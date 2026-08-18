ДРАЧ ИВАН ФЁДОРОВИЧ

ДРАЧ ИВАН ФЁДОРОВИЧ - украинский поэт , общественный деятель.

Пред­се­да­тель На­род­но­го Ру­ха Ук­раи­ны (1989-1992 годы). Окон­чил Ки­ев­ский университет (1962 год) и Выс­шие сце­нар­ные кур­сы в Мо­ск­ве (1964 год).

В по­эзии Драча ин­тел­лек­туа­лизм, на­пря­жён­ная ме­та­фо­рич­ность со­че­та­ют­ся с ори­ги­наль­ным пре­тво­ре­ни­ем фольк­лор­ных тра­ди­ций. Обо­ст­рён­ное чув­ст­во тра­гиз­ма ис­то­рии на­шло вы­ра­же­ние в ан­ти­во­ен­ной по­эме «Нож в Солн­це» («Ніж у Сонці», 1961 год), сборниках «Под­сол­нух» («Со­ня­ш­ник», 1962 год), «Про­ту­бе­ран­цы серд­ца» («Протуберанці сер­ця», 1965 год), «Бал­ла­ды буд­ней» («Ба­ла­ди буднів», 1967 год), «Ко­рень и кро­на» («Корінь і кро­на», 1974 год), «Солн­це и сло­во» («Сон­це і сло­во», 1978 год), «Огонь из пе­п­ла» («Во­гонь з по­пе­лу», 1995 год); по­эмах «Ду­ма об учи­те­ле» («Ду­ма про вчи­те­ля», 1976 год), «Чер­но­быль­ская ма­дон­на» («Чор­но­биль­сь­ка ма­дон­на», 1988 год) и других.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ки­но­сце­на­рии, в том числе филь­мы «Ко­ло­дец для жа­ж­ду­щих» (режиссер Ю. Г. Иль­ен­ко, 1965 год) и «Ка­мен­ный крест» (режиссер Л. М. Осы­ка, 1968 год); сбор­ник литературно-кри­тических эс­се «Ду­хов­ний меч» (1983).

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1987;

Анатомія бли­скав­ки. Київ, 2002;

По­еми. Київ, 2006.