ДРАГОМИРОВ,МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Драгомиров, Михаил Иванович (08[20].11.1830, близ Конотопа Черниговской губ. — 15[28].10.1905, Конотоп) — российский военный теоретик и историк, генерал от инфантерии (1891), генерал-адъютант (1878).

Из дворян. Первоначальное образование получил в Дворянском полку. Службу начал в 1849 прапорщиком в лейб-гвардии Семеновском полку. Окончил с золотой медалью Академию Генерального штаба (1856). Во время Австро-итало-французской войны 1859 и Австро-прусской войны 1866 находился на театре военных действий в качестве военного наблюдателя. Профессор тактики Академии Генерального штаба (1863—1869), читал курс военных наук великим князьям и наследнику престола Александру Александровичу (будущий император Александр III ). Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ) командовал дивизией, отличился при форсировании Дуная и при обороне Шипки, где был тяжело ранен. Начальник Академии Генерального штаба (1888), командующий войсками Киевского военного округа (1889—1903). В 1904 введен новый Полевой устав, разработанный под руководством Д. В 1905 отклонил предложение занять пост главнокомандующего русской армией на Дальнем Востоке во время Русско-японской войны .

С 1857 активно публиковался по военной и военно-исторической тематике, приобрел огромный авторитет как военный теоретик. Последователь суворовских принципов, Д. старался освободить русскую армию от муштры, в военно-бюрократической среде считался в известной степени «либералом». Придавал решающее значение моральному фактору, считал, что главенствующая роль на войне принадлежит человеку, его воле и боевым качествам, называемым им «нравственной упругостью». Д. выступил новым зачинщиком старого спора в русской армии между «огнепоклонниками» и «штыколюбами», поддерживая своим авторитетом мнение последних, недооценивавших возраставшую огневую мощь стрелкового и артиллерийского оружия.

Лит.: Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже ХIХ и ХХ столетий. М., 1973.