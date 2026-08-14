ДРАГОНAДЫ

Драгонады (фр. dragonnades) — введенные во Франции при Людовике XIV принудительные постои войск в домах протестантов ( гугенотов ) с целью принуждения последних к переходу в римско-католическую веру.

Особенно активно практиковались в период в 1681—1685, но в отдельных районах применялись вплоть до середины XVIII в. Инициатором Д. был военный министр маркиз Ф.М. де Лувуа . Первые Д. были устроены в 1681 интендантом провинции Пуату Р. де Марильяком, разместившим на длительный постой в домах горожан-гугенотов вдвое большее количество драгун, чем это предусматривалось предыдущими правительственными распоряжениями. Как докладывал королю Марильяк, Д. в Пуату привели к переходу в католичество части протестантов, после чего практика Д. была распространена на другие провинции. По официальным данным, число гугенотов, вынужденно перешедших в католицизм, за 5 лет составило около 400 тыс. человек. Это дало повод Людовику XIV 22 октября 1685 отменить Нантский эдикт 1598 о признании за гугенотами религиозных и отчасти гражданских прав на том основании, что резкое сокращение численности протестантов лишило эдикт прежнего значения. Одним из последствий Д. стала эмиграция свыше 200 тыс. французских протестантов, оставшихся верными своей религии, в другие европейские страны и в Новую Францию (Квебек). Другим следствием Д., сопровождавшихся жестокими притеснениями со стороны солдат, стало столь же массовое разорение протестантов — успешных земледельцев, ремесленников и торговцев. В целом практика Д. нанесла экономике Франции серьезный ущерб.

Лит.:Carbonnier-Burkard M., Cabanel P. Une histoire des protestants en France XVIe — XXe siècle. Paris, 1998; Dubief H., Poujol J. La France protestante. Histoire et Lieux de mémoire. Montpellier, 2006; Labrousse É. La revocation de l’édit de Nantes. Paris, 1990.