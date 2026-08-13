ДОЖ

Дож (от лат. dux — «вождь», позднее «герцог») — военный титул, который носили и правители некоторых политических образований.

Наиболее известен венецианский Д., формальный глава Венецианской республики , «принцепс», избиравшийся пожизненно Большим советом из всех нобилей путем многоступенчатых голосований; его полномочия ограничивались сенатом и другими коллегиальными органами. В первые столетия существования Венеции Д. назначали византийские власти как глав территориальной единицы — «дуката».

В Генуэзской республике, соперничавшей с Венецией, титул Д. как главы правительства появляется в 1339, с тем чтобы положить конец борьбе партий: Д. принадлежали к проимперской партии гибеллинов (см. Гвельфы ) и должны были избираться только из «народа». Их должность была пожизненной, но на практике, в отличие от Венеции, Д. часто смещали, иногда они возвращались снова; в периоды фактической зависимости Генуи от Милана или Франции Д. назначались извне. В основном звание Д. переходило от одних семейств новой генуэзской знати к другим: Адорно, Фрегозо, Фьески и прочим. В 1528 фактический правитель Генуи адмирал Андреа Дориа провел реформу, по которой Д. стали избирать каждые два года из представителей 28 знатных семейств, его полномочия были урезаны в пользу сената и других органов.

Титул Д. носили также главы зависимой от Франции Лигурийской республики (1797—1805), небольших венецианских административных единиц (Мурано), в 1364—1368 — Пизанской республики.