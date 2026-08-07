ДРАНДА

ДРАНДА - село в Гульрипшском районе Абхазии , в 23 км к юго-востоку от Сухуми, на дороге в Очамчиру, с древним храмом (ныне Успенский собор, богослужение возобновлено в 2002 году), расположенным на холме в центре села.

Изначальное посвящение храма в Дранда неизвестно. Во все время существования Драндской епархии (не позднее второй половины X века - не ранее второй пололвины XVII века) он был ее кафедральным собором. Под 1630 годом итальянский путешественник Джованни да Лука упоминает его как церковь Пресвятой Богородицы. В 1637 году храм был разорен. В середине XIX века заброшенное здание, по свидетельству С. Саблина, имело прочные стены и своды, хотя на них «выросли и состарились фиговые и другие деревья» (Саблин. 1846. С. 4).

Совместными усилиями епископа Имеретинского святителя Гавриила (Кикодзе), управлявшего Абхазской епархией, и Общества восстановления православного христианства на Кавказе храм был восстановлен и освящен 21 октября 1871 года в честь Успения Пресвятой Богородицы. Однако во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов выступившие на стороне турок абхазы-мусульмане сожгли Сухум и разорили церковь. После решения об устройстве в Дранда монастыря в 1883 году силами прибывших с Афона монахов начались восстановительные работы. Архитектурный облик храма был изменен: разобраны часть свода притвора и стена, отделявшая притвор от основной части храма, устроены хоры. На графиню П. С. Уварову восстановленный храм произвел «самое ужасное впечатление»: «Все зачищено, заштукатурено и замазано так, что сердце сжимается» (Уварова. 1891 год. С. 111-112). В Москве был заказан и изготовлен иконостас. Освящение храма после восстановительных работ совершил 27 сентября 1886 года святитель Гавриил; был также освящен придел во имя святителя Николая Мирликийского.

Архитектура храма в Дранда отражает традиции ранневизантийского периода. Это ротонда, совмещенная с подкупольным крестом и вписанная в прямоугольник (27,3×19,5 м), с 3 гранеными апсидами. Квадратные притворы, примыкавшие к северному и южному рукавам, утрачены; (неизвестно, были ли они построены одновременно с храмом).

Ротонда увенчана куполом (в плане - слабо выраженный эллипс диаметром 10,3 м) с 16 окнами. Купол имеет типичную ранневизантийскую структуру - на ребрах-нервюрах без барабана; низкий 16-гранный барабан выражен только снаружи. К ротонде по сторонам света примыкают прямоугольные рукава, перекрытые цилиндрическими сводами. В северном и южном рукавах находятся дверные проемы, над которыми помещены отделенные деревянными балками высокие окна. Западная стена западного рукава была разобрана в XIX веке к восточному рукаву примыкает алтарная апсида. В углах между рукавами креста расположены 4 помещения. Западные - круглые в плане, перекрытые низкими купольными сводами, с дверными проемами по сторонам света и полукруглыми нишами между ними (кроме углов со стороны ротонды); дверные проемы фланкированы парами окон, открывающимися в ниши, над дверями также имеется по окну. Восточные помещения - прямоугольные, перекрытые купольными сводами; по сторонам света устроены проходы, восточнее внешних дверных проемов - окна (позднее часть проемов всех помещений была заложена). С востока рукав и боковые помещения открываются в апсиды: центральную, 5-гранную снаружи, с 3 окнами, и боковые, 3-гранные, с 1 окном. С внешней стороны между апсидами выложены небольшие арочки-перемычки из черепицы (по мнению Л. Г. Хрушковой, они могут быть позднего происхождения - Хрушкова. 2002 год. С. 263). Боковые восточные апсиды и расположенные перед ними компартименты были скорее всего отдельными приделами, а не протесисом (жертвенником) и диаконником, как утверждает Хрушкова (Там же. С. 269). С запада к основному объему пристроен вперевязь вытянутый по оси «север-юг» нартекс, из которого 2 прохода ведут в западные угловые компартименты; проход в западные рукав прорублен в XIX веке. С запада нартекс имеет 2 входа (по оси входов из нартекса в боковые компартименты), фланкированные парами окон; в торцевых стенах размещено по окну. Эта уникальная особенность храма Дранда - наличие с запада боковых входов и отсутствие центрального - не находит пока убедительного объяснения ни в контексте византийской, ни в контексте закавказской архитектуры.

Стены храма сложены из прямоугольной плинфы на толстом слое раствора, в нижних рядах иногда с добавлением булыжников (крупной гальки). Поздние реставрационные вставки выполнены другой плинфой, квадратной формы. На купол для облегчения конструкции положены вмурованные в бетон амфоры. Крыша была покрыта черепицей оранжевого цвета. В ходе реставрации в 1978 году были удалены многочисленные переделки различного времени, в т. ч. луковичный купол и центральный западный вход. Рукава креста получили 2-скатное покрытие, хотя первоначально оно, вероятно, было позакомарным. Стены храма оштукатурили, оставив для обозрения несколько фрагментов кладки. В начале 90-х годов ХХ века в нартексе проводились чинки современным стандартным кирпичом. На первоначальной штукатурке интерьера сохранились врезанные линии, имитирующие квадры кладки. Поверх них был нанесен 2-й штукатурный слой, покрытый плохо сохранившимися росписями, которые по расположению композиции «Преображения» можно датировать средне- или поздневизантийским временем. В 1846 году Саблин определил сюжеты росписей следующим образом: Спаситель в куполе, архангел Михаил возле западных дверей, святой Нил на северной стене, Композиция «Благовещение» (с иконографически редкой фигурой коленопреклоненной Богородицы) на южной стене. В 1860 году грузинский историк Д. Бакрадзе «видел фресковые изображения Спасителя, в своде (вероятно, одного из рукавов креста.- А. В.) - Преображение Господне и нескольких святых во весь рост» (Бакрадзе. 1875 год. С. 65).

К началу XIX века темплон из 6 беломраморных (?) колонок и антаблемента из известняковых плит был разбит. От него остались плита с изображением благословляющего Христа на троне с Евангелием (?) между идущими к Нему ангелами (сохранились 2 с правой стороны) и др. плита (вероятно, эпистилия) с изображением Деисуса в богатом обрамлении (сохранилась стоящая фигура, благословляющий Спаситель с Евангелием в руке и Богоматерь в молении типа Агиосоритисса), а также фрагменты архитрава и столбика (Уварова. 1894 год. С. 30. Табл. XII). По свидетельству Ф. Дюбуа де Монперё (Dubois de Montpéreux. 1839. С. 318), части темплона соединялись металлическими стяжками. Стиль рельефов одинаков (на 1-м фигуры выглядят более грузными из-за сидящей фигуры Христа): сходны проработка складок, тип головы и нимба Христа, орнаментация с характерным килевидным завершением. Рельефы выполнены, вероятно, местным мастером по византийским образцам и могут быть датированы IX-XI веками Хрушкова вслед за П. С. Уваровой считает 2-ю плиту более поздней и датирует их соответственно V и Х веками (Хрушкова. 2002. С. 270-273). Тому же мастеру принадлежат 3 плиты из Цебельдинской долины (Уварова. 1894 год. Рис. 10, 11, 16).

Синтрон находился в центральной апсиде, в юго-восточном углу нартекса была размещена крещальня глубиной 25 см, в форме креста, совмещенного с кругом, раскрытая в 1978 году. Ее первоначальная высота неизвестна, т. к. она оказалась под полом нартекса, который был настелен позднее. Если крещальня была сооружена одновременно с храмом, то это может означать, что он был основан как кафедральный собор; тогда, как считает Хрушкова (Хрушкова. 2002 год. С. 264), юго-западный угловой компартимент может рассматриваться как помещение, где происходило миропомазание после крещения (консигнаторий). Однако крещальня частично перекрывала входв угловой компартимент и поэтому не являлась первоначальной постройкой. По описаниям XIX века (Brosset. 1851) известны престол в центральной апсиде и стол (престол или протесис) в северной (датировка всех неясна). В 1846 году Саблин видел 2 мраморные гробницы: под престолом (рака для мощей?) и у западных дверей. Подземный ход из алтаря ведет к склону холма и пещерам.

Тип и датировка храма спорны из-за отсутствия подобных строений не только в Абхазии, но и во всем Закавказье. (Возможная аналогия - это неопубликованный и недатированный купольный (диаметр купола 10,70 м) храм в селе Ахштырь близ Адлера, который, впрочем, может относиться и к XIX веку) В XIX веке церковь в Дранда датировали предположительно XI веком (Толстой, Кондаков. 1891 год. С. 67) или VIII-X веками (Павлинов. 1893 год). Г. Н. Чубинашвили считал его вариантом храма «типа Джвари» и датировал VIII века (Чубинашвили. 1948 год. С. 62, 67, 99); эту точку зрения разделяли Л. Д. Рчеулишвили (Рчеулишвили. 1978 год), Р. Меписашвили и В. Цинцадзе (Mepisashvili, Tsintsadze. 1977. 64-65). Хрушкова посредством анализа купольных амфор пыталась доказать возможность датировки церкви не только концом V-VI веков, но и VII веком (Хрушкова. 2002 год. С. 270). К последней датировке она склоняется по историческим причинам, однако они не дают оснований для отказа от традиционного отнесения храма к VI веку, когда (до 548 года) была учреждена кафедра в Абхазии (Alpago-Novello, Beridze, Lafontaine-Dosogne. 1980. P. 489; Хотелашвили, Якобсон. 1984 год; Леквинадзе. 1985 год).

Основанием для отнесения церкви в Дранда к «типу Джвари» (сходство планов отметил еще Павлинов) служили следующие черты: купольное центрическое здание с большим крестом в плане и изолированными помещениями между его углами, схожесть угловых помещений в храме в Дранда с планом Джвари. Впрочем, это сопоставление даже для его сторонников не являлось непререкаемым аргументом. Так, Меписашвили позднее отказалась от него (Меписашвили. 1983 год), Э. Нойбауэр (Neubauer. 1978), М. К. Хотелашвили и А. Л. Якобсон (Хотелашвили, Якобсон. 1984 год), В. А. Леквинадзе (Леквинадзе. 1985 год) критиковали эту концепцию и справедливо указали на существенные отличия храма в Дранда от Джвари, выраженные в отсутствии черт тетраконха, в наличии прямоугольного внешнего абриса, нартекса и 3 апсид, византийской кладки из плинфы, в отсутствии скульптурной декорации и применении амфор в конструкции купола, в низких пропорциях здания и купола. К этому можно добавить устройство купола на ребрах без подпружных арок, множество крупных окон и широкий нартекс с 3 (если центральный существовал изначально) проходами в наос. Не могут считаться признаком грузинского происхождения церкви и арочки-перемычки между апсидами: если они поздние (смотрите выше), то свидетельствуют лишь о грузинском влиянии на одном из этапов существования храма. Т. о., невозможно принять датировку храма VIII веком, опирающуюся на эволюцию грузинского зодчества.

Основную архитектурную проблему храма в Дранда сформулировали Меписашвили (Меписашвили. 1983 год), Хотелашвили и Якобсон (Хотелашвили, Якобсон. 1984 год): большой купол покоится не на опорах, а непосредственно на стенах ротонды. Данный прием не позволяет отнести храм к византийским церквам типа вписанного креста VIII-IX веков, таким как Атик-Мустафа-паша-джами в Константинополе, и датировать его IX веком (Neubauer. 1978). Актуальная для византийской архитектуры V-VI веков проблема совмещения круга купола с крестом рукавов и прямоугольником стен решалась в Дранда своеобразно, но с точки зрения классической ранневизантийской архитектуры решение ее имело существенный недостаток: в местах примыкания рукавов к ротонде арки отклонялись от вертикали, приобретая слишком сложную (в т. ч. и для создания их мраморного обрамления) курватуру. Единственная аналогия такой конструкции обнаружена на др. окраине византийского мира - это церковь Сан-Сальваторе в Рометте близ Мессины, на острове Сицилия (конец IX - начало Х века (?); Nicklies. 1994). Сходным образом решено центральное пространство церкви монастыря Патлейна близ Велики-Преслава в Болгарии (конец Х - первая половина XI века; Хотелашвили, Якобсон. 1984 год. С. 202). Различия в устройстве угловых компартиментов и восточных частей этих 3 храмов не позволяют утверждать, что они копируют один образец.

Дополнительная литература:

Dubois de Montpéreux F. Voyage autour du Caucase. P., 1839. T. 1. P. 318;

Саблин С. Древний генуэзский храм в укреплении Дранды // Кавказ. 1846. № 8. 25 февр.;

Brosset M. Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l'Arménie, exécuté en 1847-1848. St.-Pb., 1851. Vol. 2/3. P. 11. Pl. XXXI. Rapports 4-12;

Бакрадзе Д. З. Сванетия // Зап. Кавк. отд-ния РГО. Тифлис, 1864. Кн. 6;

он же. Кавказ в древних памятниках христианства. Тифлис, 1875; Толстой И., Кондаков Н. П. Рус. древности в памятниках искусства. СПб., 1891. [Вып. 4]: Христ. древности Крыма, Кавказа и Киева. С. 67. Рис. 59-60;

Уварова П. С. Кавказ: Путевые заметки. М., 1891. Ч. 2: Абхазия. Аджария. Шавшетия. Посховский участок; она же. Христианские памятники // МАК. 1894. Вып. 4;

Павлинов А. М. Дранда // МАК. 1893. Вып. 3. С. 8-13;

Павловский А. А. Всеобщий иллюстр. путеводитель по мон-рям и св. местам России и Афону. Н. Новг., 1907. С. 779-780;

Чубинашвили Г. Н. Памятники типа Джвари. Тбилиси, 1948;

Mepisashvili R., Tsintsadze V. Die Kunst des alten Georgiens. Lpz., 1977;

Neubauer E. Abchazische Architektur im Spannungsfeld zwischen Georgien und Byzanz (6. bis 11. Jh.) // Byzantinische Kunstexport. Halle, 1978. S. 70-79;

Рчеулишвили Л. Д. Некоторые аспекты груз. архитектуры Черноморского побережья // Средневек. искусство: Русь, Грузия. М., 1978. С. 27;

Цинцадзе В. Дранда: Предварительные результаты науч. исслед. памятника… // Дзеглис мегобари (Друзья памятников культуры). 1979. № 50. С. 35-42, 71 (на груз. яз.);

Alpago-Novello A., Beridze V., Lafontaine-Dosogne J. Art and Architecture in Medieval Georgia. Louvaine-la-Neuve, 1980;

Меписашвили Р. Дранда: Памятник архитектуры VIII в. // IV Междунар. симп. по груз. искусству. Тбилиси, 1983. С. 515-535"

Иллюстрации:

Церковь Успения Богородицы в Дранде. VIII-IX вв. Фотография. Нач. XXI в; Купол ц. Успения Богородицы в Дранде. Фотография. Нач. XXI в. Архив ПЭ.

Интерьер ц. Успения Богородицы в Дранде. Фотография. Нач. XXI в. Архив ПЭ.

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