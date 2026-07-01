МИНЕЯ
МИНЕЯ - в православной Церкви богослужебный сборник, содержащий службы неподвижных (приходящихся на фиксированные даты) праздников церковного года.
В православной Церкви богослужебный сборник, содержащий службы неподвижных (приходящихся на фиксированные даты) праздников церковного года. (Последования подвижных праздников содержатся в Триоди Постной и Цветной, последования по дням недели - в Октоихе.) Минеей называются также небогослужебные сборники, содержащие тексты житийного и поучительного характера (смотрите Четьи-Минеи).
Месячная (полная) Минея содержит службы на все дни года. Праздничная Минея (иногда называется также «Анфологий») содержит службы наиболее важных праздников и является краткой разновидностью месячной Минеей; состав праздничной Минеи неустойчив, кодифицированного перечня праздников не существует. Общая Минея содержит общие службы ликам святых (преподобным, мученикам и т. д.), которые используются при отсутствии месячной Минеи или если служба конкретному святому не была составлена.
Минея представляет собой результат развития византийского Тропология (древнего сборника, включавшего последования как подвижного, так и неподвижного циклов) и его разделения на несколько богослужебных книг. Календарную основу Минеи составили праздники константинопольского происхождения. В византийскую месячную Минею вошли тексты, созданные авторами константинопольской достудийской (Андрей Критский, Герман Константинопольский), палестинской (Иоанн Дамаскин, Косма Майюмский), константинопольской студийской (Феодор Студит, Климент, Феофан Начертанный, Иосиф Гимнограф и др.) и итало-греческой (с конца X-XI веков; Нил Россанский, Варфоломей Младший) традиций. Базовый состав каждого последования в Минее образуют гимнографический канон, седален, три стихиры, к которым могут прибавляться кондак, дополнительные стихиры и седальны, светилен, отпустительный тропарь, в раннюю эпоху - блаженны (стихиры для пения на евангельских заповедях блаженства - Мф. 5:3-10). С XII века в состав Минеи включаются краткие жития святых. В связи с исчезновением Паремийника (смотрите Паремия) как типа богослужебного сборника чтения Ветхого Завета, положенные на службе дня, также были включены в состав Минеи.
Древнейшие сохранившиеся греческие Минеи датируются концом IX-X веков. Первые славянские Минеи - общая Минея (конец IX - начало X веков), составленная Климентом Охридским, и праздничная Минея (конец IX - начало X веков), сложившаяся в Первом Болгарском царстве трудами Климента Охридского, Константина Преславского, Наума Охридского и их последователей (древнейшие рукописи славянской Минеи датируются XI веком). Праздничная Минея кроме текстов, переведённых с греческого языка, включала оригинальные древне-болгарские тексты. Совмещение праздничной и общей Минеи в конце IX - начале X веков позволило совершать утреню по-славянски каждый день церковного года. В X-XI веках путём дополнения и редактирования праздничной Минеи сложилась славянская месячная Минея. Это происходило в процессе византинизации славянского богослужения и его ориентации на константинопольские литургические образцы, что привело к вытеснению многих оригинальных древне-болгарских текстов Минеи переводными. Некоторые службы славяно-русским святым первоначально были написаны по-гречески, но до настоящего времени дошли только в славянских переводах (древнейшие службы святому равноапостольному Кириллу, святым Борису и Глебу, преподобному Иоанну Рыльскому). В средние века созданы особые богослужебные сборники, посвящённые славянским национальным святым, содержащие минейный материал, например сербский сборник «Сербляк», древне-русский сбоник «Книга новых русских чудотворцев» (название может варьироваться). В XI веке формировалась древне-грузинская Минея. В этой традиции известна так называемая новая Минея, которая содержала материал не на все дни церковного года, но при этом по объёму значительно превышала Тропологий. Она послужила основой для более поздних полных служебных Миней в древне-грузинской гимнографии.
Славяно-русские Минеи подверглись масштабному редактированию в XIV веке в связи с распространением Иерусалимского устава (смотрите Типикон), в XVII веке - в результате книжной справы и в XIX-XX веках. Кодификация состава греческой Минеи происходила в конце XVIII-XIX ввеков благодаря изданиям Минеи Варфоломея Кутлумушского и кардинала Ж.Б. Питра.
В современной богослужебной практике РПЦ наибольшее распространение получило издание Минеи 1978-1989 годов, дополненное значительным количеством новых последований. В 2005 году появилась «Минея дополнительная», которая содержит преимущественно службы новопрославленным святым, новомученикам и исповедникам российским.