинзом, проводившими раскопки на островах Диомида и острове Св. Лаврентия. С 1940-х годов исследуется российскими археологами (Уэленский и Эквенский могильники, Эквенское поселение и другие). Поселения из 2-3 (иногда более 20) стационарных жилых комплексов на побережье, часто на возвышенностях.
Наземные жилища - валькары из нескольких соединённых прямоугольных помещений площадью до 30 м2. Уровень пола длинного коридорного выхода, ведущего обычно в сторону моря, был ниже уровня пола в помещениях, что обеспечивало дополнительную термоизоляцию. Отапливались и освещались жировыми лампами, очаги располагались за стенами помещений. Грунтовые могильники с погребениями в ямах глубиной до 50-70 сантиметров, часто с укреплёнными стенками, вымосткой дна и перекрытиями из камней, китовых костей, дерева; инвентарь - охотничье снаряжение, орудия труда, ритуальные предметы. Характерны гарпуны из моржового клыка, каменные наконечники стрел, копий, дротиков, ножи, резцы, тёсла, многие шлифованные; сосуды из дерева, глины, китового уса; произведения косторезного искусства (гравировка на деталях гарпуна, фигурки арктических животных). В основе хозяйства - морской арктический зверобойный промысел. В формировании Древнеберингоморской культуры принимали участие носители различных палеоэскимосских культур Чукотки и Аляски, и, возможно, древнечукотские и древнеалеутские племена. Большинство исследователей относит носителей Древнеберингоморской культуры к древним эскимосам. В конце 1-го тысячелетия Древнеберингоморская культура трансформировалась в культуру пунук.
Иллюстрация:
Фото Е. И. Желтова .Древнеберингоморская культура. Могильник Эквен (Чукотка, Россия). Пластины из моржового клыка (2 – изображающая нерпу). 1-я пол. 1-го тыс. н. э. Раскопки К. А. Днепровского. Музей Востока (Москва). Архив БРЭ.