ДРАПА
ДРАПА - основная форма скальдической поэзии, большая (от 20 до 100 строф) хвалебная песнь.
Как правило, драпы складывались в главном скальдическом размере «дротткветт» и были разделены на равные сегменты обязательным повторяющимся элементом (стев), напоминающим припев. В IX-XIII веках в драпе увековечивалась слава правителей (в том числе посмертно - в поминальных драпах) и воспевались их деяния.
За сочинение драпы в честь знатного адресата скальду выплачивалось вознаграждение. Разновидностью хвалебной песни была щитовая драпа, в которой описывались сцены, изображённые на подаренном скальду щите. Драпы складывались на протяжении всей истории скальдического стихосложения, от «Драпы о Рагнаре», созданной основоположником традиции норвежским скальдом Браги Старым (первая половина IX века), до христианских драп о святых, сочинённых на закате истории жанра (XIV век). За исключением «Выкупа головы» Эгиля Скаллагримссона (936 год), все драпы, сложенные до середины XII века, сохранились лишь фрагментарно.