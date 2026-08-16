ДРАГУМИС МАРКОС

ДРАГУМИС МАРКОС - греческий музыковед.

Учился по классу фортепиано в Афинской и в Греческой (окончил в 1962 году) консерваториях. Изучал византийское пение частным образом у С. Караса и в консерватории Одион в Пирее (окончил в 1961 году), в 1962-1964 годах - под рук. Э. Веллеса в Линкольн-колледже ( Оксфорд ). В 1964-1988 годах преподаватель музыки в Афинском колледже. В 1970-2003 годах профессор истории музыки Афинской консерватории. С 1976 года руководит Центром по изучению греческой народной музыки имени Мельпо Мерлье (Афины). Член Международного музыковедческого общества (IMS). В 1991 году был удостоен премии Афинской академии за вклад в музыкальную жизнь Греции.

Драгумис главным образом занимается византийским и поствизантийским церковным пением и греческим музыкальным фольклором , в том числе городским песенным жанром ребетико (ρεμπέτικο). Изучая формы византийской нотации , использовавшиеся до реформы XIX века, он ищет компромисс между противоречащими друг другу теориями Веллеса и К. Псахоса, исследует влияние других традиций, в частности оттоманской константинопольской, на поствизантийское церковное пение.

Драгумиса интересуют различные аспекты греческой народной музыки, ее региональные варианты. Совместно с Т. Мораитисом он был редактором серии компакт-дисков с записями народной музыки различных областей Греции, а также греческих беженцев из Малой Азии. Драгумис изучает восточные элементы в западной средневековой музыке. Автор курсов лекций о кантатах Г. Берлиоза и о творчестве малоизвестных немецких композиторов XIX века - Н. Бургмюллера, Ф. Дрезеке, Й. Раффа и Р. Фолькманна.

Сочинения:

The Survival of Byzantine Chant in the Monophonic Music of the Modern Greek Church // Studies in Eastern Chant. L., 1966. Vol. 1. P. 9-36;

Some Remarks on the Traditional Music of the Greeks of Corsica // Ibid. 1971. Vol. 2. P. 28-34;

A Contribution to the Study of the Interpretation of Late Byzantine Notation // Rep. of the 11th Congress / Intern. Musicological Society, Copenhagen, 1972. Copenhagen, 1974. Vol. 2. P. 751-757;

The Music of the Rebets // Rebetica: Songs from the Old Greek Underworld / Ed. K. Butteworth, S. Schneider. Athens, 1975. P. 16-25,149-157;

Ϫείϒματα δημοτικής μουσικής από την Ιωνία σε δίσκους του 1930 // Ϫελτίο Κέντρου Μικρασιαστικών Σπουδών. Αθήνα, 1977. Τ. 1. Σ. 267-287;

Το ισλαμικό στοιχείο στη μουσική μας παράδοση // ´Αμητος̇ Στη μνήμη Θ. Αποστολοπούλου. Αθήνα, 1984. Σ. 310-314;

Markos Vasileiou, a Pioneer of Byzantine Musicology // Rhythm in Byzantine Chant: Acta of Congress Held at Hernen Castle in Nov. 1986 / Ed. Chr. Hannick. Hernen, 1991. P. 45-54;

A Musical Expedition to Samothrace in 1961 // Proc. of the 6th Congress of the Society for the Study of the Folklore of Northern Greece. Salonica, 1991. P. 37-76;

Οϒδόντα Πέντε Ϫημοτικές Μελωδίες από τα κατάλοιπα του Νικολάου Θαρδύ (1853-1901). Αθήνα, 1991;

An Unknown Melody for the «Anarchos Theos» in a 17th Сent. Hirmologion from Mount Athos // Actas del XV Congr. de la Sociedad Intern. de Musicologia. Madrid, 1993. T. 3. P. 12-22;

Historical Dictionary of Greece. Lanham, 1995. (European Hist. Dictionaries; 5) (совм. с T. M. Veremis);

Ο Μπερλιόζ και οι Καντάτες του ϒια το Μεϒάλο Βραβείο Ρώμης // Απόψεις. Αθήνα, 1995. Τ. 7. Σ. 562-567;

Η μουσική παράδοση της Ζακυνθινής Εκκλησίας. Αθήνα, 2000;

Η παραδοσιακή μας μουσική̇ Ϫάσαλοι - Ερευνητές - Ϫημιουρϒοί. Αθήνα, 2003;

Μια δημοτική μελωδία που πέρασε στο ρεπερτόριο του ρεμπέτικου // Μακρής Ε. (επιμ.). Οι δύο όψεις της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Αθήνα, 2003. Σ. 223-228.

Иллюстрация:

М. Драгумис. Фотография. Конец XX века. Архив ПЭ.