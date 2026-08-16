ДРАПА

ДРАПА - основная форма скальдической поэзии , большая (от 20 до 100 строф) хвалебная песнь.

Как пра­ви­ло, драпы скла­ды­ва­лись в главном скаль­дическом раз­ме­ре «дрот­тк­ветт» и бы­ли раз­де­ле­ны на рав­ные сег­мен­ты обя­за­тель­ным по­вто­ряю­щим­ся эле­мен­том (стев), на­по­ми­наю­щим при­пев. В IX-XIII веках в драпе уве­ко­ве­чи­ва­лась сла­ва пра­ви­те­лей (в том числе по­смерт­но - в по­ми­наль­ных драпах) и вос­пе­ва­лись их дея­ния.

За со­чи­не­ние драпы в честь знат­но­го ад­ре­са­та скаль­ду вы­пла­чи­ва­лось воз­на­гра­ж­де­ние. Раз­но­вид­но­стью хва­леб­ной пес­ни бы­ла щи­то­вая драпа, в ко­то­рой опи­сы­ва­лись сце­ны, изо­бра­жён­ные на по­да­рен­ном скаль­ду щи­те. Драпы скла­ды­ва­лись на про­тя­же­нии всей ис­то­рии скаль­дического сти­хо­сло­же­ния, от «Дра­пы о Раг­на­ре», соз­дан­ной ос­но­во­по­лож­ни­ком тра­ди­ции норвежским скаль­дом Бра­ги Ста­рым (первая половина IX века), до хри­сти­ан­ских драп о свя­тых, со­чи­нён­ных на за­ка­те ис­то­рии жан­ра (XIV век). За ис­клю­че­ни­ем «Вы­ку­па го­ло­вы» Эги­ля Скал­лаг­римс­со­на (936 год), все драпы, сло­жен­ные до середины XII века, со­хра­ни­лись лишь фраг­мен­тар­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)