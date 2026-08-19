ДРЕГОВИЧИ

ДРЕГОВИЧИ - один из восточнославянских племенных союзов; занимал территорию в бассейне реки Припять во 2-й половине I-го - начале II-го тысячелетия нашей эры.

Со­глас­но «По­вес­ти вре­мен­ных лет» дреговичи рас­се­ли­лись ме­ж­ду ре­ка­ми При­пять и Западная Дви­на. По ар­хео­ло­гическим ма­те­риа­лам, восточная гра­ни­ца рас­се­ле­ния дреговичей до­хо­ди­ла до реки Днепр, за­пад­ная - до ле­во­бе­ре­жья реки Буг, юж­ная шла по современной государственной гра­ни­це Бе­ло­рус­сии до реки Го­рынь, а за­пад­нее Го­ры­ни - по ли­нии Ров­но - Луцк, се­вер­ная - не­сколь­ко се­вер­нее Грод­но, Но­во­груд­ка, Мин­ска. Центр - город Ту­ров. В бас­сей­не При­пя­ти дреговичи ге­не­ти­че­ски свя­зы­ва­ют­ся с куль­ту­рой Лу­ка-Рай­ко­вец­кая.

Дреговичи име­ли «своё кня­же­ние», в середине X века во­шли в со­став Древне­русского государства. С конца X века на тер­ри­то­рии их рас­се­ле­ния на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся Ту­ров­ское кня­же­ст­во. Хри­стиа­ни­за­ция дреговичей про­изош­ла в X-XI веках. На тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния дреговичей из­вест­ны го­ро­да Бе­ре­стье (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках в 1017 году), Минск (1067 год), Пинск (1097 год), Чер­то­рыйск (1100 год), Слуцк (1116 год), Го­род­но и Кле­ческ (Клецк) (оба 1127 год), Ро­га­чёв и До­ро­ги­чин (оба 1142 год), Бря­гин (1147 год), Мо­зырь (1155 год), Дуб­ро­ви­ца (1183 год), Сло­ним, Вол­ко­выск и Зди­тов (все 1252 год), Ту­рийск (1253 год), Мель­ник (1260 год), Ко­пыль (1274 год), Ка­ме­нец (1276 год), Коб­рин (1287 год), Сте­пань (1292 год), а так­же Но­во­гру­док (ос­но­ван не позд­нее XI века), Да­вид-Го­ро­док (не позд­нее начала XII века).

Древ­ней­шие кур­ган­ные по­гре­бе­ния с тру­по­сож­же­ния­ми из­вест­ны на При­пя­ти, Бе­ре­зи­не, пра­во­бе­ре­жье Днеп­ра, в вер­ховь­ях Слу­чи и Оре­сы; с X века, рас­про­стра­ня­ют­ся тру­по­по­ло­же­ния на го­ри­зон­те или в под­кур­ган­ной яме. Встре­ча­ют­ся внут­ри­кур­ган­ные сруб­ные со­ору­же­ния с пе­ре­кры­ти­ем. По­гре­баль­ный ин­вен­тарь срав­ни­тель­но бе­ден: гон­чар­ные горш­ки, пряж­ки, кре­са­ла, то­по­ры, ко­пья. Эт­но­оп­ре­де­ляю­щи­ми на­ход­ка­ми яв­ля­ют­ся круп­но­зер­нё­ные бу­сы в жен­ских по­гре­бе­ни­ях, а так­же ви­соч­ные коль­ца с тре­мя ана­ло­гич­ны­ми бу­си­на­ми. В жен­ский убор мог­ли вхо­дить пер­ст­не­об­раз­ные ви­соч­ные коль­ца, бу­сы, под­вес­ки, брас­ле­ты и пер­ст­ни.

По ма­те­риа­лам ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний древ­но­стей дреговичей соз­да­ны ар­хео­ло­гические му­зеи «Бе­ре­стье» (в городе Брест) и «Древ­ний Ту­ров» (в городе Ту­ров)

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)