ДРAХМА

Драхма (греч. δραχμή) — весовая и денежная единица в Греции Древней .

100 Д. составляли одну мину, 6000 Д. — один талант. Д. делилась на 6 оболов. Монетные системы, основанные на Д., как правило, использовали для чеканки серебро. Существовали номиналы, кратные Д.: декадрахма (10 Д.), имевшая коммеморативное значение, тетрадрахма (4 Д.), наиболее часто использовалась в крупной торговле, дидрахма (2 Д.) и некоторые другие. В различных монетных системах вес Д. был особый. Например, в аттической системе Д. весила 4,36 г, в коринфской — 2,91 г. В греческих полисах при изменении монетной стопы менялся вес Д. и производных от нее номиналов (обычно в сторону уменьшения). В современной Греческой республике до введения в 2002 евро Д. являлась национальной валютой.

Лит.: Зограф А. Н. Античные монеты. М.–Л., 1951; Казаманова Л. Н. Введение в античную нумизматику. 2-е изд. М., 2013; Kraay C. M. Archaic and Classical Greek Coins. Berkeley–Los Angeles, 1976; Nicolet-Pierre H. Numismatique grecque. Paris, 2002.