ДРАЧ ИВАН ФЁДОРОВИЧ
ДРАЧ ИВАН ФЁДОРОВИЧ - украинский поэт, общественный деятель.
Председатель Народного Руха Украины (1989-1992 годы). Окончил Киевский университет (1962 год) и Высшие сценарные курсы в Москве (1964 год).
В поэзии Драча интеллектуализм, напряжённая метафоричность сочетаются с оригинальным претворением фольклорных традиций. Обострённое чувство трагизма истории нашло выражение в антивоенной поэме «Нож в Солнце» («Ніж у Сонці», 1961 год), сборниках «Подсолнух» («Соняшник», 1962 год), «Протуберанцы сердца» («Протуберанці серця», 1965 год), «Баллады будней» («Балади буднів», 1967 год), «Корень и крона» («Корінь і крона», 1974 год), «Солнце и слово» («Сонце і слово», 1978 год), «Огонь из пепла» («Вогонь з попелу», 1995 год); поэмах «Дума об учителе» («Дума про вчителя», 1976 год), «Чернобыльская мадонна» («Чорнобильська мадонна», 1988 год) и других.
Среди других сочинений: киносценарии, в том числе фильмы «Колодец для жаждущих» (режиссер Ю. Г. Ильенко, 1965 год) и «Каменный крест» (режиссер Л. М. Осыка, 1968 год); сборник литературно-критических эссе «Духовний меч» (1983).
Сочинения:
Избранное. М., 1987;
Анатомія блискавки. Київ, 2002;
Поеми. Київ, 2006.