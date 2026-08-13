ДРЕВИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДРЕВИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский скульптор.

Сын А. Д. Дре­ви­на . Уча­ст­во­вал в Великой Отечественной вой­не, был тя­же­ло ра­нен в бою под Ле­нин­гра­дом. Учил­ся во МХИ (1946-1951 годы) у А. Т. Мат­вее­ва, Д. П. Швар­ца, Н. В. Том­ско­го, но основным учи­те­лем счи­тал мать, Н. А. Удаль­цо­ву.

Ав­тор порт­ре­тов , от­ли­чаю­щих­ся глу­би­ной пси­хо­ло­гичностью ха­рак­те­ри­стик: Н. А. Удаль­цо­вой (1950-е годы; фи­гу­ра в рост, 1980-е годы, обе - гипс, Му­зей современного искусства, Мо­ск­ва), ав­то­порт­ре­та (де­ре­во, 1969 год, Государственная Третьяковская галерея), скульп­то­ра С. Л. Ра­би­но­ви­ча (брон­за, 1975 год, Му­зей современного искусства, Мо­ск­ва), В. В. Ста­ро­ду­бо­вой (брон­за, 1985 год, Государственная Третьяковская галерея), А. С. Пуш­ки­на (брон­за, 1990-е годы, со­б­ра­ние се­мьи Дре­ви­ных, Мо­ск­ва) и других.

Стре­мясь во­пло­тить в пла­сти­ке пред­став­ле­ние об ок­ру­жаю­щей сре­де, вклю­чал в ком­по­зи­цию де­та­ли (фраг­мент бре­вен­ча­то­го сру­ба и тому подобное), обо­га­щаю­щие об­раз и рас­ши­ряю­щие воз­мож­но­сти вая­ния («Плот­ник», ме­талл, 1970 год, Ху­дожественный му­зей, Ка­лу­га). Ав­тор мо­ну­мен­таль­ных и де­ко­ра­тив­ных ра­бот («Шах­тёр», бе­тон, 1950 год, Дво­рец куль­ту­ры, Ка­ра­ган­да, и другие); наи­бо­лее зна­чи­тель­ная из них - па­мят­ник И. А. Кры­ло­ву на Пат­ри­ар­ших пру­дах в Мо­ск­ве (брон­за, гра­нит, 1976 год; груп­пы пер­со­на­жей из ба­сен - скульп­тор Д. Ю. Мит­лян­ский). В позд­них ра­бо­тах стре­мил­ся к сим­во­лическому син­те­зу про­стран­ст­ва и вре­ме­ни - «Тень ушед­ших» («Ру­ка вой­ны», брон­за, гра­нит, 1978 год, Государственная Третьяковская галерея), «Про­стран­ст­во кре­ста» (брон­за, де­ре­во, 1994-1996 годы, со­б­ра­ние се­мьи Дре­ви­ных). В ре­зуль­та­те по­ез­док в Ха­ба­ров­ский край (1961 год), Че­хо­сло­ва­кию (1964, 1970 годы) и Ис­па­нию (1982 годы) соз­дал се­рии ри­сун­ков и жи­во­пис­ных ра­бот. Пре­по­да­вал в МХИ (1956-1961 годы); сре­ди уче­ни­ков - О. К. Ко­мов, Ю. Л. Чер­нов.

Иллюстрация:

А. А. Дре­вин. «Во­ен­ный ху­дож­ник» («Порт­рет от­ца»). Брон­за. 1976. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.