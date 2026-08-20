ДРЕВЛЯНЕ
ДРЕВЛЯНЕ - один из восточно-славянских племенных союзов; занимал территорию в Среднем Поднепровье во второй половине 1-го тысячелетия - начале 2-го тысячелетия.
Сложился в бассейнах рек полесской зоны - Тетерев, Случь (в её верхнем течении) и Уж. Этнокультурной подосновой древлян стала часть населения пражской культуры (именно на территории древлян в среднем течении Тетерева выделяются одни из наиболее ранних памятников - с рубежа IV-V веков - Корчак и другие), сменившейся на этой территории культурой Лука-Райковецкая. Около 883 года древляне покорены киевским князем Олегом, участвовали в его походах на Византию, однако после смерти Олега (912 год) вышли из подчинения киевских князей.
В «Повести временных лет» подробно описаны конфликт киевского князя Игоря с древлянами и их князем Малом во время сбора Игорем повторной дани (около 945 года), его гибель, а также карательные действия в ответ на это его вдовы - киевской княгини Ольги, результатом которых стало не только взятие и уничтожение столицы древлян - Искоростеня (ныне - город Коростень) и около 30 других центров, но и археологически прослеживаемое разрушение всей системы заселения региона. Во второй половине X века новым центром древлян стал город Вручий (ныне Овруч), впервые упомянутый в летописи под 977 годом. Во второй половине X века территория древлян включена в состав Древнерусского государства, а сами они постепенно вошли в состав древнерусской народности. В XI веке киевские князья создали новую, административно управляемую систему заселения «Деревской земли», что привело к тому, что большая часть её населения сконцентрировалась на юге, вдоль границы леса и лесостепи (будущая «Болоховская земля»), и на севере, на Овручском кряже и вокруг него.
Древнейшие погребения древлян содержат курганные и бескурганные трупосожжения в урнах. С X века кремация сменилась трупоположениями в курганах в разных вариантах - ямных и на горизонте. И. П. Русанова выделила особенность погребений древлян - скопления золы и угольков в насыпях выше трупоположений. Для древлян характерен небогатый вещевой инвентарь: перстнеобразные кольца двух типов, ожерелья из 2-4 бусин, реже - лунницы и бубенчики. На территории расселения древлян в Овруче и его округе производились высокостандартизированные пирофиллитовые пряслица, имевшие широкое распространение в Древнерусском государстве и поставлявшиеся на экспорт в европейские страны.