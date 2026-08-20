ДРАЙДЕН ДЖОН

ДРАЙДЕН ДЖОН - английский поэт, литературный критик, драматург, переводчик.

Родил­ся в пу­ри­тан­ской се­мье мел­ких зем­ле­вла­дель­цев. Учил­ся в Вест­мин­стер­ской шко­ле в Лон­до­не, за­тем в Три­ни­ти-кол­лед­же в Кем­брид­же (1650-1654 годы). Около 1657 года вер­нул­ся в Лон­дон. Пер­вая пуб­ли­ка­ция - «Ге­рои­че­ские стан­сы» («Heroic stanzas», 1658 года) на смерть О. Кром­ве­ля. По­эма «Astraea redux» (1660 год) от­ра­зи­ла пе­ре­ход Драйдена с рес­пуб­ли­кан­ских по­зи­ций на мо­нар­хи­че­ские: он при­вет­ст­ву­ет Рес­тав­ра­цию, срав­ни­вая воз­вра­ще­ние Стю­ар­тов с вос­ше­ст­ви­ем Ав­гу­ста на римский пре­стол.

По­бе­да Анг­лии в вой­не с Ни­дер­лан­да­ми и по­жар Лон­до­на 1666 года опи­са­ны в по­эме «Annus Mi­ra­bi­lis» (1667 год). В 1668 году стал по­этом-лау­реа­том (по вос­ше­ст­вии на пре­стол Виль­гель­ма III Оран­ско­го был ли­шён лау­ре­ат­ст­ва), в 1670 году - ко­ро­лев­ским ис­то­рио­гра­фом.

Луч­шие по­этические про­из­ве­де­ния Драйдена соз­да­ны в жан­ре са­ти­ры: «Авес­са­лом и Ахи­то­фель» («Absalom and Achitophel», 1681 год) - на про­тив­ни­ков ди­на­стии Стю­ар­тов; «Мак-­Флек­но» («Mac Flecknoe», 1682 год), в ко­то­рой Драйден вы­сме­ял «ис­тин­но про­тес­тант­ско­го по­эта» Т. Ше­ду­эл­ла. Пи­сал так­же по­эмы на религиозные те­мы: «Religio laici» (1682 год), где за­щи­щал про­тес­тан­тизм; «Лань и пан­те­ра» («The hind and the panther», 1687 год), в ко­то­рой Драйден, к то­му вре­ме­ни при­няв­ший ка­то­ли­че­ст­во, в об­ра­зе крот­кой ла­ни изо­бра­зил Рим­ско-ка­то­лическую цер­ковь, а под ви­дом кро­во­жад­ной пан­те­ры - Анг­ли­кан­скую. В сборнике «Бас­ни древ­ние и но­вые» («Fables ancient and modern», 1700 год) пе­ре­ло­же­ния из Ови­дия, Лук­ре­ция, Дж. Бок­кач­чо и Дж. Чо­се­ра че­ре­до­ва­лись с собственными сти­ха­ми Драйдена, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ет­ся ода «Пир­ше­ст­во Алек­сан­д­ра, или Мо­гу­щест­во му­зы­ки» («Alexander’s feast, or The power of music», 1697 год; русский перевод В. А. Жу­ков­ско­го, 1802 год), по­ло­жен­ная на музыку Г. Ф. Ген­де­лем. По­эзия Драйдена пре­имущественно клас­си­ци­сти­че­ская, од­на­ко в ней при­сут­ст­ву­ют и чер­ты ба­рок­ко.

Сре­ди дра­ма­тических со­чи­не­ний Драйдена - ко­ме­дии, тра­ги­ко­ме­дии, пе­ре­дел­ки драм У. Шек­спи­ра [по мо­ти­вам тра­ге­дии «Ан­то­ний и Кле­о­пат­ра» на­пи­са­на луч­шая пье­са Драйдена - «Всё за лю­бовь» («All for ­love», 1678 год)], а так­же так называемые ге­ро­ические пье­сы [тео­ре­тическое обос­но­ва­ние это­го жан­ра Драйден дал в трак­та­те «Опыт о ге­рои­че­ских пье­сах» («Of heroic plays, an essay», 1672 год)] на те­му люб­ви и ис­тин­ной доб­ле­сти: «Ко­ро­ле­ва ин­дей­цев» («The Indian Em­peror», 1665 год; му­зы­ка Г. Пёр­сел­ла, 1695 год), «Лю­бовь ти­ра­на» («Tyrannick lo­ve», 1669 год), «За­вое­ва­ние Гра­на­ды» («The Conquest of Granada», 1670 год), «Ау­рен­гзеб» («Aureng-Zebe», 1675 год). На­пи­сал текст к се­ми-опе­ре «Ко­роль Ар­тур» Пёр­сел­ла (1691 год).

Драйден - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков английской литературной кри­ти­ки. В «Опы­те о дра­ма­ти­че­ской по­эзии» («Of dramatick poesie, an essay», 1668 год) сфор­му­ли­ро­вал об­щие прин­ци­пы дра­ма­тического ис­кус­ст­ва, ста­вя английскую дра­ма­тур­гию в один ряд с французской клас­си­ци­сти­че­ской и ан­тич­ной. На­пи­сал так­же трак­тат «Со­пос­тав­ле­ние по­эзии и жи­во­пи­си» («A parallel betwixt painting and poetry», 1695 год). Пе­ре­вёл «Срав­ни­тель­ные жиз­не­опи­са­ния» Плу­тар­ха, а так­же все про­из­ве­де­ния Вер­ги­лия.

Сочинения:

Works. Berk., 1956–2000. Vol. 1–20;

The major works. 2nd ed. Oxf., 2003.