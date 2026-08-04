ДРАВИДЫ

Дравиды (от санскр. drāvid.a) — общность людей, говорящих на одном из дравидийских языков.

Эта языковая семья сформировалась на территории Южн. Азии и насчитывает не менее 27 языков. Д. плотно заселяют юг Индии, но их анклавы есть в центральной части субконтинента и даже на севере в Белуджистане (брагуи).

Основная область распространения — 4 южных штата Индии (243 млн человек на 2011) — Андхра-Прадеш (свыше 84 млн говорящих на телугу, крупнейшем дравидийском языке мира); Тамилнад (свыше 70 млн тамилов ); Керала (свыше 34 млн малаяли ); Карнатака (свыше 43 млн говорящих на каннада). Дравидийские диаспоры имеются на севере Шри-Ланки (около 10 млн тамилов), в Центральном и Вост. Пакистане , в Южн. Афганистане , Зап. Иране . Большие общины Д. живут в Сингапуре, странах Юго-Вост. Азии, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, а также в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Австралии и Канаде.

Письменность и литературная традиция есть только на тамильском, малаялам, каннада и телугу языках, остальные Д. я. бесписьменны. Очень велика разница в цивилизационном развитии между различными дравидийскими этносами. Если Тамилнад и Карнатака являются одними из наиболее быстро растущих региональных экономик с упором на высокотехнологичные отрасли, а Керала занимает 1-е место в Индии по HDI (Индексу человеческого развития), то ряд дравидийских племен и народностей занимаются охотой и собирательством.

Антропологически Д. представляют собой смешение средиземноморской и веддоидной рас и внешне значительно отличаются от других индийских народов (прежде всего более темной кожей). Вопрос об их прародине окончательно не решен. Миграция Д. на юг Индийского субконтинента (предположительно, с запада или северо-запада) происходила волнами. Существует гипотеза, что результатом одной из таких волн стало возникновение так называемой протоиндийской цивилизации (XXXV—XVIII вв. до н. э.). Множество артефактов свидетельствуют о близости протоиндийской культуры культуре Д. Предполагают, что представители протоиндийской цивилизации задолго до прихода в Индию ариев стали переселяться в разные части Индийского субконтинента. В процессе многовековой миграции они смешивались с другими, как арийскими, так и автохтонными этносами. В результате этого многовекового процесса произошло образование дравидийского этноса и дравидийской языковой семьи.

Первые дравидийские государства Юга — Чера (запад п-ова Индостан), Чола (восток полуострова и дельта р. Кавери) и Пандья (крайний юг полуострова). Первые упоминания о них датируются IV—III вв. до н. э. (комментарий Катьяяны на грамматику Панини , эдикты Ашоки ). Д. вели активную торговлю с Древним Римом, поставляя пряности, драгоценности, слоновую кость. В этот период создается классическая литература на древнем тамильском языке (так называемая литература санги, III в. до н. э. — III в. н. э.). Первые надписи на каннада датируются 450. Первые надписи на телугу — VI в. (575). Первые памятники письменности на малаялам относятся к 830. Своего экономического, военного и культурного расцвета дравидийская цивилизация достигла в период империи Чола (848—1279). Последним государством, объединившим дравидийский юг Индии, стала индуистская империя Виджаянагар (1336—1646).

Первые образцы письменности на дравидийских языках сохранились в тамильской эпиграфике III—II вв. до н. э. Тамилы претендуют на ведущую роль в формировании не только дравидийской, но и общеиндийской культуры, привнеся в нее выдающиеся достижения в области литературы, скульптуры, зодчества, танца и музыки. Ранняя религия Д. также представлена древнейшими тамильскими богами: богиней-матерью Коттравей и ее сыном Муруганом. Поклонение им и другим местным богам носило экстатический характер. Отчетливо выявлен культ женского начала, воплощенный в многочисленных дравидийских богинях. Позднее автохтонные дравидийские божества были инкорпорированы в канон индуизма , но сохранили свою самобытность. Подчеркнуто эмоциональный характер религии Д. способствовал формированию движения бхакти. Очень велика роль тамильской поэтической традиции шайва- и вайшнава-бхакти (VI—XII вв.) в развитии средневекового индуизма, его канона, литературы, архитектуры и искусства. Во многом на их базе сформировались философско-богословские доктрины шайва-сиддханта и вишишта-адвайта (XII—XIV вв.), на много веков определившие парадигму развития интеллектуальной истории Индии. Индуизм является доминирующей религией Д., но заметное их число исповедуют ислам и различные толки христианства. В настоящее время развитие получили националистические движения, противопоставляющие Д. арийскому населению Индии и провозглашающие их более древний, автохтонный историко-культурный статус.

Лит.: Языки мира. Дравидийские языки. М., 2013; Nilakanta Sastri K. A. A History of South India from Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. Delhi, 1975. Алаев Л. Б. Южная Индия. Общинно-политический строй VI—XIII веков. М., 2011.